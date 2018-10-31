'ABD'li kÃ¶mÃ¼r ÅŸirketi Drummond, AUC'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± finansman saÄŸladÄ±'

ABD'li kÃ¶mÃ¼r ÅŸirketi Drummond 1990'lÄ± yÄ±llarda Kolombiya BirleÅŸik Ã–z Savunma GÃ¼Ã§leri adlÄ± paramiliter gruba yasa dÄ±ÅŸÄ± finansman saÄŸlamakla suÃ§lanÄ±yor.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, ABD'li kömür ÅŸirketi Drummond hakkÄ±nda 1990'lÄ± yÄ±llarda Kolombiya BirleÅŸik Öz Savunma Güçleri (AUC) adlÄ± eli kanlÄ± parailiter gruba yasa dÄ±ÅŸÄ± finansman saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Kolombiya BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Alabama merkezli ÅŸirketin, gruba gizli olarak para yardÄ±mÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±na dair iddialarÄ±n soruÅŸturulacaÄŸÄ± belirtildi.

AUC, o yÄ±llarda Kolombiya Devrimci SilahlÄ± Güçleri (FARC) ve Ulusal KurtuluÅŸ Ordusu'na (ELN) karÅŸÄ± güvenlik güçleriyle birlikte kanlÄ± bir iç çatÄ±ÅŸmanÄ±n tarafÄ± konumunda bulunuyordu.

Åžirket, soruÅŸturmanÄ±n duyurulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada iddialarÄ± reddederek, yasa dÄ±ÅŸÄ± silahlÄ± gruplara hiçbir zaman yardÄ±m yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Hristiyan barÄ±ÅŸ kuruluÅŸu PAX, 2014 yÄ±lÄ±nda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda, o yÄ±llarda firmanÄ±n, Ä°sviçre merkezli maden ÅŸirketi Glencore ile birlikte AUC'ye "koruma parasÄ±" adÄ± altÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± mali yardÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti. Söz konusu iddialar nedeniyle ABD'de daha önce Drummond aleyhine açÄ±lan davalar beraatle sonuçlanmÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 00:44

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