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FotoÄŸraf: Pixabay
MaraÅŸ'ta kÃ¶mÃ¼r havzasÄ±nda gÃ¶Ã§Ã¼k: 1 iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
31 Ekim 2018 00:03
AfÅŸin-Elbistan Linyitleri Ä°ÅŸletme MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KÄ±ÅŸlakÃ¶y KÃ¶mÃ¼r SahasÄ±'nda Ã¶zel bir iÅŸletmeye ait bÃ¶lÃ¼mde gÃ¶Ã§Ã¼k meydana geldi, 1 iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
MaraÅŸ'Ä±n Elbistan ilçesinde KÄ±ÅŸlaköy Kömür HavzasÄ±'nda toprak kaymasÄ± sonucu yaralanan iÅŸçi, hayatÄ±nÄ± kaybetti.
AfÅŸin-Elbistan Linyitleri Ä°ÅŸletme MüdürlüÄŸü KÄ±ÅŸlaköy Kömür SahasÄ±'nda özel bir iÅŸletmeye ait bölümde toprak alÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada göçük meydana geldi. Formenlik yapan Mustafa Arslan, toprak altÄ±nda kaldÄ±.
Ä°ÅŸçilerin yardÄ±mÄ±yla bulunduÄŸu yerden çÄ±kartÄ±lan Arslan, Elbistan Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Arslan, hastanedeki müdahaleye raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Olay yerine, tedbir amaçlÄ± AFAD ve BüyükÅŸehir Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptÄ±ÄŸÄ± arama sonucu, toprak altÄ±nda baÅŸka bir iÅŸçinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirlendi. (KahramanmaraÅŸ/AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 00:18
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