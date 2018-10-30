Efkan BolaÃ§'a verilen 3 yÄ±l hapis cezasÄ±nÄ±n gerekÃ§eli kararÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Avukat Efkan BolaÃ§'a 'terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±' suÃ§lamasÄ±yla verilen 3 yÄ±l hapis cezasÄ±nÄ±n gerekÃ§eli kararÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda "terör örgütü propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±" suçlamasÄ±yla yargÄ±lanan avukat Efkan Bolaç'a, bu suçtan 3 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi.

Ä°stanbul 35. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, geçtiÄŸimiz eylül ayÄ±nda gerçekleÅŸtirilen duruÅŸmada, verdiÄŸi cezaya iliÅŸkin gerekçesini açÄ±kladÄ±. Gerekçeli kararda, savcÄ±lÄ±k mütalaasÄ± ve Efkan Bolaç'Ä±n savunmasÄ±na yer verildi.

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Anadolu AjansÄ±'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Bolaç'Ä±n savunmasÄ±nda, "soruÅŸturma sonunda hakkÄ±nda takipsizlik kararÄ± verilmesine raÄŸmen bu davanÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bunun usule aykÄ±rÄ±lÄ±k taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸsavcÄ±vekili tarafÄ±ndan onaylanmadÄ±ÄŸÄ± için kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±" beyanlarÄ±nda bulunduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

Bolaç'Ä±n aynÄ± zamanda, "Berkin Elvan'Ä±n ailesinin avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±, fotoÄŸrafta belli olmasÄ±na raÄŸmen iÅŸlem yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, dava konusu programda, 'kimse ölmesin, savcÄ±nÄ±n rehin alÄ±nmasÄ± da doÄŸru deÄŸil, adalet için böyle bir yere getirilmesi de doÄŸru deÄŸil' dediÄŸi, ancak adalet mekanizmasÄ± doÄŸru çalÄ±ÅŸmayÄ±nca baÅŸka otoritelerin devreye girdiÄŸi, Berkin Elvan'Ä±n katili getirilip yargÄ±lansa böyle bir ÅŸey olmayacaÄŸÄ± yönünde eleÅŸtiride bulunduÄŸu, 'kimse ölmesin, bu suçsa bu suçu iÅŸlemeye devam edeceÄŸim' ifadesini kullandÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde konuÅŸtuÄŸu da kaydedildi.

'BASIN YOLUYLA ÖRGÜT PROPAGANDASI' SUÇLAMASI

Gerekçeli kararÄ±n "deÄŸerlendirme" kÄ±smÄ±nda ise, Bolaç'Ä±n "DHKP/C terör örgütünün cebir, ÅŸiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meÅŸru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere baÅŸvurmayÄ± teÅŸvik edecek ÅŸekilde propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±", "Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi ile YargÄ±tay yerleÅŸik içtihatlarÄ±na göre söz konusu paylaÅŸÄ±mlarÄ±n ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilemeyeceÄŸi" ve Bolaç'Ä±n bu ÅŸekilde "basÄ±n yoluyla terör örgütü propagandasÄ± yapmak suçunu iÅŸlediÄŸi" savunuldu.

Ä°fade özgürlüÄŸüne Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesindeki düzenlemeyle sÄ±nÄ±rlama getirildiÄŸine dikkat çekilen gerekçeli kararda, 3 Nisan 2015'te kapatÄ±lan Bugün Tv'de yayÄ±mlanan "yakÄ±n tarih ile yüzleÅŸme" adlÄ± programa katÄ±lan Bolaç'Ä±n, SavcÄ± Mehmet Selim Kiraz'Ä±n öldürülmesiyle ilgili diyalog sÄ±rasÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± beyanlarÄ±nÄ±n "ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilemeyeceÄŸi" ve "DHKP-C'li teröristlerin eylemlerinin adalet için yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek meÅŸru göstermeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" savunuldu.

Kararda ayrÄ±ca "suç konusunun önem ve deÄŸeri nazara alÄ±narak sanÄ±ÄŸa verilecek cezanÄ±n alt sÄ±nÄ±rdan uzaklaÅŸÄ±larak belirlenmesinin gerektiÄŸi" öne sürüldü.

Bolaç hakkÄ±nda 29 KasÄ±m 2016 tarihinde takipsizlik kararÄ± verildiÄŸi de hatÄ±rlatÄ±lan gerekçeli kararda, "Bu kararÄ±n Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n iç düzenlemesi gereÄŸi BaÅŸsavcÄ±lÄ±k onayÄ± olmadan kesinleÅŸmeyeceÄŸi ve bu kararÄ±n BaÅŸsavcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan kamu davasÄ± açÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi gerekçesiyle iade edildiÄŸi ve davaya konu iddianamenin düzenlendiÄŸi, bu sebeple sulh ceza hakimliÄŸinden kararÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± yoluna gidilmesinin gerekmediÄŸi anlaÅŸÄ±lmakla hüküm kurulmuÅŸtur" denildi.

Gerekçeli kararda Efkan Bolaç'a, "yayÄ±m yoluyla terör örgütünün propagandasÄ±nÄ± yapmak" suçundan, alt sÄ±nÄ±rdan uzaklaÅŸÄ±larak 3 yÄ±l hapis cezasÄ± verildiÄŸi ve piÅŸmanlÄ±k durumunun bulunmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle cezada herhangi bir indirim uygulanmasÄ±na gidilmediÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

'KARAR KANUNA AYKIRI'

Efkan Bolaç, mahkemenin verdiÄŸi bu kararÄ±n bozulmasÄ± talebiyle Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (istinaf) temyiz baÅŸvurusu yaptÄ±. Temyiz dilekçesinde,"mahkemenin saÄŸlÄ±klÄ±, kanuna ve hukuka uygun karar verdiÄŸini düÅŸünmenin yersiz olacaÄŸÄ±, ortada bir iddianame bulunmadÄ±ÄŸÄ±, mahkemenin gerekçeli kararÄ±nda belirttiÄŸi üzere, savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan 29 KasÄ±m 2016 'da verilen ve kesinleÅŸen bir takipsizlik kararÄ± bulunduÄŸu, bu karar gözardÄ± edilerek yapÄ±lan iÅŸlemlerin tamamÄ±nÄ±n kanuna aykÄ±rÄ± olduÄŸu" belirtildi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 23:28

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