Åžair ve yazar Arjen ArÃ®, DiyarbakÄ±r'da anÄ±ldÄ±

KÃ¼rt edebiyatÄ±nÄ±n usta ismi Arjen ArÃ®, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 6. yÄ±lÄ±nda DiyarbakÄ±r'da dÃ¼zenlenen etkinlikle anÄ±ldÄ±.

Modern Kürt Åžairi Arjen Arî, ölümün 6. yÄ±lÄ±nda EÄŸitim Sen DiyarbakÄ±r 1 No'lu Åžube binasÄ±nda düzenlenen etkinlikle anÄ±ldÄ±.

EtkinliÄŸe Kürt Yazarlar DerneÄŸi temsilcileri, Arî'nin ailesi ve sevenleri katÄ±ldÄ±. Etkinlik, Arî'nin hayatÄ±na iliÅŸkin sinevizyon gösterimiyle baÅŸladÄ±.

'KÜRTÇE'NÄ°N ASLAN PARÇASIYDI'

Gösterimin ardÄ±ndan konuÅŸan kardeÅŸi Necla Arî, Arjen Arî'nin Kürtçeye verdiÄŸi öneme dikkat çekti.

Necla Arî'nin ardÄ±ndan konuÅŸan Kürt Yazarlar DerneÄŸi EÅŸ BaÅŸkanÄ± Osman Özçelik ise Arî'nin ÅŸair olmanÄ±n yani sÄ±ra iyi bir öykücü olduÄŸunu belirterek eserlerinin yalnÄ±z Kürtlere deÄŸil ezilmiÅŸ tüm kesimlere ait kesitler taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Özçelik, "Arî Kürt dilinin aslan parçasÄ±ydÄ±" dedi. ArdÄ±ndan Arî'nin sevenleri, ona dair anÄ±larÄ±nÄ± ve duygularÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

Etkinlik müzik ve Kürtçe Okuma Grubu'nun ÅŸiir dinletisiyle devam etti. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 22:51

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