TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ±: Asgari Ã¼cret 2 bin TL olsun, imkanÄ± olan versin

TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± ErgÃ¼n Atalay ilginÃ§ bir asgari Ã¼cret Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda bulundu.

Türk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ergün Atalay, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Mühimmat FabrikasÄ± EÄŸitim Salonu'nda düzenlenen TOBB Savunma Sanayi Meclisi ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸtu.

Ekonomik krizin iÅŸçilere yansÄ±masÄ±na iliÅŸkin konuÅŸan Ergün Atalay, iÅŸçilerin tepkisini çekecek açÄ±klamalarda bulundu:

“Patronlar varsa biz varÄ±z. Birbirimizi yakinen bilmek durumundayÄ±z. Her gün ortalama 5 iÅŸçi, iÅŸ kazasÄ±nda can veriyor. Basit sebeplerden dolayÄ±. AyaÄŸÄ±ndaki ayakkabÄ±nÄ±n, ÅŸapkasÄ±nÄ±n, gözlüÄŸünün tamamÄ±nÄ±n maliyeti 300 lira. Bunu alamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dönemler oluyor. Bundan bir ay önce ‘Asgari ücret 2 bin lira olsun, gemiyi zor götürüyoruz’ dedim. Patronlar, 'Biz dükkanÄ± kapatÄ±yoruz, kriz var' dedi. Ä°mkanÄ± olanlar bu parayÄ± bize versinler. Ä°mkanÄ± olmayandan zorla alacak halimiz yok.”

ATALAY ASGARÄ° ÜCRETÄ° BAKANLA GÖRÜÅžTÜ

Atalay buradaki toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Zehra Zümrüt Selçuk ile basÄ±na kapalÄ± bir görüÅŸme gerçekleÅŸtirdi. GörüÅŸmenin ardÄ±ndan Atalay açÄ±klamalarda bulundu.

Daha önce asgari ücretin 2 bin lira olmasÄ± gerektiÄŸi yönünde görüÅŸ bildirdiklerini kaydeden Atalay, “Bunun muhatabÄ±nÄ±n büyük bölümü özellikle özel sektör. Bununla ilgili özel sektörde 3-5 firmanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda buna uyan olmadÄ±” diye konuÅŸtu.

Türkiye'de 3-4 aydÄ±r ekonomide sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± günler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Atalay, ÅŸöyle devam etti:

“Åžimdi SayÄ±n BakanÄ±mÄ±za geldik. SayÄ±n BakanÄ±mÄ±za, 'Bunu bir an evvel toplamak gerekiyor’ diye ifade ettik. SayÄ±n BakanÄ±mÄ±zÄ±n da ifadesi ÅŸu oldu; Hukuken bunu toplama imkanÄ± yok, hukuken toplasak da bu, ocak ayÄ±nda yürürlüÄŸe girecek.’ Toplama imkanÄ± yasal olarak yoksa da asgari ücretin yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildikleri ve bununla ilgili yeterli bir zam yapacaklarÄ±nÄ± ifade etsinler. BunlarÄ± söyledik, hatÄ±rlattÄ±k. Ä°mkan varsa bunu bir ay geriye çekelim diye arzu ediyorduk ama hukuken bunun mümkün olmadÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor. Bir daha uzmanlarÄ± ve hukukçularÄ± çalÄ±ÅŸma yapacak ve bir geliÅŸme olursa haber verecek, konuÅŸacaÄŸÄ±z.”

‘KIDEM TAZMÄ°NATINI GÖRÜÅžTÜK’

GörüÅŸmede kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n da gündeme geldiÄŸini belirten Atalay, “SayÄ±n Bakan, 'Taraflarla konuÅŸmadan bununla ilgili hiçbir hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yok' diye ifade ediyor. KÄ±dem tazminatÄ±yla ilgili yÄ±llardÄ±r söylediÄŸimiz bir ÅŸey var. O da biz bu yapÄ±dan memnunuz, almayanlarla ilgili bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±lsÄ±n. Buna biz katkÄ± saÄŸlayalÄ±m. Fon ile ilgili sendikalar istemiyor, Türkiye Ä°ÅŸveren SendikasÄ± istemiyor, TOBB istemiyor. Kimin istediÄŸini anlamakta zorlanÄ±yorum. Her ortamda, 6 ay ya da senede bir kÄ±dem tazminatÄ± ülke gündemine geliyor, kimin yararÄ±na olduÄŸunu da bilmiyorum. Bizim yararÄ±mÄ±za deÄŸil, almayanlarla ilgili bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±lÄ±rsa katkÄ± saÄŸlarÄ±z ama ÅŸu andaki bu yapÄ±dan memnunuz” dedi. (AA)

GÄ±da-Ä°ÅŸ: Asgari Ã¼cret en dÃ¼ÅŸÃ¼k memur maaÅŸÄ± seviyesine yÃ¼kseltilsin

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 22:31

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