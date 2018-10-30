BÃ¶rekÃ§ide tÃ¼p patladÄ±: 1 yaralÄ±

Samsun Bafraâ€™daki bir bÃ¶rekÃ§ide tÃ¼p patladÄ±. Patlama nedeniyle bir kiÅŸi hafif yaralandÄ±; 2 iÅŸ yeri ile 4 araÃ§ta maddi hasar meydana geldi.

Samsun’un Bafra ilçesinde, börekçide bulunan tüp patladÄ±. Olayda bir kadÄ±n ise hafif ÅŸekilde yaralandÄ±, 2 iÅŸ yeri ile 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Olay, KÄ±zÄ±lÄ±rmak Mahallesi KabaoÄŸlu Sokak’ta meydana geldi. Ä°ddiaya göre, börekçide bulunan tüp, iÅŸ yerinde kimse olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÄ±rada patladÄ±. Ä°ki iÅŸ yeri ile önünde bulunan 4 aracÄ±n hasar görmesine neden olan patlamada, bir kadÄ±n da hafif ÅŸekilde yaralanarak Ä°lçe Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alÄ±ndÄ±. Polis olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. (DHA)

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