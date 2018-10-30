Zonguldak'ta otobÃ¼sle TIR Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 1 Ã¶lÃ¼ 17 yaralÄ±

Zonguldak'Ä±n EreÄŸli ilÃ§esinde TIR ile yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 1 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 17 kiÅŸi yaralandÄ±.

Zonguldak'ta EreÄŸli-AlaplÄ± Karayolu Gülüç mevkisinde, Recep Yavuz'un kullandÄ±ÄŸÄ± 07 DY 262 plakalÄ± yolcu otobüsü ile aynÄ± yönde seyreden Cemil Can TürkoÄŸlu idaresindeki 67 TY 658 plakalÄ± TIR çarpÄ±ÅŸtÄ±.

Çevredeki vatandaÅŸlarÄ±n haber vermesi üzerine olay yerine çok sayÄ±da saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otobüsün ön tarafÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸanlarÄ±n olduÄŸu kazada, 14 yolcu, 3 otobüs personeli ile TIR'daki bir kiÅŸi hafif yaralandÄ±.

Özel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±lan otobüs ÅŸoförü Yavuz, yapÄ±lan müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

SaÄŸlÄ±k ekiplerince EreÄŸli Devlet Hastanesi ile ilçedeki iki özel hastaneye kaldÄ±rÄ±lan diÄŸer yaralÄ±lardan bazÄ±larÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun ciddiyetini koruduÄŸu öÄŸrenildi.

EreÄŸli Belediyesi Ä°tfaiye Müdürü Muhammed Ali AteÅŸ, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, seyir halindeki TIR'a yolcu otobüsünün arkadan çarptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ekipler kÄ±sa zamanda olay yerine geldi. YaralÄ±lar çeÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. BazÄ±larÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun ciddiyetini koruduÄŸunu öÄŸrendik" ifadesini kullandÄ±.

Bu arada, kazada aÄŸÄ±r yaralanan ve ameliyata alÄ±nan muavin Mustafa Akman için emniyet telsiz kanalÄ±ndan acil kan çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu. VatandaÅŸlarÄ±n kan baÄŸÄ±ÅŸÄ±nda bulunmak için hastane önünde yoÄŸunluk oluÅŸtuÄŸu görüldü. (Zonguldak/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 21:05

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