Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak 'Ekonomik saldÄ±rÄ±lar yabancÄ± bir baÅŸkentte planlandÄ±' dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuÅŸan Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, ekonomideki dalgalanmalarÄ±n yabancÄ± bir ülkenin baÅŸkentinde planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddiasÄ±nda bulundu.

Bakan Albayrak, "Ekonomik saldÄ±rÄ±lar yabancÄ± bir baÅŸkentte planlandÄ±. 10 AÄŸustos planÄ±nÄ± yapanlar duvara toslayacak. 12 Eylül'de olmayan bir saldÄ±rÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k" dedi.

Albayrak ayrÄ±ca "Kur, faiz, enflasyon ataÄŸÄ±na raÄŸmen Türkiye bu süreci geride bÄ±raktÄ±. Türkiye Ekim ayÄ±ndan itibaren normalleÅŸme sürecine girdi. 2019 piyasalara güven yÄ±lÄ± olacak" ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

'KÄ±dem tazminatÄ± fonu kimleri kurtarmak iÃ§in kullanÄ±lacak?'

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 21:17

www.evrensel.net