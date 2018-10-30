'KÄ±dem tazminatÄ± fonu kimleri kurtarmak iÃ§in kullanÄ±lacak?'

2019 YÄ±lÄ± Merkezi YÃ¶netim BÃ¼tÃ§e Kanunu Teklifi ve SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±, TBMM Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonu'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor.

2019 YÄ±lÄ± Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2017 YÄ±lÄ± Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu TasarÄ±sÄ±'nÄ±n geneli ile SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ± üzerindeki görüÅŸmeler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor. GörüÅŸmelerde söz alan CHP Ä°stanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, "Ä°ÅŸçinin emekçinin alÄ±n terinden oluÅŸan iÅŸsizlik fonunu bankalarÄ± kurtarmak için kullandÄ±nÄ±z. KÄ±dem tazminatÄ± fonu kimleri kurtarmak için kullanÄ±lacak?" diye sordu.

AKP'LÄ° ÖZTÜRK: SIKI PARA VE MALÄ°YE POLÄ°TÄ°KALARININ EÅž GÜDÜM Ä°ÇERÄ°SÄ°NDE YÜRÜTÜLMESÄ° HEDEFLENÄ°YOR

GörüÅŸmelerde konÅŸan AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "Türkiye ekonomisine ve Türk lirasÄ±na yönelik spekülatif saldÄ±rÄ±lar neticesinde ülke risk primimiz yükselmiÅŸ ve Türk lirasÄ± deÄŸer kaybetmiÅŸtir" dedi.

Yeni Ekonomi ProgramÄ± kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 2019-2021 Dönemi Orta Vadeli ProgramÄ±’nda 2018 yÄ±lÄ± sonu itibarÄ±yla bütçe açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 72 milyar 137 milyon Türk lirasÄ±, bütçe açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gayrisafi yurt içi hasÄ±laya oranÄ±nÄ±n ise yüzde 1,9 olarak gerçekleÅŸmesi tahmin edildiÄŸini aktaran Öztürk, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Maliye politikasÄ±nÄ±n temel hedefi merkezi yönetim bütçesi kapsamÄ±ndaki mal ve hizmet, sermaye, cari transfer ve faiz giderlerinin azaltÄ±lmasÄ± ve gelirlerin arttÄ±rÄ±lmasÄ± olduÄŸu görülmektedir. 2019-2021 döneminde sÄ±kÄ± para ve maliye politikalarÄ±nÄ±n eÅŸ güdüm içerisinde yürütülmesi hedeflendiÄŸini görmekteyiz."

CHP'LÄ° BEKAROÄžLU: BÜTÇE, HAKKANÄ°YETLÄ° GELÄ°R DAÄžILIMI YARATACAK BÄ°R BÜTÇE DEÄžÄ°L

CHP Ä°stanbul Milletvekili Mehmet BekaroÄŸlu, bütçenin "istihdam yaratacak, lüks harcamalarÄ± önleyecek, cari açÄ±ÄŸÄ± dengeleyecek, hakkaniyetli gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nÄ± yaratacak, üretime dayalÄ± büyümeyi hayata geçirecek bir bütçe olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" söyledi.

Bütçenin, ekonomik krizle mücadeleye iliÅŸkin argümanlarÄ± da barÄ±ndÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran BekaroÄŸlu, "Bütçe, sadece yatÄ±rÄ±m rakamlarÄ±nÄ± kÄ±sÄ±yor ve bu ÅŸekilde krizle mücadeleyi amaçlÄ±yor" dedi.

Ä°YÄ° PARTÄ°LÄ° TATLIOÄžLU: TÜRKÄ°YE Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°KTE SON 10 YILIN EN KÖTÜSÜNÜ YAÅžIYOR

Ä°YÄ° Parti Bursa Milletvekili Ä°smail TatlÄ±oÄŸlu, Türkiye'nin iÅŸsizlikte son on yÄ±lÄ±n en kötüsünü yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Son on yÄ±lda hazineden yapÄ±lan alt yatÄ±rÄ±mlarÄ±n toplamÄ±nÄ±n "bir Atatürk BarajÄ± etmediÄŸini" belirten TatlÄ±oÄŸlu, "Ortak akÄ±l eksik. Bu Meclis güçlü bir mali planlama ve bütçeleme yapabilecek bir Meclis. Böyle bir süreç arzu edilirse biz hiçbir ÅŸey bekmeden desteÄŸe hazÄ±rÄ±z" diye konuÅŸtu.

CHP'LÄ° ÅžENER: Ä°STER ADI KONSUN Ä°STER KONMASIN, BU YAÅžADIÄžIMIZ KRÄ°ZDÄ°R

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Åžener, ekonomik tablonun "vahim ve korkunç" olduÄŸunu söyledi.

"Ä°ster adÄ± konsun ister konmasÄ±n, bu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir krizdir. Bu kriz, cumhuriyet tarihin en aÄŸÄ±r krizlerinden biridir" ifadesini kullanan Åžener, "TeftiÅŸ kurullarÄ± ve denetim mekanizmalarÄ± iÅŸlevsiz hale getirildi. Parlamento denetimi, SayÄ±ÅŸtay denetimi kalmamÄ±ÅŸ, çünkü herkes yandaÅŸ olsun isteniyor" deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

"Bu gizlilik niye?" sorusunu yönelten Åžener, "ÅžeffaflÄ±k diye bir ÅŸey yok. Kim eleÅŸtirse ya iÅŸinden oluyor ya hapse atÄ±lÄ±yor. Kimseye konuÅŸma ve eleÅŸtiri hakkÄ± verilmiyor. Siyasi rakipler tasfiye edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Muhalefet ile uÄŸraÅŸmaktan vazgeçin. EÄŸer bu ekonomik krizden çÄ±kmak istiyorsanÄ±z, içerdeki fikir suçlularÄ±nÄ±n hepsini serbest bÄ±rakÄ±n. Böyle mantÄ±k ve devlet idaresi olmaz" dedi.

HDP'LÄ° KATIRCIOÄžLU: TÜRKÄ°YE'NÄ°N BARIÅžA Ä°HTÄ°YACI VAR

HDP Ä°stanbul Milletvekili Erol KatÄ±rcÄ±oÄŸlu, Ä°stanbul HavalimanÄ± açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na davet edilmediklerini belirterek, "Bu o kadar göze batan bir ÅŸeydi ki bunu nasÄ±l kabullenebiliyorsunuz? Bu ülkenin CumhurbaÅŸkanÄ±, ben ve benim gibi insanlarÄ± niye davet edemiyor? Buradaki problem nedir? Biz illegal bir ÅŸey yapÄ±yorsak ortada yasalar var. DolayÄ±sÄ±yla yanlÄ±ÅŸ yapÄ±yorsunuz ve toplumu bölüyorsunuz" diye konuÅŸtu.

Sadece ekonomik deÄŸil "toplumsal ve siyasi sorun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" söyleyen KatÄ±rcÄ±oÄŸlu, "Bu sorun, Türkiye'yi kapsayan ortak bir kimlik üretemiyor olmamÄ±zdan kaynaklanÄ±yor. Türkiye'nin neresinden bakarsanÄ±z bakÄ±n Türkiye'nin bir barÄ±ÅŸa ihtiyacÄ± var" dedi.

MHP'LÄ° AKSU: ÜRETKEN YATIRIM KAPASÄ°TESÄ°NDE ARTIÅž YAÅžANMIYOR

MHP Ä°stanbul Milletvekili Ä°smail Faruk Aksu, dar ve sabit gelirlilerin geçim ÅŸartlarÄ±nÄ±n giderek aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gelen dÄ±ÅŸ kaynaÄŸa paralel olarak "üretken yatÄ±rÄ±m kapasitesinde artÄ±ÅŸ yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtti. Aksu, bu ortamda kaynaklarÄ±n rasyonel kullanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.

Aksu, ekonomideki yapÄ±sal sorunlarÄ±n çözümü için kararlÄ± davranÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.

CHP'LÄ° EMECAN: Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K FONUNU BANKALARI KURTARMAK Ä°ÇÄ°N KULLANDINIZ

CHP Ä°stanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, kÄ±dem tazminatÄ± fonu kurulmasÄ±nÄ±n gündemde olduÄŸunu anlatarak, "Ä°ÅŸçinin emekçinin alÄ±n terinden oluÅŸan iÅŸsizlik fonunu bankalarÄ± kurtarmak için kullandÄ±nÄ±z. KÄ±dem tazminatÄ± fonu kimleri kurtarmak için kullanÄ±lacak?" diye sordu.

Emecan, bütçenin "faiz lobileri için hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" söyledi.

Ä°ÅŸsizlik fonundan kamu bankalarÄ±na 11 milyar TL kaynak aktarÄ±ldÄ±

ALBAYRAK: EKONOMÄ°K SALDIRILAR YABANCI BÄ°R BAÅžKENTTE PLANLANDI

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, "Ekonomik saldÄ±rÄ±lar yabancÄ± bir baÅŸkentte planlandÄ±. 10 AÄŸustos planÄ±nÄ± yapanlar duvara toslayacak. 12 Eylül'de olmayan bir saldÄ±rÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k" dedi.(Ankara/AA)

Berat Albayrak: Ekonomik saldÄ±rÄ±lar yabancÄ± bir baÅŸkentte planlandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 20:51

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