Ä°ki barÄ±ÅŸ akademisyenin dosyasÄ±nda yetkisizlik kararÄ±

'TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±' ile suÃ§lanan barÄ±ÅŸ akademisyenleri Adnan Åžahin ve Hakan Mertcan'Ä±n dosyalarÄ± iÃ§in yetersizlik kararÄ± verildi.

BarÄ±ÅŸ akademisyenleri davalarÄ±nda Mersin ve Munzur üniversitelerinden imzacÄ± iki akademisyenin dosyalarÄ± için yetkisizlik kararÄ± verildi. Akademisyen Adnan Åžahin'in dosyasÄ± Tunceli Nöbetçi ACM'ye, Hakan Mertcan'Ä±n dosyasÄ± Mersin ACM'ye gönderildi.

BarÄ±ÅŸ Ä°çin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z” bildirisini imzaladÄ±klarÄ± için "Terör örgütü propagandasÄ±" ile suçlamasÄ±yla yargÄ±lanan akademisyenlerin duruÅŸmalarÄ± ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul Adliyesi’nde devam etti. Bugün üç ayrÄ± mahkemede yedi akademisyenin duruÅŸmalarÄ± görüldü.

Bianet’ten Tansu PiÅŸkin’in haberine göre 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde (ACM) Mersin Üniversitesi'nden ihraç edilen Yrd. Doç. Dr. Hakan Mertcan ve Munzur Üniversitesi'nden ihraç edilen ArÅŸ. Gör. Adnan Åžahin'in birinci duruÅŸmalarÄ±, 26. ACM’de SabancÄ± Üniversitesi'nden ÖÄŸr. Gör. Engin KÄ±lÄ±ç'Ä±n ikinci duruÅŸmasÄ±, 37. ACM’de de Kadir Has Üniversitesi'nden Doç. Dr. Melis Behlil ile IÅŸÄ±k Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hacer Ansal'Ä±n ikinci; Ä°stanbul Üniversitesi'nden ArÅŸ. Gör. Sami Cankat TanrÄ±verdi'nin üçüncü duruÅŸmalarÄ± görüldü.

37. ACM'de duruÅŸmalarÄ± görülen Melis Behlil ve Sami Cankat TanrÄ±verdi için savcÄ± esas hakkÄ±nda mütalaasÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Akademisyenlerin Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2 maddesinin 1 ve 2. cümlelerine göre cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

14. ACM'de duruÅŸmalarÄ± görülen Adnan Åžahin ve Hakan Mertcan'Ä±n dosyalarÄ±nda heyet, savcÄ±nÄ±n mütalaasÄ± doÄŸrultusunda kendi mahkemesi için yetkisizlik kararÄ± verdi. Karara gerekçe olarak "sanÄ±klarÄ±n atÄ±lÄ± suçu baÅŸka yerlerde gerçekleÅŸtirmiÅŸ olmasÄ±" gösterildi. Adnan Åžahin'in dosyasÄ± "görevli ve yetkili" Tunceli Nöbetçi AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne; Mertcan'Ä±n dosyasÄ± "görevli ve yetkili" Mersin AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 20:02

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