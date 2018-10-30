GMÄ°S Genel BaÅŸkanÄ±: 'TTK'ye 1500 iÅŸÃ§i alÄ±nacak' sÃ¶zÃ¼ tutulmalÄ±

GMÄ°S Genel BaÅŸkanÄ± Ahmet Demirci, ErdoÄŸan'Ä±n 5 Haziran'da Zonguldak mitinginde verdiÄŸi 'TTK'ye 1500 iÅŸÃ§i alÄ±nacak' sÃ¶zÃ¼nÃ¼n tutulmasÄ±nÄ± istedi.

Genel Maden Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± (GMÄ°S) Genel BaÅŸkanÄ± Ahmet Demirci, Türkiye TaÅŸkömürü Kurumu'nun (TTK) üretimini arttÄ±rabilmesi için kuruma alÄ±nacaÄŸÄ± açÄ±klanan bin 500 iÅŸçinin bir an önce istihdam edilmesi gerektiÄŸini söyledi.

Demirci, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n 5 Haziran'da Zonguldak'ta düzenlediÄŸi mitingde TTK'ye bu yÄ±l bin, gelecek yÄ±l da 500 olmak üzere toplam bin 500 iÅŸçi alÄ±mÄ± sözü verdiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. TTK'ye iÅŸçi alÄ±mÄ±nÄ±n bir an önce yapÄ±lmasÄ±nÄ± beklediklerini ifade eden Demirci, kurumunun acil olarak iÅŸçiye ihtiyacÄ± olduÄŸunu söyledi. "Ekonomide yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n iÅŸçi alÄ±mÄ±nÄ± biraz geciktirdiÄŸini düÅŸünüyoruz" diyen Demirci, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Bu konu ile ilgili milletvekilleriyle görüÅŸmemiz oldu. AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in iÅŸçi alÄ±mÄ±nÄ±n en kÄ±sa zamanda baÅŸlayacaÄŸÄ± yönünde bize söylemleri vardÄ±. YÄ±lbaÅŸÄ±ndan önce iÅŸçi alÄ±m müracaatlarÄ±nÄ±n baÅŸlayÄ±p gündeme geleceÄŸini söylediler. Biz hep AralÄ±k ayÄ±nda iÅŸbaÅŸÄ± yaparlar diye düÅŸünüyorduk. Bizim gönlümüzden geçen sayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n verdiÄŸi sözün ardÄ±ndan hemen iÅŸçi alÄ±mÄ± yapÄ±lsÄ±n ama maalesef hükümette yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lar, ekonomik kriz ve yeni baÅŸkanlÄ±k sistemine geçilmesi bu süreci biraz uzattÄ±. Zonguldak-BartÄ±n ve Karabük’ten alÄ±mlarÄ±n yapÄ±lmasÄ± konusu ve 2019 mali konuya empoze edilmesinde sÄ±kÄ±ntÄ± olmayacaÄŸÄ±nÄ± bizlere söylediler. YakÄ±n zamanda müracaatlarÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum."

YAÅž SINIRINI HÜKÜMET BELÄ°RLEYECEK

TKK’ye iÅŸçi alÄ±mlarda yaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± hükümetin belirlediÄŸini ifade eden Demirci, "YaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ± ile ilgili kararÄ± hükümet belirliyor. Herkes bir yaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ± söylüyor. 2006 ve 2009 yÄ±lÄ±nda ki alÄ±mlarda yaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ± 30’u geçmedi. Biz bir ÅŸey söylersek yanlÄ±ÅŸ algÄ± yapmÄ±ÅŸ oluruz. Önemli olan bizim için bir an önce iÅŸçi alÄ±mÄ±dÄ±r. Norm kadro ile ilgili TÜBÄ°TAK’Ä±n bir çalÄ±ÅŸmasÄ± var. Norm kadronun üye yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± bizler de çok talep ediyoruz. Defter üzerinde 14 bin norm kadro var ama düÅŸürülmesi lazÄ±m. NasÄ±l düÅŸürülebilir? Günün ÅŸartlarÄ±na göre belirlenmesi lazÄ±m. 10 bin norm kadro verilecekse hep öyle olmalÄ±dÄ±r, sayÄ± hiç düÅŸürülmemelidir. Kar ve zarar, bunun yanÄ±nda çalÄ±ÅŸma yerleri de düzeltilip yeniden yapÄ±landÄ±rarak üretimin artÄ±p artmadÄ±ÄŸÄ± daha güzel belirlenir" dedi. (Zonguldak/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 18:48

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