FotoÄŸraf: Cemal YurttaÅŸ/DHA
BM'den Suudi Arabistan'a Ã§aÄŸrÄ±: KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n cesedinin yeri aÃ§Ä±klansÄ±n
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek Komiseri Michelle Bachelet, Suudi Arabistan'a Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n cansÄ±z bedeninin yerinin aÃ§Ä±klanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°nsan HaklarÄ± Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suudi Arabistan Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda öldürülen gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölümüyle ilgili bir açÄ±klama yaptÄ±.
Bachellet, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölümünü araÅŸtÄ±rmak üzere uluslararasÄ± uzmanlardan oluÅŸan bir ekip kurulmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Bachellet tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Suudi Arabistan'Ä±n cesedin yerini açÄ±klamasÄ± gerektiÄŸine dikkat çekildi.
KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin 'ÅŸok edici derecede piÅŸkin bir suç' olarak nitelendirildiÄŸi açÄ±klamada, olay yeri inceleme ve otopsinin soruÅŸturmanÄ±n kritik bölümleri olacaÄŸÄ± vurgulandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 18:24
Suudi Arabistan BaÅŸsavcÄ±sÄ±, BaÅŸkoÅŸkonsolosluk'ta inceleme yaptÄ±