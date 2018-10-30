Bitlis'te 5 kÃ¶y ve 6 mezrada sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi

Bitlis'in 5 kÃ¶y ve 6 mezrasÄ±nda akÅŸam saat 18.00'den sabah saat 7.00'ye kadar sokaÄŸa Ã§Ä±kmak ikinci bir emre kadar yasaklandÄ±.

Bitlis'te 5 köy ve 6 mezrada ikinci bir emre kadar 18.00 ile 07.00 saatleri arasÄ±nda sokaÄŸa çÄ±kmak yasaklandÄ±. Bitlis ValiliÄŸi'nÄ±n yasaÄŸa iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama ÅŸöyle:

"Bitlis ili Hizan ilçesi sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde bulunan, Gayda köyüne baÄŸlÄ± ArpalÄ±, BaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, AÄŸaçlÄ±, Recepli mezrasÄ±, AkÅŸar köyüne baÄŸlÄ± AÅŸaÄŸÄ±klavuz, YukarÄ±klavuz mezralarÄ±, Üçdirek, Küplü, KanÄ±gölü köy ve mezralarÄ± bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarÄ±nÄ±n yakalanmalarÄ±, halkÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± için 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanununun 11/C maddesi gereÄŸince 30 Ekim 2018 SalÄ± günü saat:18.00’den itibaren her gün 18.00-07.00 saatleri arasÄ±nda öÄŸrenim görmekte olan öÄŸrencilerin eÄŸitim ve öÄŸretim hakkÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlanmamasÄ± kaydÄ±yla ikinci bir emre kadar sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edilmiÅŸtir." (Bitlis/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 18:11

www.evrensel.net