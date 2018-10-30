Endonezyaâ€™da dÃ¼ÅŸen uÃ§aktaki yolcularÄ± arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Endonezya'da kalkÄ±ÅŸtan kÄ±sa sÃ¼re denize dÃ¼ÅŸen uÃ§aktaki yolcularÄ± arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± daha geniÅŸ alana yayÄ±ldÄ±.

Endonezya'da Lion HavayollarÄ±na ait JT 610 sefer sayÄ±lÄ± yolcu uçaÄŸÄ±nÄ±n kalkÄ±ÅŸtan kÄ±sa süre denize düÅŸmesi sonucu yürütülen arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± daha geniÅŸ alana yayÄ±ldÄ±.

Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) BaÅŸkanÄ± Muhammad Syaugi, uçaÄŸÄ±n enkazÄ±nÄ±n bulunduÄŸu BatÄ± Cava’nÄ±n Karawang bölgesi açÄ±klarÄ±nda 5 deniz mili içerisinde yürütülen arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n 10 deniz miline kadar çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

DalgÄ±çlarÄ±n özel teknik ekipmanlarla denizin 35 metre derinliÄŸindeki uçaÄŸÄ±n gövdesini arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Syaugi, uçaÄŸÄ±n gövdesinin bulunmasÄ± halinde daha fazla cansÄ±z bedene ve kara kutuya ulaÅŸÄ±labileceÄŸini ifade etti.

Yetkililer, ÅŸu ana kadar yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin vücut parçalarÄ±nÄ±n ve eÅŸyalarÄ±nÄ±n toplam 26 ceset torbasÄ±na konularak kimlik tespiti için hastaneye nakledildiÄŸini belirtirken, toplanan vücut parçalarÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸÄ±k halde olduÄŸunu ve ÅŸu an için net rakam verilemediÄŸini söyledi.

Uçakta, 181 yolcu ve 8 mürettebat bulunuyordu.

Endonezya’da 2014 yÄ±lÄ±nda AirAsia HavayollarÄ±na ait yolcu uçaÄŸÄ±nÄ±n Surabaya kentinden Singapur’a giderken BatÄ± Kalimantan açÄ±klarÄ±nda denize düÅŸmesi sonucu 162 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. (Cakarta/AA)

Endonezya'da yolcu uÃ§aÄŸÄ± denize dÃ¼ÅŸtÃ¼, enkaz bulundu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 17:42

www.evrensel.net