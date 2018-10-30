â€˜Merkel dÃ¶nemiâ€™nin kapanmasÄ± ne anlama geliyor?

Almanyaâ€™da Merkel'in partisi CDU ve SPD gÃ¼Ã§ kaybetmesi sermaye baÅŸta olmak Ã¼zere pek Ã§ok kesimi tedirgin etti. Erken seÃ§im olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± artmÄ±ÅŸ durumda.

Yücel ÖZDEMÄ°R

Köln

Almanya’nÄ±n köklü iki büyük partisinin oylarÄ±nÄ±n ülke genelinde de yüzde 50’nin altÄ±na düÅŸmesi, baÅŸta sermaye olmak üzere pek çok kesimi tedirgin etmiÅŸe benziyor. Bu durumda erken seçim olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yor.

20 Nisan 2000’den beri muhafazakar Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 2005’ten beri de baÅŸbakanlÄ±k koltuÄŸuna oturan, pek çok kez “Avrupa ve dünyanÄ±n en güçlü kadÄ±nÄ±” unvanlarÄ±nÄ± alan Angela Merkel’in dönemi kapanÄ±yor.

Geçen yÄ±l yapÄ±lan genel seçimlerde yüzde 8,6 oy kaybÄ±yla, yüzde 32,9 oy alan CDU, seçimlerden birinci parti olarak çÄ±kmasÄ±na raÄŸmen aÄŸÄ±r bir yara almÄ±ÅŸtÄ±. Ancak buna raÄŸmen tarihindeki en düÅŸük oyu (yüzde 20,5) alan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon ortaklÄ±ÄŸÄ± sayesinde Merkel, bir kez daha baÅŸbakanlÄ±k koltuÄŸuna oturmaya devam etti.

Ne var ki, hem CDU ve Bavyera eyaletindeki kardeÅŸi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) hem de SPD’nin, Ä°kinci Dünya SavaÅŸÄ±’ndan bu yana en düÅŸük oyu almasÄ±, Merkel’in iÅŸinin hiç de kolay olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyordu.

Ä°ki büyük parti, tarihi açÄ±dan neden dibe vurduÄŸuyla ilgilenme, bu noktada doÄŸru çözümler bulma yerine, hiç bir ÅŸey olmamÄ±ÅŸ gibi koalisyon ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ± kurarak yollarÄ±na devam ederken, ekim ayÄ±nda yapÄ±lan iki eyalet seçimi bunun aÄŸÄ±r sonuçlara yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdi.

Ä°KÄ° AÅžAMALI GERÄ° ÇEKÄ°LME PLANI

Önce 14 Ekim’de Bavyera, sonra da 28 Ekim’de Hessen eyaletlerinde hem CDU/CSU hem de SPD yüzde 10’dan fazla oy kaybedince, Merkel iki aÅŸamalÄ± geri çekilme planÄ±nÄ± devreye koydu. Ä°lk etapta parti baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bÄ±rakmaya karar verdiÄŸini duyurdu. Önümüzdeki AralÄ±k baÅŸÄ±nda Hamburg’da yapÄ±lacak genel kongrede Merkel’in yerine, yeni bir isim CDU’nun baÅŸÄ±na geçecek.

GeçmiÅŸte parti baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±yla baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n ayrÄ± kiÅŸilerde olmasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kan Merkel, ÅŸimdi bir sonraki genel seçimlere kadar baÅŸbakanlÄ±k koltuÄŸunda oturmaya niyetli. BasÄ±nda yer alan haber ve yorumlara bakÄ±lÄ±rsa Merkel yaz öncesinde bu planÄ± uygulamaya karar vermiÅŸ ve yakÄ±n çevresiyle paylaÅŸmÄ±ÅŸ.

Ancak, parti içerisinde plana karÅŸÄ± önemli bir direnç var ve Merkel’in baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± yeni genel baÅŸkana bÄ±rakmasÄ± gerektiÄŸi ilk günden itibaren ifade edilmeye baÅŸlandÄ±. Merkel, parti içerisindeki en büyük yenilgisini de kÄ±sa bir süre önce meclis grubu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. ÖnerdiÄŸi Volker Kauder grup baÅŸkanÄ± seçilememiÅŸ, yerine daha saÄŸ çizgideki Ralph Brinkhaus seçilmiÅŸti.

CDU NEDEN OY KAYBEDÄ°YOR?

2005’ten beri baÅŸbakanlÄ±k koltuÄŸuna oturan Merkel ve partisinin güven ve oy kaybetmesinin bir deÄŸil, bir kaç nedeni bulunuyor. BunlarÄ±n baÅŸÄ±nda elbette CDU/CSU’nun saÄŸÄ±nda yeni bir popülist-milliyetçi-Ä±rkçÄ± partinin (Almanya için Alternatif-AfD) çÄ±kmasÄ±dÄ±r. CDU/CSU tabanÄ±ndaki koyu muhafazakar, milliyetçi seçmenlerin bir bölümünü bu parti kazandÄ±. Seçim stratejisini sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±, göçmen ve Ä°slam düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± üzerinden kuran AfD, çare olarak da sürekli “Merkel istifa!”yÄ± öne çÄ±kardÄ±. Bu nedenle Merkel’in parti genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan istifasÄ± en çok bu partiyi sevindirdi.

2015’te Balkanlar üzerinden gelen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara insani amaçla kapÄ±larÄ± açan ve “BaÅŸarabiliriz” diyen Merkel, bu tavrÄ±yla uluslararasÄ± düzeyde övgü almakla birlikte, içeride saÄŸ popülistler tarafÄ±ndan hedef haline getirildi, gittiÄŸi her yerde protesto edildi. Genel olarak toplumda gerilimi deÄŸil bir arada durmayÄ± savunan, bu nedenle de Ä±rkçÄ± partilerin söylemlerine kapÄ±yÄ± kapan Merkel’in en büyük hatasÄ± ise bu partiye karÅŸÄ± etkili bir mücadele sürdürmemesi oldu. Parti tabanÄ±ndaki muhafazakar kitlelerin saÄŸ popülist görüÅŸlerden etkilenmesinin önüne geçmenin en önemli yolunun onlarÄ±n öne çÄ±karmÄ±ÅŸ olduÄŸu demagojik söylemleri boÅŸa çÄ±karÄ±p, parti tabanÄ±nÄ± ortaya koyduÄŸu politikaya inandÄ±rmasÄ± gerekiyordu. Bunu yapmak yerine parti içindeki saÄŸ kanat ile de uzlaÅŸma yolunu tercih etti. Kendisini eleÅŸtiren saÄŸ kanat temsilcilerinden Jens Spahn’Ä± saÄŸlÄ±k bakanlÄ±ÄŸÄ±na getirerek uzlaÅŸma yolunu tercih etti.

FotoÄŸraf: Abdülhamid HoÅŸbaÅŸ/AA

DiÄŸer en önemli neden ve asÄ±l nedeni ise ülkenin en önemli sorunu yoksulluk, düÅŸük ücretli iÅŸler, yaÅŸlÄ±lÄ±kta yoksulluk gibi konularda somut bir adÄ±m atmadÄ±. DolayÄ±sÄ±yla halk arasÄ±nda yÄ±ldan yÄ±la yükselen gelecek korkusu, belirsizlik ve endiÅŸe artarak devam etti. AfD’ye oy verenlerin önemli bir bölümünün bu korkulardan ötürü artÄ±k CDU’yu tercih etmediÄŸi biliniyor.

DAHA SAÄžDA BÄ°R CDU ÇARE MÄ°?

CDU/CSU’nun fazla oy kaybetmesini Merkel’in izlemiÅŸ olduÄŸu liberal-Hristiyan deÄŸerleri üzerinde durmaya baÄŸlayan parti içindeki muhafazakar kanadÄ±n önemli isimler, saÄŸ popülist partiye kaptÄ±rÄ±lan oylarÄ±n ancak partinin daha saÄŸa kaymasÄ±yla engellenebileceÄŸini savunuyorlar. BaÅŸka bir deÄŸiÅŸle AfD’nin kullandÄ±ÄŸÄ± argümanlarÄ±n önemli bir bölümünün CDU/CSU tarafÄ±ndan üstlenilmesi durumunda partideki çözülmenin durdurulabileceÄŸini savunuyorlar. Bu nedenle, baÅŸta muhafazakar Frankfurter Allgemeine Zeitung ve Bild gazeteleri olmak üzere, deÄŸiÅŸik kesimler Merkel ile kavga ederek aktif siyaseti bÄ±rakan Meclis Grubu eski BaÅŸkanÄ± Friedrich Merz’in ismini genel baÅŸkanlÄ±k için Ä±srarla gündemde tutuyorlar. AçÄ±ktan pervasÄ±z neoliberal politikalarÄ± savunan, sendika düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Merz’in baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturmasÄ± durumunda CDU’nun bugünkünden daha saÄŸda olacaÄŸÄ± açÄ±k.

Alman sermayesinin tercihinin Merkel’in çizgisini sürdürecek ÅŸimdiki genel sekreter Annete Kramp-Karrenbauer ya da Kuzey Ren Vestfalya BaÅŸbakanÄ± Armin Laschet olmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Merz’e çok fazla desteÄŸin gelmesi durumunda aÅŸÄ±rÄ± muhafazakar çizgideki SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Spahn’Ä±n öne çÄ±karÄ±lmasÄ± kuvvetle muhtemel. Spahn, bir süre önce ABD’ye yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaret sÄ±rasÄ±nda Beyaz Saray’da da karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±. Spahn’Ä±n CDU’nun baÅŸÄ±na geçmesi aynÄ± zamanda aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ dalganÄ±n bu partiyi de içine almasÄ± anlamÄ±na gelecek.

Ne var ki CDU/CSU’yu daha saÄŸa kaymak da kurtarmayacak. EÄŸer bu çare olsaydÄ±, Bavyera’da saÄŸcÄ±lÄ±kta AfD ile yarÄ±ÅŸan CSU yüzde 10 oy kaybetmezdi.

ERKEN SEÇÄ°M SENARYOLARI

Almanya’nÄ±n köklü iki büyük partisinin oylarÄ±nÄ±n ülke genelinde de yüzde 50’nin altÄ±na düÅŸmesi, baÅŸta sermaye olmak üzere pek çok kesini tedirgin etmiÅŸe benziyor. Bu büyük partilerin daha fazla güç kaybetmemesi için erken seçim olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± gittikçe artÄ±yor. Zira bu ÅŸekilde bir sonraki genel seçimlere (2021) kadar gidilemeyeceÄŸi güçlü bir olasÄ±lÄ±k olarak görülüyor. Zira koalisyonun diÄŸer ortaÄŸÄ± SPD’deki çözülme de giderek derinleÅŸiyor.

Ä°ki büyük partinin güç kaybetmesinden en çok faydalananÄ±n YeÅŸiller ve AfD olduÄŸu göz önünde bulundurulduÄŸunda, muhtemel bir hükümete YeÅŸiller’in dahil olmasÄ± en güçlü olasÄ±lÄ±klardan birisi olarak görülüyor. AfD’ye tepki duyan, liberal ve hümanist deÄŸerlerin korunmasÄ±nÄ± isteyenler, önümüzdeki dönemde de YeÅŸiller’i tercih etmeye devam edecekler. Günümüzde hem SPD’den hem de CDU/CSU’dan kopanlarÄ±n kendisini bulduÄŸu bir parti haline gelen YeÅŸiller’in AfD ile nasÄ±l bir mücadele yürüteceÄŸi ise belirsiz. Büyük partilerin, özellikle de SPD’nin güç kaybetmesinden yararlanmasÄ± gereken Sol Parti’nin ise mevcut haliyle bir çÄ±kÄ±ÅŸ yapmasÄ± zor görünüyor.

FotoÄŸraf: HÄ±dÄ±r Güyildar/EVRENSEL

SÄ°YASÄ° Ä°STÄ°KRARSIZLIK DÖNEMÄ°NE DOÄžRU

Almanya’da Gerhart Schröder’in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±, Angela Merkel’in olduÄŸu gibi sürdürdüÄŸü düÅŸük ücretli iÅŸler, iÅŸsiz kalanlarÄ±n bir yÄ±l sonra yoksullaÅŸmasÄ± anlamda gelen Hartz YasalarÄ±’nÄ±n uygulanmasÄ±yla halk arasÄ±nda gelecek konusunda büyük bir endiÅŸe ve tedirginlik yaÅŸanÄ±yor. Buna 2015’te ülkeye giriÅŸ yapan 800 bin kadar sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± da eklenince, korku ve endiÅŸeler derinleÅŸerek devam etti. Resmi rakamlara göre iÅŸsizlik tarihinin en düÅŸük seviyesinde olmasÄ±na raÄŸmen yoksulluk, kiralÄ±k iÅŸçilik artarak devam ediyor.

Bütün bunlar burjuvazi için siyasi istikrarÄ±n sembolü olarak görülen ülkenin iki büyük partisinin hÄ±zla güç kaybetmesine neden oldu. KÄ±sa zamanda eski istikrarÄ±n bulunmasÄ± zor görünüyor.

GeliÅŸmeler bu ÅŸekilde devam ederse YeÅŸiller, bütün bu tartÄ±ÅŸmalar arasÄ±ndan sÄ±yrÄ±lÄ±p bir sonraki hükümette güçlü bir ortak orak potansiyeli taÅŸÄ±yor. Ancak YeÅŸiller’in içinde olduÄŸu bir hükümetin de ülkenin aÄŸÄ±rlaÅŸan sorunlarÄ±na çare olabilecek düzeyde deÄŸil. Bu nedenle siyasi açÄ±dan belirsizlik ve istikrarsÄ±zlÄ±k kÄ±sa sürede giderilebilecek gibi görünmüyor.

Bu durumun AB’ye de yansÄ±masÄ± kaçÄ±nÄ±lmaz görünüyor. Güçlü ülke ve istikrarlÄ± hükümet avantajÄ±yla AB’de bugüne kadar sözünü geçiren Almanya’nÄ±n iÅŸi eskisi gibi kolay olmayacak. FarklÄ± çÄ±karlarÄ± olan ülkeleri siyasi açÄ±dan istikrarlÄ± olmayan Almanya’nÄ±n bir arada tutmasÄ± artÄ±k öyle kolay olmayacak. Bu nedenle Merkel döneminin kapanmasÄ±nÄ±n AB çapÄ±nda da yaratacaÄŸÄ± sarsÄ±ntÄ±lar olacaktÄ±r.

Hessen eyalet seÃ§imlerinde koalisyon partileri yine oy kaybetti

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