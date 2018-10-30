EMBA Termik Santrali davasÄ±nda iklim deÄŸiÅŸikliÄŸine dikkat Ã§ekildi

EMBA Termik Santrali'nin lisansÄ±nÄ±n iptal edilmesi talebiyle aÃ§Ä±lan davada, kÃ¶mÃ¼rlÃ¼ termik santrallerin iklim deÄŸiÅŸikliÄŸine etkisine dikkat Ã§ekildi.

Özer AKDEMÄ°R

Adana'nÄ±n YumurtalÄ±k ilçesindeki EMBA Termik Santrali'nin lisansÄ±nÄ±n iptali talebiyle açÄ±lan davada iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi olgusuna dikkat çekildi. Ankara 7. Ä°dare Mahkemesi'nde görülen davada DoÄŸu Akdeniz Çevre Dernekleri (DAÇE) adÄ±na konuÅŸan Avukat Ä°smail HakkÄ± Atal, bilimsel araÅŸtÄ±rmalara göre gezegende iklim deÄŸiÅŸikliÄŸine neden olan sera gazlarÄ±nÄ±n yüzde 82'sinin kömür ve petrol tüketiminden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Kömürlü termik santraller gezegende insanlÄ±ÄŸÄ±n geleceÄŸini tehdit ettiÄŸini aktaran Atal, her duruÅŸmada mahkemelere aÅŸÄ±rÄ± iklim olaylarÄ±ndan güncel örnekler verebildiklerini dile getirdi.

DURUÅžMADA SUNULAN Ä°KLÄ°M DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ° ÖRNEKLERÄ°

Atal, "Tufanbeyli EnerjiSA kömürlü Termik Santrali lisans iptal davasÄ±nÄ±n Ankara 18. Ä°dare Mahkemesi'nde, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi nedeniyle Gümüldür -Menderes-Bodrum-Alanya-Anamur'da ormanlarÄ±mÄ±zÄ±n nasÄ±l topluca yandÄ±ÄŸÄ±nÄ± örneklemiÅŸtik. 25 Ekim tarihinde görülen YumurtalÄ±k EMBA kömürlü termik santralinin duruÅŸmasÄ±nda da, her geçen gün sayÄ±sÄ± ve ÅŸiddeti artan iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi kaynaklÄ± aÅŸÄ±rÄ± iklim olaylarÄ±nÄ± içimiz yanarak örnekledik" dedi.

Atal'Ä±n mahkemede iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili verdiÄŸi örnekler ÅŸunlar:

â– 24 Ekim ÇarÅŸamba günü Ankara'da hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 21 dereceyken duruÅŸmanÄ±n görüldüÄŸü 25 Ekim PerÅŸembe günü 7 dereceye düÅŸtü.

â– 24 Ekim ÇarÅŸamba günü "Hatay'da ÅŸiddetli dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, narenciye bahçelerinde hasat edilmeyi bekleyen mandalina aÄŸaçlarÄ±ndaki meyveleri parçalayÄ±p yere döktü. Çiftçi Ali Keskin: 61 yaÅŸÄ±ndayÄ±m burada daha böyle bir afet görmedim" haberi servis edildi.

â– 24 Ekim ÇarÅŸamba günü Adana'da saat 19.30'da 15 dakika boyunca ceviz büyüklüÄŸünde dolu yaÄŸdÄ± ve araçlara hasar verdi.

â– 24-25 Ekim günlerinde Hata -Erzin'de Meteroloji Genel MüdürlüÄŸü 6. Bölge MüdürlüÄŸü'nün resmi verilerine göre metrekareye 196,4 kilogram yaÄŸÄ±ÅŸ düÅŸerken, Erzin'de aÄŸaçlar yerinden söküldü.

â– 2018 yazÄ±nda Kuzey Buz Denizi sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan Kuzey Sibirya’da 5 Temmuz’da sÄ±caklÄ±klar 32 dereceye kadar çÄ±ktÄ±.

HEM BÖLGEYÄ° HEM Ä°NSANLIÄžI TEHDÄ°T EDÄ°YOR

Gezegen atmosferinin altÄ±nda canlÄ± yaÅŸamÄ±nÄ±n sürebilmesini saÄŸlayan koÅŸullarÄ±n ve iklim sisteminin kömürlü termik santraller nedeniyle deÄŸiÅŸtiÄŸine vurgu yapan Atal ÅŸöyle devam etti:

"Fosil yakÄ±t tüketimi gezegen ekosisteminin sürdürülebilirliÄŸini ve insanlÄ±ÄŸÄ±n geleceÄŸini tehdit etmektedir. DoÄŸu Akdeniz bölgesinde yapÄ±lmak istenilen termik santraller hem bölgemizi ve hem de insanlÄ±ÄŸÄ±n geleceÄŸini tehdit etmekte olup, bizler DoÄŸu Akdeniz Çevre Dernekleri, Adana Barosu, Adana Tabip OdasÄ± ve Ziraat Mühendisleri OdasÄ± Adana Åžubesi olarak açtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z davalar baÅŸta olmak üzere her platformda 'hepimizin aynÄ± gemide olduÄŸunu ve yaÅŸayacak baÅŸka bir gezegen bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yiyecek ekmek, içecek su, nefes alacak hava için (termik santrallerin zarar verdiÄŸi) iklim sistemine muhtaç olduÄŸumuzu anlatmaya devam edeceÄŸiz" dedi.

EKOLOJÄ° BÄ°RLÄ°ÄžÄ°'NDEN Ä°KLÄ°M DAVALARINA DESTEK

Öte yandan, geçtiÄŸimiz hafta sonu Ankara'da yapÄ±lan 'Ekoloji BirliÄŸi 2. Meclis ToplantÄ±sÄ±'nda tartÄ±ÅŸÄ±lan konulardan biri de iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi oldu. DAÇE adÄ±na Ekoloji BirliÄŸi Meclis toplantÄ±sÄ±na katÄ±lan Avukat Ä°smail HakkÄ± Atal'Ä±n önerisi yerinde bulunarak Ekoloji BirliÄŸi bileÅŸenlerinin açÄ±lacak bir ortak iklim davasÄ±na davacÄ± olarak katÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca, Ekoloji BirliÄŸi'nin önümüzdeki altÄ± ay içerisinde yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸtaylardan birinin de iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi konulu olmasÄ±na karar verildi.

BÄ°LÄ°RKÄ°ÅžÄ° RAPORUNUN ORTAYA KOYDUÄžU ACI GERÇEK

YumurtalÄ±k EMBA Termik Santrali'nin lisans iptali için açÄ±lan davada bu yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda sunulan bilirkiÅŸi raporu, nüfusu her yÄ±l azalan YumurtalÄ±k'ta 2009 yÄ±lÄ±nda 5 olan kanser vakasÄ±nÄ±n 2014'te katlanarak 60'a çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koymuÅŸtu. AyrÄ±ca 2003 yÄ±lÄ±ndan bu yana çalÄ±ÅŸmakta olan ve kirlilik yaratan YumurtalÄ±k Sugözü Termik Santrali'nin sadece 1,8 km güney-batÄ±sÄ±nda inÅŸa edilmek istenilen EMBA Termik Santralinin de yaratacaÄŸÄ± kirliliÄŸin halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na daha fazla olumsuz etkide bulunacaÄŸÄ± dile getirilmiÅŸti. Yine raporda sadece Sugözü Termik Santrali'nin zehirli baca gazlarÄ±, asit yaÄŸmurlarÄ±, topraÄŸa ve suya karÄ±ÅŸan radyoaktif maddeleri nedeniyle bölgede zeytin baÅŸta olmak üzere tarÄ±mda verim düÅŸüklüÄŸünün meydana geldiÄŸi ortaya koyulmuÅŸtu.

Santral kurulan bÃ¶lgede kanser vakalarÄ± 5 yÄ±lda 12 kat arttÄ±

AynÄ± kÃ¶ye Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ termik santral

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 17:32

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