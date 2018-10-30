UNESCO: Her dÃ¶rt gÃ¼nde bir gazeteci Ã¶ldÃ¼rÃ¼lÃ¼yor

UNESCO: 2006 yÄ±lÄ±ndan 2017â€™nin sonuna kadar 1010 Â gazeteci Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ ve bu cinayetlerin sadece yÃ¼zde 10â€™u aydÄ±nlatÄ±labildi.Â

BirleÅŸmiÅŸ Milletler EÄŸitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) verilerine göre dünyada her dört günde bir, bir gazeteci mesleki faaliyetleri nedeniyle öldürülüyor.

UNESCO Almanya temsilciliÄŸi tarafÄ±ndan SalÄ± günü Bonn’da yapÄ±lan açÄ±klamada, 2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana toplam 1096 gazeteci öldürüldü. Sadece bu yÄ±l içinde öldürülen gazeteci sayÄ±nÄ±n 86 olduÄŸu bilgisi verildi. AçÄ±klamaya göre, 2006 yÄ±lÄ±ndan 2017’nin sonuna kadar 1010 gazeteci öldürüldü ve bu cinayetlerin sadece yüzde 10’u aydÄ±nlatÄ±labildi.

DW Türkçe’nin haberine göre, UNESCO tarafÄ±ndan 2 KasÄ±m Gazetecilere KarÅŸÄ± Ä°ÅŸlenen SuçlarÄ±n CezasÄ±z KalmasÄ±nÄ±n Önlenmesi Günü dolayÄ±sÄ±yla yapÄ±lan açÄ±klamada, öldürülen gazetecilere iliÅŸkin son veriler yer aldÄ±. Buna göre, 2017 yÄ±lÄ±nda öldürülen gazetecilerin yüzde 55’inin silahlÄ± çatÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± bölgelerden olduÄŸuna dikkat çekti.

GAZETECÄ°LER Ä°ÇÄ°N EN TEHLÄ°KELÄ° YERLER

2017 yÄ±lÄ±nda Asya-Pasifik bölgesi gazeteciler açÄ±sÄ±ndan en tehlikeli yer oldu. Gazeteci cinayetlerinin yüzde 34’ü bu bölgede iÅŸlendi. Bunu yüzde 28 ile Latin Amerika ve Karayip bölgeleri izledi. Cinayetlerin yüzde 22’si Arap ülkelerinde, yüzde 7’sÄ± ise Afrika’da iÅŸlendi. Gazetecilerin cinayete kurban gittiÄŸi bölgeler arasÄ±nda BatÄ± Avrupa ve Kuzey Amerika ile Orta Avrupa son sÄ±rada yer aldÄ±.

Gazeteciler açÄ±sÄ±ndan en tehlikeli olan ülkeler arasÄ±nda ilk sÄ±rada Meksika bulunuyor. Geçen yÄ±l Meksika’da 13 gazeteci öldürüldü. Ä°kinci sÄ±rada yer alan Afganistan’da ise 11 gazeteci yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Geçen yÄ±l cinayete kurban giden gazetecilerin yüzde 90’Ä±nÄ±n da daha önceki yÄ±llarda olduÄŸu gibi yerel düzeyde çalÄ±ÅŸan gazeteciler olduÄŸu belirtildi.

‘BASIN VE Ä°FADE ÖZGÜRLÜÄžÜ AÇISINDAN KABUL EDÄ°LEMEZ’

UNESCO Almanya’nÄ±n BaÅŸkanÄ± Maria Böhmer, “Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesinin herkesi ÅŸoke ettiÄŸini” belirterek, özgür basÄ±nÄ±n Avrupa’da da tehdit edildiÄŸini söyledi. Malta’da gazeteci Daphne Caruana Galizia’nÄ±n ve Slovakya’da Jan Kuciak’Ä±n öldürüldüÄŸünü hatÄ±rlatan Böhmer, “toplumda farklÄ± görüÅŸlerin sadece tehdit altÄ±nda olmayan basÄ±n sayesinde yansÄ±tÄ±labileceÄŸini” ifade etti. Gazetecileri hedef alan cinayetleri “alçakça” iÅŸlenen suç olarak nitelendiren Böhmer, “keyfi tutuklamalarÄ±n, iÅŸkencenin, yÄ±ldÄ±rmanÄ±n ve araÅŸtÄ±rma malzemelerine el koymanÄ±n basÄ±n ve ifade özgürlüÄŸü açÄ±sÄ±ndan kabul edilemez kÄ±sÄ±tlamalar” olduÄŸunu belirtti. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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