FotoÄŸraf: HDP
HDP Milletvekili Dirayet Dilan TaÅŸdemir iÃ§in zorla getirme kararÄ±
'terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapma' iddiasÄ±ndan yargÄ±lanan HDP AÄŸrÄ± Milletvekili Dirayet Dilan TaÅŸdemir hakkÄ±nda zorla getirilme kararÄ± verildi.
Ankara 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, "terör örgütü propagandasÄ± yapma" iddiasÄ±ndan yargÄ±lanan HDP AÄŸrÄ± Milletvekili Dirayet Dilan TaÅŸdemir hakkÄ±nda zorla getirilme kararÄ± verdi
HDP AÄŸrÄ± Milletvekili Dirayet Dilan TaÅŸdemir'in, Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te öldürülen Sakine CansÄ±z ve arkadaÅŸlarÄ± için Mersin'de düzenlenen anma etkinliÄŸinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmadan dolayÄ± "terör örgütü propagandasÄ± yapma" iddiasÄ±ndan yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi.
26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya TaÅŸdemir'in avukatÄ± mazeret dilekçesi sundu.
GörüÅŸü sorulan duruÅŸma savcÄ±sÄ±, sanÄ±k TaÅŸdemir'in savunmasÄ±nÄ±n henüz alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, hakkÄ±nda zorla getirilme kararÄ± verilmesini talep etti.
YapÄ±lan müzakerenin ardÄ±ndan mahkeme heyeti, savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± için TaÅŸdemir hakkÄ±nda zorla getirilme kararÄ± verdi. (AA)
HDP'li Dilan Dirayet TaÅŸdemir, AÄŸrÄ±'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±