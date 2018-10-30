Gazeteci Ã–ztÃ¼rk ilk kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak

Gazeteci Ece Sevim Ã–ztÃ¼rk, yarÄ±n Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™nde hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.

8 Haziran’da gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmalar nedeniyle 21 Haziran’da “üyesi olmamakla birlikte FETÖ örgütüne yardÄ±m”dan tutuklanan Gazeteci Ece Sevim Öztürk‘ün iddianamesinde, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ‘Deniz Kuvvetlerinin En KaranlÄ±k Günü: 15 Temmuz’ adlÄ± belgesel ve sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter’daki mesajlarÄ± ile ‘FETÖ’ lehine ‘algÄ± oluÅŸturduÄŸu’ iddia ediliyor.

Öztürk, yarÄ±n Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak.

Ä°ddianamenin hazÄ±rlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Öztürk’ün avukatÄ± Efkan Bolaç Evrensel’e deÄŸerlendirmede bulunmuÅŸtu. Müvekkilinin “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardÄ±m etme ve örgüt propagandasÄ± yapmakla” suçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Bolaç ÅŸunlarÄ± söylemiÅŸti: “Bu suçlarÄ±n dayanaÄŸÄ± ise internet üzerinden yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± bir video belgeseldir. AyrÄ±ca sosyal medya üzerinden yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajlarÄ±n da dosyaya delil olarak koymuÅŸlar. Sosyal medya konusu son yÄ±llarda popüler suçlama malzemesi olarak kullanÄ±lmaktadÄ±r. Bir suç atfÄ± yapÄ±lÄ±r o suçlamaya dair bir ÅŸey bulunamazsa sosyal medya hesaplarÄ± taranÄ±r ve mutlaka bir suçlama bulunur.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Gazeteci Ece Sevim Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resi uzatÄ±ldÄ±

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