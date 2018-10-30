Åžerzan Kurt Ã¶ykÃ¼ Ã¶dÃ¼lleri iÃ§in baÅŸvurular baÅŸladÄ±

IrkÃ§Ä± grubun silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybeden Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi Åžerzan Kurt adÄ±na dÃ¼zenlenen Ã¶ykÃ¼ Ã¶dÃ¼lleri iÃ§in baÅŸvurular baÅŸladÄ±.

EÄŸitim ve Bilim Emekçileri SendikasÄ± (EÄŸitim Sen) Batman Åžubesi, MuÄŸla Üniversitesi Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler Fakültesi Ä°ÅŸletme Bölümü Ä°kinci sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi iken 12 MayÄ±s 2010 tarihinde Ä±rkçÄ± bir grubun silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden Åžerzan Kurt anÄ±sÄ±na düzenlediÄŸi ‘Åžerzan Kurt Öykü Ödülü’nün baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±.

Bu yÄ±l 8’incisi gerçekleÅŸtirilecek olan ödülün amacÄ± edebiyata özgün yapÄ±tlar kazandÄ±rmak ve yaÅŸanan insan haklarÄ± ihlallerine dikkat çekmek olarak açÄ±kladÄ±.

SON BAÅžVURU 15 MART’TA

Kürtçe ve Türkçe iki dalda düzenlenecek yarÄ±ÅŸmaya son katÄ±lÄ±m tarihi 15 Mart olarak belirlendi. Kürtçe öykü dalÄ±ndaki yarÄ±ÅŸmanÄ±n seçici kurulunda Åžener Özmen, Îrfan Amîda, Kristin Özbey, Bahoz Baran, Weysel Tirpan, Mehmet Çakmak ve Ömer Kurt yer alÄ±rken; Türkçe öykü dalÄ±nda ise AslÄ± Peker, AyÅŸegül Tözeren, Belma FÄ±rat, Jale Sancak, Sibel Oral, Zeynep Uzunbay ve Nejla Kurt bulunuyor. Ödüller 8 Nisan’da gerçekleÅŸtirilecek bir etkinlikle sahiplerine takdim edilecek. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

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