SÄ±nÄ±r kÃ¶ylerinde yaÅŸam zorlaÅŸtÄ±

Hakkari'de sÄ±nÄ±r kÃ¶ylerinde yaÅŸayan yurttaÅŸlar soruyor: Bir bÃ¶lgede fabrika yoksa, iÅŸ imkanÄ± yoksa, hayvan besleme olanaÄŸÄ± yoksa insanlar ne yapacak?

Hakkari’de sÄ±nÄ±r ticareti yapan köylüler, son iki yÄ±ldÄ±r getirilen yasaklar nedeniyle geçimlerini saÄŸlayamÄ±yor. Çukurca’ya baÄŸlÄ± Güzeldere köylüleri, “Bir bölgede fabrika yoksa, iÅŸ imkanÄ± yoksa, hayvan besleme olanaÄŸÄ± yoksa insanlar ne yapacak” diye sordu.

Mezopotamya AjansÄ±'ndan Hamza Gündüz’ün haberine göre; Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile yapÄ±lan sÄ±nÄ±r ticaretine yasak getirilince, bölge halkÄ± ekonomik zorluklar içine girdi. YaklaÅŸÄ±k bir saatlik yürüyüÅŸ sonrasÄ± karÅŸÄ± köylere ulaÅŸÄ±labildiÄŸini belirten köylüler, tek geçim kaynaklarÄ± sÄ±nÄ±r ticareti olduÄŸunu, böylece çocuklarÄ±nÄ± okutabildiklerin dile getirdi. Bir anda getirilen yasak ve son iki yÄ±ldÄ±r sÄ±nÄ±rda kuÅŸ uçurtulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan köylüler, geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±ndan kaynaklÄ± özelikle gençlerin göç ettiÄŸini ifade etti.

‘BÄ°R KÄ°ÅžÄ° 20 KÄ°ÅžÄ°LÄ°K AÄ°LEYÄ° GEÇÄ°NDÄ°RÄ°YORDU’

Köyde arazisi olmayanlar sÄ±nÄ±r ticaretinden geçindiÄŸini hatÄ±rlatan Tahir Ölmez, “YaklaÅŸÄ±k 200 yÄ±ldÄ±r bu bölgede yaÅŸayan insanlarÄ±n geçimi sÄ±nÄ±r ticareti üzerineydi. Köyden bir iki saat yürüsen Irak Kanimasî, Bêdûhê ve Ore köylerini görüyorsun. Oradan Pirinç, yaÄŸ, ÅŸeker ve çay gibi erzak getiriyorduk. Bir kiÅŸi 20 nüfusluk bir aileyi çok rahat geçindirebiliyordu. Köyde ekili arazin ya da hayvanÄ±n olmasa da geçimini saÄŸlayabiliyordun” diyor.

‘Ä°Åž YOK NASIL YAÅžAYABÄ°LÄ°RÄ°Z’

SÄ±nÄ±rÄ±n tamamen yasaklanmasÄ± sonrasÄ± büyük sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Ölmez, “Son iki yÄ±ldÄ±r sÄ±nÄ±rÄ±n her tepesine bir askeri birlik bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ ve sÄ±nÄ±rdan kuÅŸ bile uçamaz. Bu nedenle bütün bölgede bulunan köylülerin sÄ±nÄ±r ticareti kesildi. Bir bölgede fabrika yoksa, iÅŸ imkanÄ± yoksa, hayvan besleme olanaÄŸÄ± yoksa insanlar ne yapacak? Ä°ki yanÄ±mÄ±z yüksek daÄŸlarla çevrili ve yaÅŸam çok zorlaÅŸtÄ±” diye konuÅŸtu.

‘YARDIMLAÅžARAK ZORLUKLARI AÅžIYORUZ’

Her ÅŸeye raÄŸmen köyde yaÅŸamaya devam edeceklerini vurgulayan Ölmez, ÅŸöyle devam etti:

“Köyümüzde ekonomik durumu çok iyi olan fazla insan yok. Elbette her yerde olduÄŸu gibi fazla imkanÄ± olmayan komÅŸularÄ±mÄ±z ve akrabalarÄ±mÄ±z da var. Köyde her alanda birbirimize yardÄ±mcÄ± oluyoruz. Her iÅŸimizi imece usulü yapÄ±yoruz. Köylerde yardÄ±mlaÅŸma olmazsa, çok büyük sÄ±kÄ±ntÄ±lar çekeriz. DüÅŸünün ki bugünlerde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ekonomik kriz de, köylerde hayatÄ±mÄ±zÄ± idame etmeseydik kesinlikle atlatamazdÄ±k. Kendi imkanlarÄ±mÄ±zla kendimize yetmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. El birliÄŸi ile bu sÄ±kÄ±ntÄ±lardan çÄ±kmanÄ±n yollarÄ±nÄ± bulmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz.”

‘ÇOCUKLARIN EÄžÄ°TÄ°MÄ°NÄ° ETKÄ°LEDÄ°’

Lise ve üniversiteye giden çocuklarÄ±n ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±dan etkilendiÄŸini belirten Seher Ölmez ise, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“SÄ±nÄ±r ticareti hepimiz için büyük rahatlÄ±k demekti. Bizler her ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± sÄ±nÄ±r ticaretinden elde ettiÄŸimiz gelir ile karÅŸÄ±lÄ±yorduk. Bu imkanlar kalmadÄ±. Ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lardan sonra eÄŸitimim kesildi. Ä°stediÄŸim bölümü tutturamadÄ±m. Ailemin durumu iyi olmadÄ±ÄŸÄ± için dershaneye de gidemedim, istediÄŸim kitaplarÄ± alamadÄ±m. Benim durumumda birçok kadÄ±n arkadaÅŸÄ±m var. Ä°mkansÄ±zlÄ±ktan dolayÄ± okuyamÄ±yoruz. ArtÄ±k kendi imkanlarÄ±m ile evde yürüttüÄŸüm çalÄ±ÅŸma ile üniversiteye hazÄ±rlanÄ±yorum.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 17:07

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