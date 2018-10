SÄ±nÄ±r kÃ¶ylerinde yaÅŸam zorlaÅŸtÄ±

Hakkari'de sınır köylerinde yaşayan yurttaşlar soruyor: Bir bölgede fabrika yoksa, iş imkanı yoksa, hayvan besleme olanağı yoksa insanlar ne yapacak?

Hakkari’de sınır ticareti yapan köylüler, son iki yıldır getirilen yasaklar nedeniyle geçimlerini sağlayamıyor. Çukurca’ya bağlı Güzeldere köylüleri, “Bir bölgede fabrika yoksa, iş imkanı yoksa, hayvan besleme olanağı yoksa insanlar ne yapacak” diye sordu.

Mezopotamya Ajansı'ndan Hamza Gündüz’ün haberine göre; Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile yapılan sınır ticaretine yasak getirilince, bölge halkı ekonomik zorluklar içine girdi. Yaklaşık bir saatlik yürüyüş sonrası karşı köylere ulaşılabildiğini belirten köylüler, tek geçim kaynakları sınır ticareti olduğunu, böylece çocuklarını okutabildiklerin dile getirdi. Bir anda getirilen yasak ve son iki yıldır sınırda kuş uçurtulmadığını vurgulayan köylüler, geçim sıkıntısından kaynaklı özelikle gençlerin göç ettiğini ifade etti.

‘BİR KİŞİ 20 KİŞİLİK AİLEYİ GEÇİNDİRİYORDU’

Köyde arazisi olmayanlar sınır ticaretinden geçindiğini hatırlatan Tahir Ölmez, “Yaklaşık 200 yıldır bu bölgede yaşayan insanların geçimi sınır ticareti üzerineydi. Köyden bir iki saat yürüsen Irak Kanimasî, Bêdûhê ve Ore köylerini görüyorsun. Oradan Pirinç, yağ, şeker ve çay gibi erzak getiriyorduk. Bir kişi 20 nüfusluk bir aileyi çok rahat geçindirebiliyordu. Köyde ekili arazin ya da hayvanın olmasa da geçimini sağlayabiliyordun” diyor.

‘İŞ YOK NASIL YAŞAYABİLİRİZ’

Sınırın tamamen yasaklanması sonrası büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Ölmez, “Son iki yıldır sınırın her tepesine bir askeri birlik bırakılmış ve sınırdan kuş bile uçamaz. Bu nedenle bütün bölgede bulunan köylülerin sınır ticareti kesildi. Bir bölgede fabrika yoksa, iş imkanı yoksa, hayvan besleme olanağı yoksa insanlar ne yapacak? İki yanımız yüksek dağlarla çevrili ve yaşam çok zorlaştı” diye konuştu.

‘YARDIMLAŞARAK ZORLUKLARI AŞIYORUZ’

Her şeye rağmen köyde yaşamaya devam edeceklerini vurgulayan Ölmez, şöyle devam etti:

“Köyümüzde ekonomik durumu çok iyi olan fazla insan yok. Elbette her yerde olduğu gibi fazla imkanı olmayan komşularımız ve akrabalarımız da var. Köyde her alanda birbirimize yardımcı oluyoruz. Her işimizi imece usulü yapıyoruz. Köylerde yardımlaşma olmazsa, çok büyük sıkıntılar çekeriz. Düşünün ki bugünlerde yaşadığımız ekonomik kriz de, köylerde hayatımızı idame etmeseydik kesinlikle atlatamazdık. Kendi imkanlarımızla kendimize yetmeye çalışıyoruz. El birliği ile bu sıkıntılardan çıkmanın yollarını bulmaya çalışıyoruz.”

‘ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNİ ETKİLEDİ’

Lise ve üniversiteye giden çocukların ekonomik sıkıntıdan etkilendiğini belirten Seher Ölmez ise, şunları söyledi:

“Sınır ticareti hepimiz için büyük rahatlık demekti. Bizler her ihtiyacımızı sınır ticaretinden elde ettiğimiz gelir ile karşılıyorduk. Bu imkanlar kalmadı. Ekonomik sıkıntılardan sonra eğitimim kesildi. İstediğim bölümü tutturamadım. Ailemin durumu iyi olmadığı için dershaneye de gidemedim, istediğim kitapları alamadım. Benim durumumda birçok kadın arkadaşım var. İmkansızlıktan dolayı okuyamıyoruz. Artık kendi imkanlarım ile evde yürüttüğüm çalışma ile üniversiteye hazırlanıyorum.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 17:07

www.evrensel.net