BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ: Muhalif medyaya sÃ¼rek avÄ±

CHP eski milletvekili ve gazeteci BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ, Medyada YaÅŸanan Hak Ä°hlalleri Raporuâ€™nun ekim ayÄ± verilerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Medyada YaÅŸanan Hak Ä°hlalleri Raporu’nun ekim ayÄ± verilerini açÄ±klayan CHP’nin eski Milletvekili BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ, “GerçeÄŸin duyulmasÄ± ve duyurulmasÄ±na tahammül edemeyen bir iktidar var” dedi.

Raporunu yolsuzluk haberleri yaptÄ±ÄŸÄ± için Bulgaristan’da katledilen gazeteci Viktoria Marinova’a ithaf eden YarkadaÅŸ, “Bu rapor vahÅŸice öldürülen yazar Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’yÄ± da unutmamÄ±ÅŸtÄ±r” ifadesini kullandÄ±.

‘MUHALÄ°F MEDYA ZOR DURUMDA’

Raporunda ekim ayÄ±nda yaÅŸanan hak ihlallerine yer verdiÄŸini belirten YarkadaÅŸ, “Ekonomideki çöküÅŸ, muhalif medyayÄ± da derinden sarstÄ±. Artan maliyetler yüzünden birçok yayÄ±nevi kapandÄ±. Gazeteler ise sayfa sayÄ±sÄ±nÄ± azaltmak zorunda kaldÄ±” dedi.

KARÅžI GAZETESÄ° DAVASI BAÅžLIYOR

KarÅŸÄ± Gazetesi eski Genel YayÄ±n Yönetmeni, CHP PM Üyesi Eren Erdem ile gazetenin 11 çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n çarÅŸamba günü yargÄ± önüne çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatan YarkadaÅŸ, “Böylece ekim ayÄ±nda toplam 28 gazeteci savcÄ±-hakim sorgusuna girmiÅŸ olacak” ifadesini kullandÄ±. KarÅŸÄ± gazetesi eski Genel YayÄ±n Yönetmeni - CHP PM Üyesi Eren Erdem’in 125 gündür Silivri Cezaevi’nde bir odada tek baÅŸÄ±na tutulduÄŸunu da belirten YarkadaÅŸ, “Bu tecrit umarÄ±m üç gün sürecek olan yargÄ±lama sonucunda biter” temennisinde bulundu. YarkadaÅŸ, demokrat kamuoyunu duruÅŸmalarÄ± izlemek üzere Silivri’ye davet etti.

BASKI RAPORU

2018 yÄ±lÄ±nÄ±n Ekim ayÄ±nÄ±n gazetecilere yönelik baskÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± bir dönem olarak tarihe geçeceÄŸini vurgulayan YarkadaÅŸ, elindeki verilerin bunun kanÄ±tÄ± olduÄŸunu belirtti. YarkadaÅŸ rapordaki verilerin ÅŸunlar olduÄŸunu dile getirdi:

“16 gazeteci ve 4 basÄ±n emekçisi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 2 gazeteci tutuklandÄ±. 2 gazeteciye dava açÄ±ldÄ±. 7 gazeteci 16 yÄ±l hapis cezasÄ± aldÄ±. 27 gazetecinin hapis cezasÄ± onandÄ±. 2 gazeteci tehdit edildi. 2 haber engellendi. 2 kitap yasaklandÄ±.” (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 17:01

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