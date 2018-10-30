KÄ±zÄ±lÄ±rmak'ta yeni yÃ¶netim gÃ¶revi devraldÄ±

KÄ±zÄ±lÄ±rmak Yerel Dernekler Federasyonu'nda 7. OlaÄŸan Genel Kurulu kazanan kadro yeni gÃ¶rev daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±.

KÄ±zÄ±lÄ±rmak Yerel Dernekler Federasyonu'nda 7. OlaÄŸan Genel Kurulu kazanan kadro yeni görev daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±. 11 kiÅŸilik yönetim kurulunda Murat Akyüz Genel BaÅŸkanlÄ±k görevine getirilirken Sultan Özer ise Genel Sekreter olarak yeni dönemde görev yapacak.

1995 yÄ±lÄ±nda kurulan KÄ±zÄ±lÄ±rmak Yerel Dernekler Federasyonu'nun 21 Ekim 2018 tarihinde gerçekleÅŸen 7. OlaÄŸan Genel Kurulu'nda iki farklÄ± liste seçime girerken seçimi kendilerini “Daha genç, dinamik ve kadÄ±n temsilini önemseyen bir kadro" olarak ifade eden grup kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Yönetim Kurulu üyelerinin gerçekleÅŸtiÄŸi görev daÄŸÄ±lÄ±mÄ± sonucu Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸa Murat Akyüz, Genel SekreterliÄŸe Sultan Özer, Genel SaymanlÄ±ÄŸa Mehmet IÅŸÄ±k, Örgütlenme SekreterliÄŸine Ender Gürsoy, Genel EÄŸitim ve Kültür SekreterliÄŸine Zafer AkkaÅŸ getirildi.Devir teslim töreninde konuÅŸan bir önceki dönem Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet BaÅŸdemir, “Yönetimde kimin olduÄŸu önemli deÄŸil. Her yerde, her ortamda birbirimizi, KÄ±zÄ±lÄ±rmak'Ä± büyütelim” diyerek destek ve dayanÄ±ÅŸma mesajÄ± verdi. Yeni Genel BaÅŸkan Murat Akyüz ise KÄ±zÄ±lÄ±rmak'Ä±n geniÅŸ bir aile olduÄŸunu belirterek "KÄ±zÄ±lÄ±rmak'Ä± aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z noktadan daha da ileri götürmek için çok çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z, çok koÅŸacaÄŸÄ±z. Bu çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zda da her zaman önceki baÅŸkanlara, yöneticilere danÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z, destek isteyeceÄŸiz” dedi. Yeni yönetim ayrÄ±ca seçimde sözünü verdikleri projeleri hep birlikte hayata geçirmek için çalÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± da vurguladÄ±. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net