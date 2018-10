KÄ±zÄ±lÄ±rmak'ta yeni yÃ¶netim gÃ¶revi devraldÄ±

Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu'nda 7. Olağan Genel Kurulu kazanan kadro yeni görev dağılımını yaptı.

Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu'nda 7. Olağan Genel Kurulu kazanan kadro yeni görev dağılımını yaptı. 11 kişilik yönetim kurulunda Murat Akyüz Genel Başkanlık görevine getirilirken Sultan Özer ise Genel Sekreter olarak yeni dönemde görev yapacak.

1995 yılında kurulan Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu'nun 21 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşen 7. Olağan Genel Kurulu'nda iki farklı liste seçime girerken seçimi kendilerini “Daha genç, dinamik ve kadın temsilini önemseyen bir kadro" olarak ifade eden grup kazanmıştı. Yönetim Kurulu üyelerinin gerçekleştiği görev dağılımı sonucu Genel Başkanlığa Murat Akyüz, Genel Sekreterliğe Sultan Özer, Genel Saymanlığa Mehmet Işık, Örgütlenme Sekreterliğine Ender Gürsoy, Genel Eğitim ve Kültür Sekreterliğine Zafer Akkaş getirildi.Devir teslim töreninde konuşan bir önceki dönem Genel Başkanı Mehmet Başdemir, “Yönetimde kimin olduğu önemli değil. Her yerde, her ortamda birbirimizi, Kızılırmak'ı büyütelim” diyerek destek ve dayanışma mesajı verdi. Yeni Genel Başkan Murat Akyüz ise Kızılırmak'ın geniş bir aile olduğunu belirterek "Kızılırmak'ı aldığımız noktadan daha da ileri götürmek için çok çalışacağız, çok koşacağız. Bu çalışmalarımızda da her zaman önceki başkanlara, yöneticilere danışacağız, destek isteyeceğiz” dedi. Yeni yönetim ayrıca seçimde sözünü verdikleri projeleri hep birlikte hayata geçirmek için çalışacaklarını da vurguladı. (Ankara/EVRENSEL)

