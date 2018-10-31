31 Ekim 2018 04:41

Krizin öğrenci hali: Artık sinema ve tiyatro bile lüks

Çukurova Üniversitesi öğrencileri kriz nedeniyle temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandıklarını belirtti.

Krizin öğrenci hali: Artık sinema ve tiyatro bile lüks

Fotoğraf: Evrensel

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    Berfin KILIÇ
    Seren ELATAŞ
    Mesut BAYLAV
    Adana

    Ekonomik kriz üniveriste öğrencilerini de derinden etkiliyor. Evrensel'e konuşan Çukurova Üniversitesi öğrencileri artık tiyatroya sinemaya gitmenin bile lüks olduğunu, temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz duruma geldiklerini anlattı. Herşeyin zamlandığını ama bursların aynı kaldığını dile getiren öğrenciler, artık çoğu öğrencinin okul çıkışında çalıştığını belirterek krize karşı okuldan eve şeker götürelerin ve dışarıda yemeğe para vermemek için yemeğini saklama kabında getirenler olduğunu söyledi.

    HERŞEY ZAMLANDI, BURSLAR AYNI

    Almanca Öğretmenliği öğrencisi Mehmet, ekonominin kötüye gittiğini belirterek “Cebimizdeki para yarı yarıya düştü, değer kaybetti” dedi. Her şey iki katına çıktıktan sonra yüzde 10 indirimin pek bir şey ifade etmediğini söyleyen Mehmet “Örneğin BİM’de simit 1 lira idi. Enflasyonla mücadeleden sonra 90 kuruşa indirmişler. Bunlar devletin zorlamasıyla yapılan indirimler” diyerek bu politikaları gerçekçi bulmadığını söylüyor. Hem çalışıp hem okuduğunu anlatan Mehmet “Bilgisayar almak için bir sene önce işe başladım o gün ki hedefimdeki para ile şimdiki para uymuyor çünkü bilgisayar 12 bin lira oldu. Dolar arttı fiyatlar da arttı dolar düşmeye başladı ama fiyatlar aynı kaldı. Burslar aynı kaldı, yılbaşında 500 lira olacağı söyleniyor. Kış geliyor ısınma derdi var, elektriğe yüzde 40 zam var” diyerek kış aylarında krizin etkilerinin daha net görüleceğini söylüyor.

    KAPICIDAN EKMEK ZAMMI NOTU

    Yoğun olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencilerinin olduğu bir kafede dört öğrencinin oturduğu bir masaya oturuyoruz. Kriz konusunda hem fikir olan öğrencilerden Halil  “Önceden iki ayda harcadığımı artık bir ayda harcıyorum” diyor. Halil, kapıcının eve her gün iki ekmek bırakması için kapıya “Abi zili çalma, iki lira bıraktık” diye not bıraktıklarını, ertesi gün de kapıcının kapıya şu notu bıraktığını söylüyor: “Ekmek 1.25 oldu.”

    ‘TEMEL İHTİYAÇLARIMIZI KARŞILAMIYORUZ’

    İletişim Fakültesi öğrencisi Olcay, ekonomik krizin nedenini hükümet politikalarına bağlıyor ve ekliyor: “Dış ilişkilerimizin sorunlu olması ticareti, üretimi etkiliyor. Hayvan ithal ediyoruz. Zeytin ağaçlarımızı kesiyoruz, dışarıdan alıyoruz.” Öğrencilerin hiçbir zaman maddi olarak rahat olmadığını, cebimizde para kalmıyordu zaten diyen Olcay “ Fakat bu dönem maddi sorunlar daha yakıcı. Ders çıkışlarında çoğu öğrenci çalışmak zorunda kalıyor. Tiyatro, sinema lüks haline geldi. Çünkü temel ihtiyaçlarımızı karşılamıyoruz” diye anlatıyor yaşadıklarını. 

    KİTAP FİYATLARI ARTTI

    Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Rezzan ise herşeyin fiyatının dolara göre belirlendiğini kendi gelirlerinin ise TL olduğu için haliyle zorlandıklarını söyleyerek “ Kitap fiyatlarımız bile kaç katına çıktı. A4 kâğıdının destesini 8 liraya alırken şuan 24 lira oldu. Fiyatlara bakarsak şu an burslarımızın iki katına çıkması gerekiyordu” dedi.

    OKULDAN EVE ŞEKER GÖTÜRÜLÜYOR

    Arkeometri Yüksek Lisans öğrencisi Mehmet ise krize karşı fedakarlık çağrılarına şu yanıtı veriyor  “Hükümet fedakârlık bekliyor, bir öğrenci daha fazla ne kadar fedakârlık yapabilir? 1600 lira ile bir insan nasıl geçinebilir? Aynı gemideyiz deniyor. Biz herhalde o gemide en altta kömür atan işçilerdeniz” diye konuşuyor. Öğrenciler olarak sosyal aktivitelerden kıstıklarını anlatan Mehmet “Artık okuldan şeker götürüyoruz eve. Saklama kaplarında yemek getiriyoruz yanımızda dışarıda yemeğe para vermemek için” diyerek öğrencilerin krize karşı ürettikleri çözümleri sıralıyor. 

    Mimarlık Bölümü öğrencisi Handan ise dersler dışında pek bir şey yapamadığını bu nedenle gündemi pek takip edemediğini fakat özellikle bölüm malzemelerini alırken krizi görebildiğini söylüyor. Parasının sürekli fotokopiye ve aldığı ders malzemelerine gittiğini belirten Handan “Burs alıyorum ve bursumu kaybetmemek için sürekli ders çalışıyorum. Geçen sene paramı biriktirebilirken bu sene para kalmıyor” dedi.

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