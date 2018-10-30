DÃ¼nyada 100 binden fazla kiÅŸi kayÄ±p

UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi, dÃ¼nya genelinde 100 binden fazla kiÅŸinin kayÄ±p olduÄŸunu aktardÄ±.

UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaç Komitesi, dünya genelinde çeÅŸitli sebeplerden 100 binden fazla kiÅŸinin kayÄ±p olduÄŸunu belirterek, bu durumu “küresel bir kriz” olarak nitelendirdi.

Örgüt yetkililerinden Agnes Coutou, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Kurulu’nun insan haklarÄ± komitesinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, dünya genelinde çeÅŸitli nedenlerden 100 binden fazla kiÅŸinin halihazÄ±rda kayÄ±p olduÄŸunu bildirdi.

Bunun ÅŸimdiye kadar kaydedilen en yüksek rakamÄ± oluÅŸturduÄŸunu belirten Coutou, “Bunun, buzdaÄŸÄ±nÄ±n görünen kÄ±smÄ± olduÄŸunu, geçmiÅŸ ve devam eden çatÄ±ÅŸmalar nedeniyle kayÄ±p olduÄŸu tahmin edilenlerin yalnÄ±zca bir kÄ±smÄ±nÄ± temsil ettiÄŸini biliyoruz” dedi. Coutou, bu durumu “küresel bir kriz” ÅŸeklinde nitelendirdi. Günümüzdeki savaÅŸlara çeÅŸitli ülkelerden gelen birey ve gruplarÄ±n müdahil olduÄŸunu, bunun kaybolan veya kayÄ±plardan etkilenen kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Coutou, kayÄ±p kiÅŸiler sorununun uluslararasÄ± boyutunun özellikle göç konusuyla örtüÅŸtüÄŸünü, zira çatÄ±ÅŸmadan kaçan binlerce kiÅŸinin transit ve hedef ülkelerde de kaybolduÄŸunu söyledi.

Coutou, UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaç Komitesinin, kaybolmalarÄ±n önüne geçmek için “erken ve önleyici eylem” çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸunu vurguladÄ±. (AA)

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