Trumpâ€™tan gÃ¶Ã§menlere karÅŸÄ± askeri yÄ±ÄŸÄ±nak

ABD, Orta Amerikaâ€™dan Ã¼lke sÄ±nÄ±rÄ±na doÄŸru ilerleyen gÃ¶Ã§menleri engellemek iÃ§in sÄ±nÄ±ra asker konuÅŸlandÄ±racak.

6 KasÄ±m’da yapÄ±lacak Kongre seçimleri için yürütülen kampanyalarda göçmenleri seçim malzemesi olarak kullanan ABD BaÅŸkanÄ± Trump, göçmenlerin ülkeye giriÅŸlerine izin vermeyeceklerini açÄ±kladÄ±. ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (Pentagon), Orta Amerika’dan ABD’ye doÄŸru yola çÄ±kan göçmen kervanÄ±na karÅŸÄ± önlem olarak Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na 5 bin 200 asker sevk edeceÄŸi bildirildi.

ABD Kuzey Saha KomutanÄ± Orgeneral Terrence John O’Shaughnessy, Ä°ç Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nda düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, “Bu hafta sonuna kadar 5 bin 200’ün üzerinde askeri güney sÄ±nÄ±rÄ±na sevk etmiÅŸ olacaÄŸÄ±z. bu sadece operasyonun baÅŸlangÄ±cÄ±dÄ±r. Bu sayÄ±larÄ± ayarlamaya devam edeceÄŸiz. Ancak ÅŸunu not edin bu sayÄ± ÅŸu anda orada konuÅŸlu 2 bin 92 ulusal muhafÄ±za ek olarak sevk edilecek sayÄ±dÄ±r” ifadelerini kullandÄ±.

FotoÄŸraf: Jose Mendez / EPA - EFE / AA

Askerlerin ABD-Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na yaklaÅŸan göçmen kervanÄ±na karÅŸÄ± sÄ±nÄ±rÄ± takviye için bölgeye sevk edileceÄŸini belirten O’Shaughnessy, “YaklaÅŸÄ±k 800 asker ÅŸu anda sÄ±nÄ±ra intikal ediyor” dedi. Pentagon’un bu sevkiyatÄ± tartÄ±ÅŸmalara neden olurken, bu adÄ±m, son yÄ±llarda Afganistan’Ä±n ardÄ±ndan yapÄ±lan en fazla asker sevkiyatÄ± olarak görülüyor.

Resmi rakamlara göre ABD’nin Afganistan’da 15 bin, Irak’ta 5 bin 200, Suriye’de ise 2 bin askeri bulunuyor. Pentagon, Meksika sÄ±nÄ±rÄ±nda yürüttüÄŸü bu faaliyete “SadÄ±k Vatansever Operasyonu” adÄ±nÄ± vermiÅŸti.

TRUMP YÄ°NE TEHDÄ°T ETTÄ°

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, dün Twitter hesabÄ±nda, göçmen kervanÄ±nÄ± “ülkesini iÅŸgal” olarak nitelemiÅŸ ve “Ordumuz sizi bekliyor olacak” ÅŸeklinde açÄ±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Trump'tan HonduraslÄ± gÃ¶Ã§menlere tehdit: Ordumuz sizi bekliyor

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Orta Amerika’dan ABD’ye ulaÅŸmak için yola çÄ±kan “göçmen kervanÄ±”na 7 binden fazla kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti. Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD’nin güney sÄ±nÄ±rÄ±na gelen göçmenleri durduramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “acil durum” ilan etmiÅŸ ve sÄ±nÄ±rdaki devriyeleri harekete geçirmiÅŸti. Trump ayrÄ±ca Guatemala, Honduras ve El Salvador’a dÄ±ÅŸ yardÄ±mlarÄ± kesmeye ya da büyük ölçüde azaltmaya baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± söylemiÅŸti.

Konvoy, Meksika’nÄ±n Guatemala sÄ±nÄ±rÄ±na dayanmÄ±ÅŸ, Suchiate Nehri’nde Meksika ile Guatemala’yÄ± birbirine baÄŸlayan köprü ve sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda toplanan, geceyi burada uyuyarak geçiren 3 binden fazla göçmenin ülkeye giriÅŸine izin verilmemiÅŸti.

FotoÄŸraf: EPA-EFE/Jose Mendez/AA

BazÄ± göçmenlerin tel örgüleri aÅŸarak tarafsÄ±z bölgeye geçtiÄŸi ve Meksika güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸ, polis, taÅŸ atan göstericilere göz yaÅŸartÄ±cÄ± gazla müdahale etmiÅŸti. HonduraslÄ± göçmenlerden bazÄ±larÄ± da Suchiate Nehri’nden sallarla Meksika tarafÄ±na geçmeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. MeksikalÄ± yetkililer, aralarÄ±nda kadÄ±n, çocuk ve yaÅŸlÄ±larÄ±n da bulunduÄŸu göçmenlerden geçerli belgeleri taÅŸÄ±yanlarÄ±n kurallara uygun biçimde ülkeye giriÅŸine izin verileceÄŸini bildirmiÅŸti. (WashingtonAA)

GÖÇMENLERÄ° SEÇÄ°M KAMPANYASINDA KULLANIYOR

ABD’de 6 KasÄ±m’da yapÄ±lacak Kongre seçimleri için yürütülen kampanyalarda göçmenleri seçim malzemesi olarak kullanan BaÅŸkan Donald Trump’Ä±n, seçmenden oy toplayabilmek için göçmenlere karÅŸÄ± önlemleri seçimler öncesinde uygulamaya koyacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Trump, ABDâ€™ye yÃ¼rÃ¼yen gÃ¶Ã§menleri seÃ§im malzemesi yapÄ±yor

www.evrensel.net