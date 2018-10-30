BuÄŸday DerneÄŸi, tohum yÃ¶netmeliÄŸindeki risklere dikkat Ã§ekti

BuÄŸday DerneÄŸi: TohumlarÄ± bugÃ¼nlere taÅŸÄ±yan Ã§iftÃ§ilerin haklarÄ±nÄ±n da en az Ä±slahÃ§Ä±lar kadar korumasÄ± gerektiÄŸini savunuyoruz.

BuÄŸday DerneÄŸi, ‘Üreten, üretimde kullanan ve takas ederek tohum çeÅŸitlerinin adaptasyon yeteneklerini geliÅŸtiren çiftçilerin elinden yerel tohumlarÄ± alacaÄŸÄ±” eleÅŸtirisi getirilen Yerel Tohum YönetmeliÄŸini deÄŸerlendirdi.

Yönetmelikteki belirsiz kalan noktalara dikkat çeken deÄŸerlendirmede ÅŸu iddia yer aldÄ±:

“Tohumculuk Kanunu’nun yasakladÄ±ÄŸÄ± yerel çeÅŸit tohumluk üretim ve satÄ±ÅŸÄ±nÄ± belirli kurallar, miktar ve menÅŸe bölge sÄ±nÄ±rlarÄ± dahilinde mümkün kÄ±lÄ±yor, takas iÅŸlemlerine de bir kÄ±sÄ±tlama getirmiyor.”

Yönetmelikte ‘Yerel ÇeÅŸit KayÄ±t Listesi’ne kaydedilmesi için, baÅŸvurusu yapÄ±lacak yerel çeÅŸitlerle ilgili olarak getirilen bazÄ± kÄ±sÄ±tlamalara göre daha önceden sertifikalÄ± tohum üretim amacÄ±yla BakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± kayÄ±t listelerinde kaydÄ± bulunan çeÅŸitlerle ilgili baÅŸvurularÄ±n yapÄ±lamayacaÄŸÄ± bilgisi yer alÄ±yor.

BuÄŸday DerneÄŸi bu bilgiye dair ÅŸu eleÅŸtiriyi getiriyor:

"Bu durumda; yönetmelik yayÄ±m tarihinden önce, herhangi bir köyden genetik kaynak olarak seçilen ve sonrasÄ±nda BakanlÄ±k ilgili listelerine kaydettirilerek Ä±slah süreci ile yeni bir çeÅŸit haline gelmiÅŸ olan sertifikalÄ± ticari tohum ile söz konusu köyde halen üretilmekte olan köy popülasyonu arasÄ±ndaki genetik benzerlik / yakÄ±n akrabalÄ±k sebebiyle söz konusu köy popülasyonu “Yerel ÇeÅŸit KayÄ±t Listesi”ne bugünden sonra kaydedilemeyecek mi? Bu konuda yapÄ±lacak testlerin detayÄ± yönetmelikte belirtilmediÄŸinden, yüzde 10 homojenlik dÄ±ÅŸÄ±nda genetik bir baÄŸlamÄ±n da deÄŸerlendirmeye tabi tutulup tutulmayacaÄŸÄ± belirsiz.”

MENÅžE BÖLGE SINIRLAMASI TARTIÅžMALI!

“Yerel ÇeÅŸit KayÄ±t Listesi”ne kayÄ±t konusunda önemli bir diÄŸer kavram da “MenÅŸe bölgesi”. Yönetmelik; bir çeÅŸidi listeye kaydederken, tohumluklarÄ±nÄ±n ticari anlamda üretilip yine tohumluklarÄ±n pazarlanabileceÄŸi bölgelere de sÄ±nÄ±rlama getiriyor. BuÄŸday DerneÄŸi bu sÄ±nÄ±rlamaya iliÅŸkin deÄŸerlenmesi ÅŸöyle:

“Yönetmelik; ilgili kayÄ±t komisyonunu, menÅŸe bölge dÄ±ÅŸÄ±nda da tohumluk üretimine izin verme konusunda yetkili kÄ±lsa da bu yetkinin kullanÄ±lÄ±p kullanÄ±lmayacaÄŸÄ± ya da ne ÅŸekilde uygulanacaÄŸÄ± belirsiz. Domates, buÄŸday gibi pek çok tür Anadolu’ya yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Anadolu birçok türün gen merkezi veya çeÅŸitlilik merkezidir. Türler, çeÅŸitler farklÄ± bölgelerde farklÄ± genotipler olarak yayÄ±ldÄ±klarÄ± gibi, pek çok çeÅŸit de Anadolu’nun farklÄ± bölgelerine uyum saÄŸlayarak yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. ÖrneÄŸin akbuÄŸday, köse, karakÄ±lçÄ±k gibi yerel buÄŸday çeÅŸitlerimiz Anadolu’nun farklÄ± bölgelerine uyum saÄŸlamÄ±ÅŸ ve çiftçilerimiz tarafÄ±ndan ekilegelmektedir. Bu sebeple menÅŸe bölge belirlemesinin/sÄ±nÄ±rlamasÄ±nÄ±n belirttiÄŸimiz gerçeklik çerçevesinde, çiftçi haklarÄ±nÄ± ve etik deÄŸerleri gözeterek uygulanmasÄ± gerekmektedir.”

KÜÇÜK ÜRETÄ°CÄ° DEZAVANTAJLI

YönetmeliÄŸe göre, ticaretini yapmak üzere tohumluk üretimi yapacaklarÄ±n üretici belgesi almalarÄ± gerekiyor. Üreticilerin, üretim sezonunun sonunda teslim edecekleri tohum numunelerini partiler ÅŸeklinde analize göndermesi zorunlu kÄ±lÄ±nÄ±yor. Söz konusu partilerden tohumluk üretim standartlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layanlar için “Yerel ÇeÅŸit Tohumluk Belgesi” düzenleniyor.

Söz konusu üretici belgesi alma ve analizle ilgili masraflarÄ±n üreticiden talep ediliyor olmasÄ±nÄ±n küçük üreticileri zorda bÄ±rakacaÄŸÄ±na dikkat çeken BuÄŸday DerneÄŸi ÅŸu çaÄŸrÄ±yÄ± yapÄ±yor:

“5553 sayÄ±lÄ± kanun öncesinde bürokrasiye boÄŸulmadan ve hiçbir maliyeti üstlenmeden tohumluÄŸunu satabilen küçük üretici, yönetmelikle belirtilen maliyetleri ne kadar karÅŸÄ±layabilir? Bu durumda küçük üretici, büyük üreticiler karÅŸÄ±sÄ±nda dezavantajlÄ± konuma düÅŸmüÅŸ olmaz mÄ±? Bu kapsamda bürokrasinin azaltÄ±lmasÄ± ve harç vb. bedeller konusunda küçük üretici lehine bir düzenlemeye gidilmesi gerekiyor.”

YEREL TOHUMLAR Ä°ÇÄ°N YENÄ° MÜCADELE DÖNEMÄ°

Yerel tohumlar için yeni bir mücadele döneminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi BuÄŸday DerneÄŸi deÄŸerlendirmesi ÅŸu vurguyla bitirildi:

“KayÄ±t altÄ±na alÄ±nsÄ±n veya alÄ±nmasÄ±n; yerel çeÅŸitlerin tohumundan ürün üretip ürünü satmakla veya kendi ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± tohumluÄŸu ürün üretimi ve satÄ±ÅŸÄ± amacÄ±yla devam ettirme konularÄ±nda herhangi bir idari veya coÄŸrafi kÄ±sÄ±tlama, yeni düzenlemede söz konusu deÄŸil. Bu yönetmelik ileride yerel çeÅŸitler üzerinden baÅŸka kÄ±sÄ±tlamalar yapÄ±lmasÄ±na imkân veren düzenlemeler serisinin bir halkasÄ± olur mu, bunu zaman gösterecek. Bizler yerel çeÅŸitlerin tamamÄ±nÄ±n kamuya ait olmasÄ±, yapÄ±lan düzenlemelerin o tohumlarÄ± yüzlerce, binlerce yÄ±l emek vererek bugünlere taÅŸÄ±yan çiftçilerin haklarÄ±nÄ± da en az Ä±slahçÄ±lar, sertifikalÄ± tohumluk üreten ÅŸirketler kadar korumasÄ± gerektiÄŸini savunuyoruz.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 16:35

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