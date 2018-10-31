Boydak işçileri kantin fiyatına gelen zamlardan şikayetçi

Ahmet AKARSU

Kayseri

Kayseri’de Boydak Holding’e bağlı Boytaş işçileri, kantin fiyatına gelen zamdan şikayetçi. Boydak işçileri, “Her şeye zam geldiği yetmiyormuş gibi bir de molalarda içtiğimiz bir bardak çaya bile göz diktiler” dedi. İşçiler çayların ücretsiz olmasını talep ediyor.

Yaklaşık 10 yıldır Boydak Holding bünyesinde çalıştığını söyleyen bir işçi, “Ay sonunu yetiştiremiyoruz. Elektrik, doğal gaz, yiyecek, giyecek fiyatları uçmuş gitmiş. Bir de üzerine bir bardak çay bile 90 kuruştan 1.25 kuruş olmuş! İnsanlar çay içmeye bile gitmiyor artık, halimizi anlayın” dedi.

‘EK İŞ YAPMADAN GEÇİNMEK ÇOK ZOR’

Çaya gelen 35 kuruşluk zammın görünürde küçük bir miktar gibi dursa da her şeye gelen zam düşünüldüğünde ceplerinde para kalmadığını ifade eden başka bir işçi ise “Çocuklar okuyor. Okul masrafları hiç bitmiyor. Çocuklara para yok diyemiyoruz. Maaşımız çocukların masraflarına gidiyor. Ev kira. Kendi ihtiyaçlarımız için izinli günlerde ek iş yapıyoruz” diye konuştu.

Yaşadıkları sorunlara yönelik Öz Ağaç-İş’in ise sessiz kaldığını ifade eden işçiler, “Öz Ağaç-İş’e çaylar ücretsiz olsun dememize rağmen, çaya zam geliyor. Sendika ses çıkarmıyor. İşçilerin çoğu kantine uğramıyor. Talebimiz çay içmek hatta ücretsiz çay içmek istiyoruz” dedi.