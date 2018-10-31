İstinye Park AVM inşaatında işten atma ve ücretsiz izin baskısı

Metehan UD

İzmir

Hukuka aykırı bir şekilde inşaatı devam eden İstinye Park AVM ve Otel Projesi'nde işçi kıyımı yaşanıyor. Kriz nedeniyle demir almakta zorlanan şirket, çok sayıda işçiyi çıkarırken kalan işçilere ise ücretsiz izne gitmeleri için baskı uyguluyor.

Şimdiye kadar çok sayıda şantiyenin durduğu ya da durma nokrasına geldiği İzmir'de son olarak Balçova Üçkuyular Meydanı’nda yapımı süren İstinye Park AVM ve Otel Projesi'nde de krizin faturası ilk olarak işçilere kesildi. İşçiler, yakın zamanda yüzlerce işçinin işten çıkarıldığının ya da ücretsiz izne gönderildiğini, kendilerinden de ücretsiz izne çıkmalarının istendiğini söyledi. İşçiler 1000’e yakın çalışan sayısının 500’e kadar düştüğünü belirttiler. Şantiyeye önceden günlük olarak demir geldiğinin ve eskisi kadar sık gelmediğinin bilgisini veren işçiler daha önce yetişemediklerini şimdi ise işlerinin de daha kısa süre bittiğini ifade ettiler.

‘KRİZLE BİRLİKTE ÇALIŞMA KOŞULLARI DA DEĞİŞTİ’

İşçiler, krizle birlikte çalışma koşullarının değiştiğini de dile getirdiler. Kriz öncesinde şeflerin işçileri tutmaya yönelik çaba gösterdiğini ifade eden işçiler “Bize mecburdular şimdi ise minnetsiz davranıyor. Son süreçte öyle bir noktaya geldik ki işçiler sorunlarını dile getirmekten korkuyorlar, çıkarılma endişesi var. ‘Sıra bize gelecek’ endişesi var. İzindeki işçiler, memleketlerinde şirketten gelecek haberi bekliyorlar. Çıkardıkları işçiler istifa etmiş gibi gösteriliyor, çıkarılan işçiler işsizlik maaşından faydalanamıyor. Bu belgeleri işe girişte istiyorlar “ dedi.

‘KOĞUŞLARDA TAHTAKURUSU VAR’

Koğuşlarında tahtakurusu olduğunu da belirten işçiler şunları söyledi: “Onlar çözüm bulmayınca arkadaşlarla birlikte temizlik malzemesi aldık ve koğuşları yıkadık ama ertesi gün yeniden tahtakuruları görülmeye başladı. Biz yüzlerce kilometre yol yapıp geliyoruz ama geldiğimize değmiyor. Çocuklarımızdan, ailemizden uzak kalıyoruz. Maaşımızı iki parça halinde alıyoruz. Asgari ücret kısmı bankaya yatarken geriye kalan kısmı elden veriyorlar. Herhangi bir sosyal hakkımız da yok. Bir kenara para koyup geleceğimizi düzene koymaya çalışalım diyemiyoruz. İnsanlar aileleri ve ekmeği ile vuruyorlar. Bize insanca yaşam yok.”

KENT HUKUKU DA İŞÇİ HUKUKA HİÇE SAYILIYOR

TMMOB’a bağlı odalar tarafından kent suçu olarak nitelendirilen İstinye Park AVM ve Otel Projesi daha önce kamu hizmet alanıyla ticaret ve konut alanına çevrilen parseller üzerinde yükseliyor. İptal edilen imar planlarının yerine jet hızıyla yeni planlar yapılırken projenin son olarak ÇED kararı iptal edildi ancak mahkeme kararına rağmen inşaat mühürlenmedi.