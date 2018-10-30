1700 yÄ±llÄ±k yapÄ±ya cam kapÄ± taktÄ±lar

Tarihi Ayasofya Orhan Camiiâ€™ne, restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda, monte edilen cam kapÄ± ve buzlu camlar, tepkilere neden oldu.

Bursa’nÄ±n Ä°znik ilçesindeki tarihi Ayasofya Orhan Camii’ne, restorasyon çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda, monte edilen cam kapÄ± ve buzlu camlar, tepkilere neden oldu. Ä°znik Müzesi’nin eski müdürü Taylan Sevil, “Burada resmen rezillik yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ayasofya olmazsa Ä°znik’te inanç turizmi olmaz. Restorasyon adÄ± altÄ±nda 1700 yÄ±llÄ±k tarihi esere cam kapÄ±, pencerelerine buzlu cam mÄ± takÄ±lÄ±r?” dedi.

787 yÄ±lÄ±nda, HÄ±ristiyanlÄ±kla ilgili önemli kararlarÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, 7’nci Konsül’ün toplandÄ±ÄŸÄ± Ayasofya Kilisesi, 1331’de Orhan Gazi’nin Ä°znik’i fethetmesiyle camiye çevrildi. Daha sonra müze olarak hizmet verilmeye baÅŸlanan Ayasofya, Bursa VakÄ±flar Bölge MüdürlüÄŸü kararÄ±yla 2007 yÄ±lÄ±nda restorasyon kapsamÄ±na alÄ±ndÄ±. Tarihi yapÄ±, 6 KasÄ±m 2011 tarihinde Kurban BayramÄ±’nÄ±n 1’inci günü minaresinden sabah ezanÄ± okunup, bayram namazÄ± kÄ±lÄ±nmasÄ±yla tekrar cami olarak kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Erken Bizans Dönemi’nde inÅŸa edilmiÅŸ kilise yapÄ±sÄ± olan ve bir dönem Ortodoks mensuplarÄ±nÄ±n hacÄ± olmak için geldiÄŸi; ancak cami olarak kullanÄ±lmaya baÅŸlanmasÄ±yla bu özelliÄŸini kaybeden Ayasofya Orhan Camii’nde sürdürülen restorasyon çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda giriÅŸe cam kapÄ±, pencerelere de buzlu cam takÄ±lmasÄ± tepkilere neden oldu.

FotoÄŸraf: Mehmet Buldu/DHA ‘DAHA KÖTÜSÜ OLAMAZ’

Ä°znik Müzesi’nin eski müdürü Taylan Sevil, Ayasofya Orhan Camii’ne cam kapÄ± ve buzlu cam takÄ±lmasÄ±na tepki göstererek, “Burada, Ayasofya Kilisesi’ne onarÄ±m ve restorasyon amacÄ±yla yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarda zaman zaman orijinalinden uzaklaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r ve Ayasofya’nÄ±n eski görünümü kaybolmuÅŸtur. Ayasofya’nÄ±n camiye çevrilmesiyle birlikte Ortodoks hristiyanlarÄ±nÄ±n hacÄ± olmak için burayÄ± ziyaret etmesi sonlanmÄ±ÅŸ, bu açÄ±dan Ä°znik turizmi bitmiÅŸtir. Bu tamamÄ±yla yanlÄ±ÅŸ bir iÅŸ olmuÅŸtur. Ä°znik turizm gelirlerinde büyük zarara uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°znik halkÄ± büyük bir yanÄ±lgÄ± ile son zamanlarda çok fazla otel inÅŸaatÄ±na girmiÅŸtir. Bunlar ÅŸimdi ne kadar kara kara düÅŸünseler faydasÄ± yok. Cam kapÄ±lar olmamalÄ±. Bu onarÄ±m ve restorasyon iÅŸi müteahhitlere bÄ±rakÄ±lacak iÅŸ deÄŸildir. Restoratör uzmanlarÄ±n iÅŸletiminde ve bizzat restorasyon elemanlarÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸmasÄ±yla yapÄ±lacak iÅŸtir. Aksi halde buzlu cam kapÄ± da olur, ÅŸeffaf kapÄ± da olur. Bundan daha kötü bir ÅŸey olamaz” diye konuÅŸtu.

AYASOFYA ORHAN CAMÄ°Ä°

Dünya tarihi açÄ±sÄ±ndan önemli yapÄ± olan Ayasofya, milattan sonra 7’nci yüzyÄ±lda RomalÄ±lar tarafÄ±ndan inÅŸa edilen Gymnasium üzerine Bizans Dönemi’nde bazilika olarak yapÄ±ldÄ±. Orhan Gazi tarafÄ±ndan Ä°znik’in fethiyle 1331 yÄ±lÄ±nda camiye dönüÅŸtürülen yapÄ±, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan tarafÄ±ndan yenilendi. YazÄ±lÄ± belgelerde adÄ± ilk kez 11 Ekim 787 tarihinde, Patrik Trasios yönetiminde toplanan ve 350 piskoposla çok sayÄ±da keÅŸiÅŸin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 7’nci Konsül dolayÄ±sÄ±yla anÄ±lÄ±yor. 1065’teki büyük depremde hemen hemen bütünüyle harap olan yapÄ±, daha sonra zemini 1,40 metre yükseltilerek, neredeyse baÅŸtan inÅŸa edildi. 1331’te Orhan Gazi zamanÄ±nda Ä°znik’in fethedilmesinden sonra yapÄ± yeniden yükseltildi, minare ve mihrap eklenerek, camiye dönüÅŸtürüldü. Gerek bugünkü minarede gerekse yapÄ±daki Türk dönemini yansÄ±tan deÄŸiÅŸikliklerin büyük bölümünde Mimar Sinan’Ä±n izleri bulunuyor. 1980’li yÄ±llardaki çevre düzenlemesi ve kamulaÅŸtÄ±rma sonucu Ayasofya’nÄ±n etrafÄ±ndaki yapÄ±lar yÄ±kÄ±ldÄ± ve etrafÄ± yeÅŸillendirildi. Geçen yÄ±lÄ±n AralÄ±k ayÄ±ndan itibaren de VakÄ±flar Bölge MüdürlüÄŸü’nün restorasyon çalÄ±ÅŸmasÄ± gerçekleÅŸtirildi. Kurban BayramÄ±’nÄ±n 1’inci günü olan 6 KasÄ±m 2011’de sabah namazÄ±ndan itibaren bir kÄ±smÄ± cami olarak hizmet verilmeye baÅŸlandÄ±. Cami olarak açÄ±lmasÄ±yla birlikte Ayasofya Orhan Camii’nin OsmanlÄ± Dönemi’nden önceki bazÄ± bölümleri ziyarete açÄ±ldÄ±. Ziyarete açÄ±k bölümlerin, geçmiÅŸe ait kÄ±sÄ±mlarÄ± korumaya alÄ±narak, yerli- yabancÄ± turistler tarafÄ±ndan ziyaret edilmesi saÄŸlanÄ±yor. (Bursa /DHA)

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