HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli RoboskÃ®'yi ziyaret etti

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli ve beraberindeki heyet RoboskÃ®li aileleri ziyaret etti.

Roboskî’de katledilen 34 köylünün ailesini ziyaret eden HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli, geçmiÅŸte yapmÄ±ÅŸ olduklarÄ± hatalara iliÅŸkin özeleÅŸtiride bulunarak, “Birbirimize sahip çÄ±kacaÄŸÄ±z” dedi.

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli, DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± Berdan Öztürk, Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Batman Milletvekili Necdet Ä°pekyüz, ÅžÄ±rnak Milletvekilleri Nuran Ä°mir, Hasan ÖzgüneÅŸ, TÄ°P Hatay Milletvekili BarÄ±ÅŸ Atay ve HDP ile DBP’li yöneticilerin de olduÄŸu heyet ÅžÄ±rnak’taki programlarÄ± kapsamÄ±nda Roboskîli aileleri ziyaret etti.

Ä°lk olarak Roboskîli aileler adÄ±na açÄ±klama yapan Veli Encu, 2 bin 497 gündür taleplerinin adalet olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, “Hukuka, adalete, vicdanlara seslendik. Sesimizi soluÄŸumuzu duyurmak için çalmadÄ±k kapÄ± bÄ±rakmadÄ±k. Evet 2497 gün geçti ve hala adalet yok” dedi.

'SORUMLULAR DEÄžÄ°L FERHAT ENCU HAPSE ATILDI'

AcÄ±larÄ±nÄ±n halen taze olduÄŸunu dile getiren Encu, "34 insan katledildi, bu ülke bir gün sonra ancak duyabildi ve ülkenin gündeminde hiçbir zaman hak ettiÄŸi önemi görmedi. 34 insan katledildi, hemen gizlilik kararÄ± verildi. 34 insan katledildi, ülkenin yöneticisi çÄ±kÄ±p TSK’ya hassasiyetinden dolayÄ± teÅŸekkür etti. 34 insan katledildi, ülkenin yöneticileri çÄ±kÄ±p tek tek ölenleri suçladÄ±, acÄ±mÄ±za tuz ekti. 34 Ä°nsan katledildi tek bir kimse görevden alÄ±nmadÄ±. 34 insan katledildi, yapÄ±lan baskÄ±lar, hukuksuzluklar bitmedi. 34 insan katledildi, katliamÄ±n sorumlularÄ± deÄŸil katliam da öz kardeÅŸi ve 11 yakÄ±n akrabasÄ±nÄ± kaybeden Ferhat Encu, haksÄ±z hukuksuz, siyasi bir intikam hÄ±rsÄ±yla cezaevine atÄ±ldÄ±" dedi.

BARO BAÅžKANINA TEPKÄ°

"Roboskî KatliamÄ±’nÄ±n sorumluluÄŸu kabul etmek, bugüne kadarki örneklerde devlet için hep çok zor hatta imkansÄ±z olmuÅŸtu" diye devam eden Encu, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: "MeÄŸer aramÄ±zda devlete benzeyen ne çok insan varmÄ±ÅŸ, meÄŸer sorumluluÄŸu kabul etmek herkes için ne kadar imkansÄ±zmÄ±ÅŸ, Roboskî davasÄ±nÄ±n bir karanlÄ±ÄŸa hapsedilmesinin açÄ±k sorumlularÄ± meÄŸer ne kadar devlete benziyormuÅŸ, bunu Roboskîliler olarak çok iyi öÄŸrendik. DosyanÄ±n adaletsizliÄŸin çÄ±kmaz sokaÄŸÄ±nda adaletsiz bÄ±rakÄ±lmasÄ±nda payÄ± olan ve kabahati dosyada açÄ±kça yazan baro ve baro baÅŸkanÄ± bugüne kadar ne hesap verdi, ne kimse ondan hesap vermesini istedi, ne de bizi suçlayÄ±p akÄ±l vermek dÄ±ÅŸÄ±nda kendi sorumluluÄŸu hakkÄ±nda bir ÅŸey söyledi. Hukuk mücadelemizde bize rehberlik eden siyasetçiler, dosyanÄ±n bu skandal ile karanlÄ±ÄŸa gömülmesi üzerine ortadan kayboldular. Ne onlar çÄ±kÄ±p bir özeleÅŸtiri verdi, ne de kimse onlara hesap sorabildi. MeÄŸer ne kadar nüfuzlu insanlarmÄ±ÅŸ, meÄŸer hatÄ±rlarÄ± Roboskî davasÄ±ndan ne kadar büyükmüÅŸ ki Allah’Ä±n üç beÅŸ kulu dÄ±ÅŸÄ±nda hemen herkes bu skandalÄ± seyretmekle, hukuki kabahati bildiÄŸi halde susmakla yetindi. Roboskî’nin adaletsizlik karÅŸÄ±sÄ±ndaki feryadÄ±nÄ± kimse duymadÄ±! O baro baÅŸkanÄ± istifa etmeyi bÄ±rakÄ±n, yeniden baro baÅŸkanÄ± seçilebildi. Bir dolu avukat, toplanÄ±p bu skandalÄ±n mimarÄ±na yeniden mührü teslim edebildi. O siyasetçiler bÄ±rakÄ±n istifa etmeyi, daha iyi yerlerden aday gösterildiler. Ne parti ne de kamuoyu çÄ±kÄ±p bu neyin ödülüdür demedi. Devlet ve devlete benzeyen hukuk düzeni, devlet kadar bile sorumluluk kabul etmeyen hukukçu ve siyasetçiler adalet arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ± sonuçsuz bÄ±raktÄ±lar ama biz Ä±srarcÄ±yÄ±z. KatliamÄ±n gerçek sorumlularÄ± ortaya çÄ±kartÄ±lÄ±p cezalandÄ±rÄ±lÄ±ncaya kadar verdiÄŸimiz mücadeleden ve adalet talep etmekten asla vazgeçmeyeceÄŸiz."

'ADALET ROBOSKÎ'DEN YÜKSELECEKTÄ°R'

Encu'nun ardÄ±ndan söz alan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli, tüm Türkiye halklarÄ±nÄ±n bu olayÄ±n faillerinin ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ± için mücadele etmesi gerektiÄŸini dile getirdi. Roboskî'ye sahip çÄ±kmanÄ±n Türkiye'deki tüm mazlumlara sahip çÄ±kmakla eÅŸdeÄŸer olduÄŸunu ifade eden Temelli, "7 yÄ±ldÄ±r bu olayÄ±n faillerinin ortaya çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve cezalandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± gerekirken, biz hala adalet arÄ±yoruz. Suçlular herkes tarafÄ±ndan çok iyi biliniyor. Ne yaparlarsa yapsÄ±nlar bu suçlarÄ±nÄ±n üstünü kapatamazlar. Çünkü bu suçlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda burada 34 caniniz yatÄ±yor ve hala adaleti bekliyor. Bir gün bu adalet muhakkak ki gelecektir. Ve bu adalet buradan Roboskî'den yükselecektir" diye belirtti.

'ÜLKE ADALETSÄ°ZLÄ°K ÇUKURUNA GÖMÜLMÜÅžTÜR'

Roboskî'de adaletin gelmemesi nedeniyle 7 yÄ±ldÄ±r Türkiye'nin her yerinde adaletin korkmasÄ±na sebep olunduÄŸunu sözlerine ekleyen Temelli, ÅŸöyle devam etti: "Koskoca bir ülke adaletsizlik girdabÄ±na girmiÅŸtir. Ülkenin hiçbir yerinde adalet yoktur. Ülkenin hiçbir yerinde vicdan kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Çünkü o gün 28 AralÄ±k 2011 günü burada yaÅŸananlara ses çÄ±karmamak, burada yaÅŸananlarÄ± görmezden gelmek bugün bu ülkeyi büyük bir adaletsizlik çukuruna iteklemiÅŸtir. EÄŸer bu ülkede herkes için adalet istiyorsak, bu ülkede adaletin tesis edilmesini istiyorsak; tüm vicdanlara sesleniyoruz; gelin buradan baÅŸlayalÄ±m. Tam da Roboskî'den baÅŸlayalÄ±m. Ailelerin her hafta dile getirmiÅŸ olduklarÄ± taleplere kulak verelim."

'ÖZELEÅžTÄ°RÄ°YÄ° BEN VERÄ°YORUM'

Sözlerine özeleÅŸtiri vermek için Roboskî'de olduklarÄ±nÄ± vurgulayarak devam eden Temelli, ÅŸunlarÄ± dile getirdi: "Bir takÄ±m hatalar yapmÄ±ÅŸ olabiliriz. Eksiklikler söz konusu olmuÅŸ olabilir. Ama adalet mücadelesinde asla ailelerimizi yalnÄ±z bÄ±rakmayalÄ±m. Onlarla beraber olalÄ±m. Bu adalet mücadelesini onlarla beraber yükseltelim. Çünkü burada yükselecek mücadele tüm ülkede yükselecek bir mücadeledir. Burada tüm heyetimiz burada ailelerimize bu sözü veriyoruz. Hep birlikte adalet yerine gelene kadar bu mücadeleyi sürdüreceÄŸiz. Asla bu adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceÄŸiz."

"GeçmiÅŸin hatalarÄ± hepimizin özeleÅŸtiri vermesi gereken konudur. Burada bu ailelerimizin huzurunda bu özeleÅŸtiriyi bizzat ben veriyorum. Bugünden sonra Roboskî'deki adalet arayÄ±ÅŸÄ±nda yan yana olacaÄŸÄ±z. Birbirimize sahip çÄ±kacaÄŸÄ±z. Çünkü biliyoruz ki bu topraklardaki adaletsizlik hüküm sürdüÄŸü müddetçe hiçbir yerde adalet söz konusu olmayacak. EÄŸer Roboskî'de yaÅŸananlara sessiz kalmasaydÄ±k; Suruç olmazdÄ±. Ankara olmayacaktÄ±. Bu katliamlar yaÅŸanmayacak, 7 yÄ±l boyunca kaybettiklerimizi kaybetmeyecektik. 7 yÄ±lda yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±za baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda aslÄ±nda hepimizin baÅŸÄ± biraz eÄŸik. Ä°ÅŸte tekrardan baÅŸÄ±mÄ±zÄ± dik tutmak için bu ailelerimize verdiÄŸimiz sözün arkasÄ±nda durmak boynumuzun borcu olsun."

'SORUMLULARI ADALETE TESLÄ°M EDÄ°N'

Ä°ktidara da seslenen Temelli, adaletten kaçÄ±ÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, bir an önce sorumlularÄ±n adalete teslim edilmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Meclis’e ve topluma önemli sorumluluklar düÅŸtüÄŸünü ifade eden Temelli, "AcÄ±larÄ±mÄ±zÄ± paylaÅŸmamÄ±z gerekiyor. AcÄ±larÄ±mÄ±zla yüzleÅŸmemiz gerekiyor. Adaleti saÄŸlamamÄ±z gerekiyor. Ancak o zaman bir toplum olmayÄ±, bir ülke olmayÄ± baÅŸarabiliriz. Buna sahip çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± belirtmek için buradayÄ±z. Ailelere eksik kalmÄ±ÅŸ sözümüzü tamamlamak için buradayÄ±z" diye konuÅŸtu.

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