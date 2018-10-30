Zeytinciler â€˜10 kuruÅŸâ€™luk artÄ±ÅŸa tepkili

Gemlikli zeytin Ã¼reticileri taban fiyatÄ±ndaki 10 kuruÅŸluk artÄ±ÅŸ nedeniyle hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±.

Türkiye’nin en önemli zeytin üretim bölgelerinden olan Bursa Gemlik Bölgesi’ndeki üreticiler zeytin taban fiyatlarÄ±nÄ±n geçtiÄŸimiz yÄ±la göre sadece 10 kuruÅŸ arttÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Üreticiler, taban fiyatlarÄ± için bu artÄ±ÅŸÄ±n çok düÅŸük olduÄŸunu ve üreticinin zeytin üretiminden vazgeçmesine neden olabileceÄŸini belirtti.

Marmarabirlik Zeytin TarÄ±m SatÄ±ÅŸ Kooperatifleri BirliÄŸi’nin düzenlediÄŸi fiyatlara göre geçtiÄŸimiz yÄ±l 9,80 lira olarak belirlenen tavan fiyatÄ± bu yÄ±l 11,75 lira, 4 lira olarak açÄ±klanan taban fiyatÄ± ise 4,10 lira olarak belirlendi. Üreticiler ise bu fiyatlardan dolayÄ± maÄŸdur olduklarÄ±nÄ± ifade etti.

Zeytin üreticisi Mustafa KÄ±ymacÄ±, “Zeytinciler olarak bizim için tavan fiyat deÄŸil, taban fiyat önemli. Taban fiyat yalnÄ±zca 10 kuruÅŸ artÄ±rÄ±ldÄ±. 180 adedi 1 kilo eden irilikte zeytinden kaç ton çÄ±karabiliriz ki? Günde topladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 10 kasa zeytinden 1 kasa bile 180 kalibre zeytin çÄ±kmaz, çÄ±kmayacak. Gemlik bölgesinde 280 ile 350 adedi 1 kilo eden irilikte zeytin üretiyoruz. Bizim için tavan fiyat deÄŸil 280-350 kalibre zeytinin fiyatÄ± önemli” dedi.

‘TEKELLEÅžME KÜÇÜK ÜRETÄ°CÄ°LERÄ° BÄ°TÄ°RDÄ°’

Gemlik’te yaÅŸayan ve zeytin üreticisi olan Ali Çakmak, zeytin piyasasÄ±ndaki tekelleÅŸmenin olumsuz sonuçlar doÄŸurduÄŸunu belirterek, “Zeytinin maliyeti çok yüksek. Piyasadaki tekelleÅŸme küçük tüccarlarÄ± bitirdi. Büyük tüccarlar ise kendi zeytinini tuzlamaya baÅŸladÄ±. Bu sebeple köylüden zeytini yok pahasÄ±na almaya baÅŸladÄ±lar. Marmarabirlik bu noktada yetersiz kalÄ±yor. Acilen lisanslÄ± depoculuÄŸa geçilmesi gerekiyor. Köylü tek baÅŸÄ±na bu iÅŸle mücadele edemez” dedi.

‘BÖYLE GÄ°DERSE KÖYLÜ ZEYTÄ°NCÄ°LÄ°ÄžÄ° BIRAKIR’

Üreticiden çok düÅŸük fiyatta alÄ±m yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Çakmak sözlerine ÅŸöyle devam etti: “Marketlerde kilogramÄ± 35-40 lira olan zeytin, köylüden 7-8 liraya alÄ±nÄ±yor. Geçen sene köylüden alÄ±nan zeytinin fiyatÄ± iyiydi ancak bu sene ekonominin bozulmasÄ± ve döviz kurlarÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan dolayÄ± tüccarlar zeytin satÄ±n almÄ±yor. Fiyatlar geçen seneye göre neredeyse yüzde 40 aÅŸaÄŸÄ±da ama market raflarÄ±nda hiçbir deÄŸiÅŸiklik yok. Fiyat orada halen çok yüksek. Türkiye’de fiyatÄ± artmayÄ±p geri gelen iki tane ürün var. Biri zeytin diÄŸeri ise kÄ±rmÄ±zÄ± et. ArtÄ±k Gemlik’te zeytin aÄŸaçlarÄ±na bakÄ±lmaz hale geldi. Ä°ddia ediyorum, burada aÄŸaçlarÄ±n yüzde 30’una bakÄ±lmÄ±yor, aÄŸaçlar kendi haline bÄ±rakÄ±ldÄ±. Böyle giderse insanlar zeytinciliÄŸi bÄ±rakÄ±r, üretimi durdurur” dedi. (Bursa/DHA)

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