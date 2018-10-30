5 ayda iflasÄ±n eÅŸiÄŸine geldi

Cizreâ€™de 5 ay Ã¶nce dÃ¼kkan aÃ§an boya ustasÄ± ZÄ±nar Duymak, ekonomideki gidiÅŸat nedeniyle iflasÄ±n eÅŸiÄŸine geldi.

Cizre’de boya ve alçÄ± ustasÄ± olan ZÄ±nar Duymak, 5 ay önce açtÄ±klarÄ± iÅŸyerinin ekonomik krizden kaynaklÄ± kapanma noktasÄ±na geldiÄŸini belirterek, bu durumun biraz daha devam etmesi halinde kentteki birçok esnafÄ±n iflas edeceÄŸini iddia etti.

Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K) verilerine göre, iÅŸsizlik oranÄ±n en yüksek olduÄŸu kentlerin baÅŸÄ±nda gelen ÅžÄ±rnak’ta her geçen gün daha da kötüye giden ekonomiden kaynaklÄ± esnaf zor durumda. Birçok ÅŸirketin iflas bayraÄŸÄ± çektiÄŸi kentte esnaflÄ±k yapan yurttaÅŸlar, gittikçe yükselen iÅŸyeri kiralarÄ±nÄ± ödeyemez hale geldi.

YaklaÅŸÄ±k 10 yÄ±ldÄ±r ustasÄ± olduÄŸu alçÄ± ve boya iÅŸi için 5 ay önce Cizre’de iÅŸyeri açan ZÄ±nar Duymak da bu esnaflardan birisi.

‘FÄ°YATLARI SÖYLEMEKTEN ÇEKÄ°NÄ°YORUZ’

YÄ±llardÄ±r metropollerde çalÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra Cizre’de iÅŸyeri açmaya karar veren Duymak, ‘rahata kavuÅŸmak’ amacÄ±yla açtÄ±ÄŸÄ± iÅŸyerini kapatmanÄ±n eÅŸiÄŸine geldiÄŸini vurguladÄ±. Her geçen gün ürünlerdeki fiyatlarÄ±n artmasÄ±ndan kaynaklÄ± iÅŸ yapamaz hale geldiklerini kaydeden Duymak, “DükkanÄ± açtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan kaynaklÄ± bin piÅŸmanÄ±z” dedi.

Birkaç ay öncesine kadar tenekesini 160 TL’den aldÄ±klarÄ± boyanÄ±n 285 TL’ye kadar çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Duymak, “AstarÄ±n tenekesi 70 TL iken ÅŸu an 130 TL. Tenekesi 50 TL olan tavan boyasÄ± ÅŸu an 80 TL. Malzeme fiyatlarÄ±nÄ± müÅŸteriye söylemekten utanÄ±yor ve çekiniyoruz. Çünkü fiyatlar çok yüksek ve kimsenin alÄ±m gücü yok” diye konuÅŸtu.

‘BORÇLARI ÖDEYEMÄ°YORUZ’

Söz konusu durumun biraz daha devam etmesi halinde kentteki birçok esnafÄ±n iflas edeceÄŸini söyleyen Duymak, karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±klarÄ± diÄŸer problemler hakkÄ±nda ise, “Her ay bankaya yaklaÅŸÄ±k 15 bin TL yatÄ±rmalÄ±yÄ±z. Çek, senet ve bonolarÄ±mÄ±z var. Ä°ÅŸ olmayÄ±nca borcu da ödeyemiyoruz. Bunun yanÄ± sÄ±ra yanÄ±mÄ±zda çalÄ±ÅŸanlara maaÅŸlarÄ±nÄ± veremiyoruz. OnlarÄ± da maÄŸdur ediyoruz” dedi. (ÅžÄ±rnak/MA)

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