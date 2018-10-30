YatÄ±rÄ±m sÃ¶zÃ¼ne raÄŸmen AÄŸrÄ± en yoksul iller arasÄ±nda

HDP Milletvekili Dirayet Dilan TaÅŸdemir, AÄŸrÄ±â€™ya yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen yatÄ±rÄ±mlarÄ± ve iÅŸe alÄ±mlardaki â€˜torpilâ€™ iddialarÄ±nÄ± gÃ¼ndeme getirdi.

HDP AÄŸrÄ± Milletvekili Dirayet Dilan TaÅŸdemir, her seçim öncesi AKP’nin AÄŸrÄ±’ya yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± sordu. TaÅŸdemir ayrÄ±ca, kentte Ä°ÅžKUR aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile iÅŸe yerleÅŸtirilenlerin büyük çoÄŸunluÄŸunun AKP’ye yakÄ±n isimlerin olduÄŸu iddiasÄ±nÄ± Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±.

Her seçim arifesinde AKP tarafÄ±ndan AÄŸrÄ±’ya büyük yatÄ±rÄ±mlarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n dile getirildiÄŸini söyleyen HDP AÄŸrÄ± Milletvekili Dirayet Dilan TaÅŸdemir, “ Fakat AÄŸrÄ± halkÄ± bu yatÄ±rÄ±mlarÄ± görmediÄŸi gibi ilimiz Türkiye’nin en yoksul illeri sÄ±ralamasÄ±nda son sÄ±ralarda yer almaya devam etmektedir” dedi.

VALÄ° MART AYINDA YATIRIMLARI AÇIKLAMIÅžTI

TaÅŸdemir, AKP’nin AÄŸrÄ±’ya yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi yatÄ±rÄ±mlarla ilgili Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum’a verdiÄŸi soru önergesinde ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

“AÄŸrÄ± Valisi Süleyman Elban Mart 2018’de yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda AÄŸrÄ±’ya 2018 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lacak 140-150 tane iÅŸyerini kapsayacak bir AVM, sosyal alanlar, peyzaj ve altyapÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 220 milyon liralÄ±k yatÄ±rÄ±m gerçekleÅŸtirileceÄŸini, bu çalÄ±ÅŸmalarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n ihale alÄ±mlarÄ±na ve yapÄ±mÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±r. Vali Elban yine EleÅŸkirt ilçesindeki kayak tesisinin de aktif hale getirileceÄŸini ve Nisan 2018’in ilk haftasÄ±nda ÅŸehir merkezinde sÄ±cak su (kaplÄ±ca) için sondaj vurulacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸtir.”

‘ÇALIÅžMALAR NE AÅžAMADA?’

TaÅŸdemir, Kurum’a ÅŸu sorularÄ± yöneltti:

“Vali Elban’Ä±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± AVM, sosyal alanlar, peyzaj ve altyapÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ihale ve yapÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ± hangi aÅŸamadadÄ±r? Vali’nin kÄ±smen açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± projelerin tam kapsamÄ± nedir ve her biri için öngörülen yatÄ±rÄ±m miktarÄ± ne kadardÄ±r? Valinin açÄ±klamasÄ±ndan 8 ay sonra EleÅŸkirt kayak tesisini aktif hale getirme çalÄ±ÅŸmasÄ± hangi aÅŸamadadÄ±r?”

Ä°ÅžE ALIMDA AKP TORPÄ°LÄ° Ä°DDÄ°ASI

TaÅŸdemir, kentte Ä°ÅžKUR aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile iÅŸe yerleÅŸtirilenlerin büyük çoÄŸunluÄŸunun AKP’ye yakÄ±n isimlerin olduÄŸu iddiasÄ±na yönelik ise Aile ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Zehra Zümrüt Selçuk’a verdiÄŸi soru önergesinde ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

“AÄŸrÄ± ilimizin Patnos ilçesi iÅŸsizliÄŸin en yüksek olduÄŸu ilçelerimizden biridir. Yüksek iÅŸsizliÄŸe raÄŸmen ilçe halkÄ±mÄ±zdan Ä°ÅžKUR baÅŸvurularÄ±ndan sonuç alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±, Ä°ÅžKUR aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla iÅŸe alÄ±nanlarÄ±n tamamÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ±n AKP üyesi, AKP yetkililerinin akrabalarÄ± veya AKP’ye yakÄ±n isimler olduÄŸuna dair tarafÄ±mÄ±za ÅŸikâyetler gelmektedir. Ä°ÅžKUR aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla iÅŸe alÄ±mlarda torpil ve kayÄ±rmacÄ±lÄ±ÄŸa iliÅŸkin bu ciddi iddialar basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda da yer almaktadÄ±r.”

TaÅŸdemir, Selçuk’a ÅŸu sorularÄ± yöneltti:

“2015-2018 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda AÄŸrÄ± merkez ve ilçelerinde Ä°ÅžKUR’a kaç iÅŸ baÅŸvurusu yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r, bunlarÄ±n kaçÄ± olumlu sonuçlanmÄ±ÅŸtÄ±r? Bu alÄ±mlarÄ±n AÄŸrÄ± merkez ve ilçelerine göre daÄŸÄ±lÄ±mÄ± nedir? Ä°ÅžKUR aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla iÅŸe alÄ±mlarda AKP’ye yakÄ±n kiÅŸilere torpil ve kayÄ±rmacÄ±lÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na karÅŸÄ±n herhangi bir soruÅŸturma açmayÄ± düÅŸünüyor musunuz?” (HABER MERKEZÄ°)

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