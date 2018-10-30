Maden ocaÄŸÄ±nda kolu iÅŸ makinesine sÄ±kÄ±ÅŸan iÅŸÃ§i yaralandÄ±

FotoÄŸraf: DHA

Maden ocaÄŸÄ±nda kolu iÅŸ makinesine sÄ±kÄ±ÅŸan iÅŸÃ§i yaralandÄ±

    • 30 Ekim 2018 15:34

    TTKâ€™ye ait Zonguldak Kozlu madeninde bir iÅŸÃ§inin kolu iÅŸ makinesine sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.

    Zonguldak'ta Türkiye TaÅŸkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese MüdürlüÄŸü'ne ait maden ocaÄŸÄ±nda saÄŸ kolu iÅŸ makinesine sÄ±kÄ±ÅŸan iÅŸçi Sedat Arslan (38), yaralandÄ±.

    Kaza, sabah saatlerinde Kozlu ilçesinde bulunan TTK Kozlu Müessese MüdürlüÄŸü'ne ait maden ocaÄŸÄ±nda meydana geldi. Sedat Arslan'Ä±n saÄŸ kolu atölyedeki iÅŸ makinesine sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. Yaralanan Arslan, kuruma ait ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. SaÄŸlÄ±k durumu iyi olan Sedat Arslan'Ä±n kolunda kÄ±rÄ±klar olduÄŸu öÄŸrenildi. (Zonguldak/DHA)

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