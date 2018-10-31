Harry Pointer kedi capslerini 150 yıl önce kullandı

Genelde bir görsel ve üzerine iliştirilmiş bir yazıdan oluşturulan ve caps ya da meme olarak anılan mizah malzemeleri günümüzde webde oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Capslerin ve memelerin Internet ile birlikte doğup geliştiğini düşünebilirsiniz ancak kökenleri çok daha eskilere fotoğraf makinesinin erken dönemlerine dayanıyor.

Günümüzde caps hazırlarken sıklıkla kullanılan kedi görsellerini bundan 150 yıl kadar önce kullananlardan biri Harry Pointer(1822-1889). Pointer başlangıçta kedilerin doğal pozlarını çekerken 1870’lerde kedileri absürt pozlara sokarak yaptığı çekimlerin daha fazla ilgi çektiğini fark ediyor. Pointer kedileri bisiklet kullanmaktan fotoğraf çekmeye çeşitli ‘insani’ aktivitelerle meşgulken fotoğraflıyor. Kısa süre içinde düz bir kedi fotoğrafının dahi altına eklenen birkaç kelimelik yazı ile daha çekici hale geldiğini fark ederek bugün Brighton kedileri olarak bilinen iki yüzü aşkın kedi fotoğrafından oluşan seriyi hazırlıyor. (İstanbul/EVRENSEL)

Fotoğraf: Harry Pointer

İyi yıllar (Fotoğraf: Harry Pointer)

Beş çayı (Fotoğraf: Harry Pointer)

Mutlu Yıllar (Fotoğraf: Harry Pointer)