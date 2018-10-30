ERDEMÄ°R'de 6 iÅŸÃ§i ve 2 saÄŸlÄ±k personeli zehirlenerek hastanelik oldu

ERDEMÄ°Râ€™de soÄŸuk haddehanede azot temizliÄŸi yapan 6 taÅŸeron iÅŸÃ§i ve 2 saÄŸlÄ±k personeli zehirlenerek hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Zonguldak'Ä±n EreÄŸli ilçesinde bulunan EreÄŸli Demir ve Çelik FabrikalarÄ±'ndaki (ERDEMÄ°R) azot temizliÄŸi sÄ±rasÄ±nda, taÅŸeron firma çalÄ±ÅŸanÄ± 6 iÅŸçi ve 2 saÄŸlÄ±k personeli, zehirlenme ÅŸüphesiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Olay, sabah saatlerinde fabrikanÄ±n soÄŸuk haddehane galvanizleme hattÄ±nda meydana geldi. Azot temizliÄŸi yapan taÅŸeron firma çalÄ±ÅŸanlarÄ±, ortaya çÄ±kan yoÄŸun koku nedeniyle rahatsÄ±zlandÄ±. Ä°ÅŸçilere, kurumda görevli saÄŸlÄ±k personelleri müdahalede bulundu. Bu sÄ±rada saÄŸlÄ±k personelleri de kokudan fenalaÅŸtÄ±. Ä°ÅŸçiler Mustafa Öztürk, Umut Nurullah Horoz, Süleyman Topçu, Recep Koç, NazÄ±m YalçÄ±n ve Yusuf Karaduman ile saÄŸlÄ±k personeli Umur Güngör ile Aleyna ArÄ± gelen ambulanslarla özel hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°ÅŸçilerin ve saÄŸlÄ±k personelinin hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. OlayÄ±n ardÄ±ndan fabrika yetkilileri hastaneye gelerek iÅŸçilerin saÄŸlÄ±k durumlarÄ± hakkÄ±nda bilgi aldÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 15:28

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