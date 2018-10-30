Trump, doÄŸuma baÄŸlÄ± ABD vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rmaya hazÄ±rlanÄ±yor

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, doÄŸum yoluyla ABD vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± kazanÄ±mÄ±nÄ± durdurmaya yÃ¶nelik bir kararnameyi imzalamaya hazÄ±rlanÄ±yor.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, doÄŸum yoluyla ABD vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± kazanÄ±mÄ±nÄ± durdurmaya yönelik bir kararnameyi imzalamaya hazÄ±rlanÄ±yor.

Axios.com'un haberine göre Trump, ABD vatandaÅŸÄ± olmayan anne babadan doÄŸan bebeklerin Amerikan topraÄŸÄ±nda doÄŸum yoluyla vatandaÅŸlÄ±k hakkÄ± elde etmeleri uygulamasÄ±na son veren bir kararnameyi imzalamayÄ± planlÄ±yor.

DiÄŸer yandan, bu yolla vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± savunanlarÄ±n, Trump'Ä±n ABD'de doÄŸum yoluyla vatandaÅŸlÄ±k elde etmeyi bir kararname ile sona erdirme hakkÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± konusunu mahkemeye taÅŸÄ±masÄ± bekleniyor. (DHA)

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