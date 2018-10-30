CHP'li Antmen: Malzemeler kÄ±ÅŸa uygunsa askerlerimiz neden ÅŸehit oldu?

CHP Milletvekili Alpay Antmen, 2 askerin donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesini Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu'ya sordu: Kimin sorumsuzluÄŸu ve ihmali?

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Dersim'de donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 2 askeri Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±. Antmen, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu'ya "Madem bu malzemeler kÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ±na uygun neden iki askerimiz donarak ÅŸehit olmuÅŸtur?" diye sordu.

CHP Mersin Milletvekili Antmen, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na soru önergesi verdi.

CHP'li Antmen'in önergesinde yer alan sorular, ÅŸöyle:

* Ä°ki askerimiz ne zaman hipotermi geçirmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r ve askerlerimize ne kadar zaman sonra müdahale edilmiÅŸtir?

* Askerlerimiz soÄŸukta ne kadar süre kalmÄ±ÅŸlardÄ±r? OlayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± saatlerde hava soÄŸukluÄŸu kaç derecededir?

* Åžehit olan iki askerimizin hipotermi geçirmelerinin nedeni nedir? Uzman çavuÅŸlarÄ±n teçhizatlarÄ± ve malzemeleri kÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ±na uygun muydu?

* Askerlerimiz operasyona ve göreve çÄ±kmadan önce hava muhalefeti göz önüne alÄ±nmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? Operasyonun baÅŸÄ±nda bulunan komutanlar neden önlem almamÄ±ÅŸtÄ±r?

* Konuyla ilgili idari ve hukuki soruÅŸturmalar baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r?

* Askerlerimizin soÄŸuktan ÅŸehit olmalarÄ± kimin sorumsuzluÄŸu ve ihmalsizliÄŸi yüzünden olmuÅŸtur? Askerlerimizin kullandÄ±klarÄ± malzemeler hangi firma tarafÄ±ndan üretilmiÅŸtir? Bu firma kÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ±na uygun olduÄŸu açÄ±klanan bu malzemeleri ne tür standartlara göre üretmiÅŸtir? Ä°lgili firma ihaleyi ne tür koÅŸullarda ve ne kadara almÄ±ÅŸtÄ±r?

* Madem bu malzemeler kÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ±na uygun neden iki askerimiz donarak ÅŸehit olmuÅŸtur? Askerlerimizin kullandÄ±ÄŸÄ± malzemeler ne tür denetim, test ve uygulamalardan geçirilmektedir? AlÄ±nan malzemeler soÄŸuÄŸa ve kÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ± test edilmekte midir?

* Ä°hmal, tedbirsizlik ve öngörüsüzlük nedeniyle ÅŸehit olan askerlerimiz nedeniyle Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan istifa etmeyi düÅŸünüyor musunuz? (HABER MERKEZÄ°)

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