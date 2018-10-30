EMEP: Ä°stanbul HavalimanÄ± zafer anÄ±tÄ± deÄŸil, suÃ§ listesi!

Ä°stanbul HavalimanÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ile ilgili bir aÃ§Ä±klama yapan Emek Partisi Genel BaÅŸkanÄ±Â Selma GÃ¼rkan: Zafer anÄ±tÄ± deÄŸil, suÃ§ listesi

29 Ekim’de açÄ±lan Ä°stanbul HavaalanÄ±na iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalar devam ediyor. ErdoÄŸan’Ä±n, ‘zafer anÄ±tÄ±’ olarak ilan ettiÄŸi havaalanÄ± için AKP grubunda konuÅŸtu. HavaalanÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yetiÅŸmesi için ‘yüklenici firmaya yüklendik’ açÄ±klamasÄ±nda bulunan ErdoÄŸan yapÄ±lan eleÅŸtiriler de “BurasÄ± yumuÅŸak zemindir, ÅŸudur, budur diyenler havalimanÄ±nÄ±n nasÄ±l olduÄŸunu gördüler, görecekler” dedi. ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±klamasÄ± sonrasÄ± Emek Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yayÄ±mladÄ±.

Gürkan, havalanÄ± inÅŸaatÄ±n çalÄ±ÅŸan 38 iÅŸçinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin 26’si iÅŸçi 31 kiÅŸinin tutuklanmasÄ±nÄ±, aÄŸaç kesimini ve doÄŸa talanÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±, ‘Zafer anÄ±tÄ± deÄŸil, tek adam rejiminin suç listesi”dedi.

Ä°stanbul HavalimanÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, revizyona uÄŸratÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan Cumhuriyetin 95’i yÄ±ldönümünde ÅŸaÅŸaayla gerçekleÅŸtirildiÄŸini belirten Gürkan “AçÄ±lÄ±ÅŸÄ± yapan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan havaalanÄ±nÄ±n çevre dostu bir yerleÅŸke yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Ancak havaalanÄ± yerleÅŸkesi ve çevresi önemli bir doÄŸa tahribatÄ±na sahne olmuÅŸtur. Öte yandan bu havaalanÄ± iÅŸçilerin kanÄ± ve canÄ± pahasÄ±na yüksele bilmiÅŸtir. Burada kölelik koÅŸullarÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan, aç bÄ±rakÄ±lan, ücretleri ödenmeyen, maruz kaldÄ±klarÄ± muameleye isyan ettiklerinde dövülen iÅŸçilerin 26’sÄ± ile 5 sendikacÄ± bugün tutukludur. Resmi rakamlara göre inÅŸaat sÄ±rasÄ±nda ölen iÅŸçi sayÄ±sÄ± ise 38’dir. DolayÄ±sÄ±yla havaalanÄ±nÄ± açarken yapÄ±lan güzellemelerin arkasÄ±nda nasÄ±l bir gerçekliÄŸin bulunduÄŸunu orada çalÄ±ÅŸan iÅŸçilere sormak gerekir. Tahtakurulu yataklar, insanca olmayan koÅŸullar, baÅŸlarÄ±nda onlara “hadi hadi” diyerek tempo tutup daha hÄ±zlÄ±, daha çabuk çalÄ±ÅŸmaya zorlayan ÅŸeflerin baskÄ±sÄ±, güvencesiz ve güvenliksiz bir çalÄ±ÅŸma ortamÄ± iÅŸçilere reva görülmüÅŸtür. Bu kölelik anÄ±tÄ± olarak yükselen inÅŸaat henüz tamamlanmadan bir zafer anÄ±tÄ± açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na dönüÅŸtürülmüÅŸ, iktidar havaalanÄ±na özel bir paye yüklemiÅŸtir” dedi.

‘HAVALÄ°MANI TEK ADAM REJÄ°MÄ°NÄ°N SÄ°MGESÄ°DÄ°R’

AnÄ±tÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Cumhuriyet BayramÄ±nda yapÄ±lmasÄ±nÄ±n da manidar olduÄŸunu ifade eden Gürkan ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bu son zamanlarÄ±n en büyük inÅŸaatÄ± 24 Haziran seçimleriyle birlikte geçilen Tek Adam rejiminin simgesidir. Cumhuriyet dönemindeki kazanÄ±mlarÄ±n tasfiyesi bir anÄ±tla ölümsüzleÅŸtirilmek istenmektedir. AçÄ±lÄ±ÅŸa davet edilen Sudan CumhurbaÅŸkanÄ± Omar Hassan Ahmad Al Bashir bir savaÅŸ suçlusudur. 12 yÄ±l için 6.3 milyar euroluk garanti alan Ä°GA adÄ±na teÅŸekkür konuÅŸmasÄ± yapan ana ortak Mehmet Cengiz ile birlikte bu yeni Türkiye’nin resmini vermiÅŸlerdir. Bu resim rant talan yaÄŸma ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n resmidir.”

‘HAVALÄ°MANI YAPIM SÜRECÄ° KENTE VE MEMLEKETE BÄ°R Ä°HANET SÜRECÄ°DÄ°R’

HavalimanÄ± inÅŸa edilirken kesilen yüz binlerce aÄŸaç, yok edilen su havzalarÄ±, tahrip edilen doÄŸa dokusu bu açÄ±lÄ±ÅŸÄ±n gündeminde olamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Gürkan “Oysa bu havalimanÄ± inÅŸaatÄ± tarihe siyasi iktidara ait bir suç listesiyle birlikte girmiÅŸtir. Ä°GA adÄ±yla oluÅŸturulan konsorsiyuma hangi koÅŸullarda ihale verildiÄŸinin, bu inÅŸaat boyunca kimlerin nasÄ±l nemalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, kimlere hangi taahhütlerde bulunulduÄŸunun hesabÄ± ise ayrÄ±dÄ±r.

Bu havalimanÄ± yapÄ±m süreci kente ve memlekete bir ihanet sürecidir” dedi.

‘Ä°ÅžÇÄ°LERE KÖLE MUAMELE YAPILMASINA KARÅžI MÜCADELE EDECEÄžÄ°Z’

Hiçbir gerçeÄŸin karanlÄ±kta kalmamasÄ± için sorular sormaya devam edeceklerinin altÄ±nÄ± çizen Gürkan ÅŸunlarÄ± dile getirdi; “Ä°ÅŸçilere köle muamelesi yapÄ±lmasÄ±na, onlarÄ±n kanÄ± ve canÄ± pahasÄ±na bir “anÄ±t” yükseltirken uygulanan ÅŸiddete, baskÄ±lara karÅŸÄ± mücadele etmeye devam edeceÄŸiz… Hiçbir suç hesapsÄ±z kalmayacak.” (HABER MERKEZÄ°)

Ä°stanbul HavalimanÄ± aÃ§Ä±ldÄ±, 29 Ekim resepsiyonu burada yapÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 15:43

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