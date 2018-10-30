10 Ekim AnÄ±tÄ±'na saldÄ±rÄ± hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu

Ankara Tren GarÄ± Ã¶nÃ¼ndeki 10 Ekim AnÄ±tÄ±'na saldÄ±ranlar hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunuldu.

10 Ekim BarÄ±ÅŸ ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi, Ankara Tren GarÄ± önündeki 10 Ekim AnÄ±tÄ±'na yapÄ±lan saldÄ±rÄ±ya tepki gösterdi. 10 Ekim katliamÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin aileleri ve dernek üyeleri açÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtirenler hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunmak üzere Ankara Adliyesine gitti. AnÄ±tÄ±n yenileceÄŸi açÄ±klandÄ±.

10 Ekim DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Mehtap Sakinci CoÅŸgun ve TMMOB-DÄ°SK-KESK-TTB adÄ±na konuÅŸan TMMOB Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Emin Koramaz, 10 Ekim AnÄ±tÄ±'na yönelik 26 Ekim 2018 tarihinde gerçekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±. 10 Ekim KatliamÄ±'nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler anÄ±sÄ±na gerçekleÅŸtirilen saygÄ± duruÅŸunun ardÄ±ndan konuÅŸan CoÅŸgun, “SaldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtirenler hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunacaÄŸÄ±z. Faillerin tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmek istiyoruz” dedi. CoÅŸgun bu saldÄ±rÄ±nÄ±n anÄ±ta yönelik dördüncü saldÄ±rÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, son saldÄ±rÄ±nÄ±n hem katliamÄ±n yÄ±ldönümü olan Ekim ayÄ± içerisinde gerçekleÅŸtirilmesi hem de provakatif bir eylem olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla diÄŸerlerinden farklÄ± olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi. CoÅŸgun, “AcÄ±mÄ±za saygÄ± duyulmasÄ± bir yana bir de hayatÄ±nÄ± kaybedenler için yapÄ±lan bu sembolik anÄ±ta bile saldÄ±rÄ±yorlar. Bu saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nÄ±yoruz” diye konuÅŸtu.

Yeni bir anÄ±t talep ettikleri bir dönemde devletin mevcut anÄ±tÄ± bile koruyamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten CoÅŸgun, Her ayÄ±n 10'unda AnÄ±tÄ±n önünde olmaya devam edeceklerini söyledi. Dernek, 10 Ekim AnÄ±tÄ±'nÄ± bugün akÅŸam saatlerinde saldÄ±rÄ±dan önceki haline getireceklerini duyurdu.

SaldÄ±rÄ±nÄ±n üstünden günler geçtiÄŸini hatÄ±rlatan CoÅŸgun, “Etrafta burayÄ± çeken mobeseler var. yani saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtirenlerin kimliÄŸi belli. Ancak buna raÄŸmen yargÄ± süreci hala iÅŸletilmiyor” diye konuÅŸtu. AçÄ±klama esnasÄ±nda AnÄ±t'Ä±n önünde buluna 10 Ekim katliamÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin aileleri ve dernek üyeleri saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtirenler hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gitti. (Ankara/EVRENSEL)

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