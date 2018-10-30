AKP'den hekimlere Ã§Ã¶zÃ¼m deÄŸil, ceza Ã§Ä±ktÄ±

Ä°hraÃ§ edilen veya gÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± gerekÃ§esiyle atamasÄ± yapÄ±lmayan bir hekim, devletle sÃ¶zleÅŸmesi olan bir Ã¶zel kurumda da Ã§alÄ±ÅŸamayacak.

Birkan BULUT

Ankara

AKP'nin saÄŸlÄ±k alanÄ±na iliÅŸkin Meclis'e sunduÄŸu kanun teklifiyle ihraç edilen veya güvenlik soruÅŸturmasÄ± gerekçesiyle atamasÄ± yapÄ±lmayan bir hekim, devletle sözleÅŸmesi olan bir özel kurumda da çalÄ±ÅŸamayacak. Kamuda çalÄ±ÅŸmasÄ±nda izin verilmediÄŸi için bu kurumlarda çalÄ±ÅŸan hekimleri de iÅŸinden edecek kanun teklifi, hekimlerin yÄ±llardÄ±r talep ettiÄŸi saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet yasasÄ±na ise özetle “SaÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ±na saldÄ±ranlar savcÄ±lÄ±ÄŸa götürülür” ÅŸeklinde bir düzenlemeyle yanÄ±t verdi. Öte yandan, "Televizyonda yayÄ±nlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanÄ±tÄ±m filmlerinde, sinema ve tiyatrolarda gösterilen eserlerde, internet, topluma açÄ±k olan sosyal medya ve benzeri ortamlarda tütün ürünleri kullanÄ±lamayacak, görüntülerine yer verilemeyecek" maddesi de geliyor.

AKP saÄŸlÄ±kta ÅŸiddetten, eczacÄ±lÄ±ÄŸa, sigara yasaÄŸÄ±na kadar birçok konuda deÄŸiÅŸikliÄŸe iliÅŸkin 44 maddelik bir kanun teklifini Meclis'e sundu.

“SaÄŸlÄ±kla Ä°lgili BazÄ± Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi”nde saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet ve atama bekleyen hekimlere iliÅŸkin düzenlemeler dikakt çekti.

Hekimlerin yÄ±llardÄ±r talep ettiÄŸi saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yönelik ÅŸiddet konusunda yapÄ±lan düzenlemede SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Temel Kanununa ÅŸöyle bir fÄ±kra eklenmesi isteniyor: “SaÄŸlÄ±k kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda görev yapan personele karÅŸÄ± görevleri sebebiyle kasten iÅŸlenen suçlardan ÅŸüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalanÄ±r ve gerekli iÅŸlemler, yapÄ±larak cumhuriyet baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na sevk edilir. Cumhuriyet savcÄ±sÄ± adli iÅŸlemleri tekemmül ettirir. Bu suçlarÄ±n soruÅŸturmasÄ±nda, kolluk tarafÄ±ndan müÅŸteki, maÄŸdur veya tanÄ±k olan saÄŸlÄ±k personelinin ifadeleri iÅŸyerlerinde alÄ±nÄ±r. Bu fÄ±kra hükmü özel saÄŸlÄ±k kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda görev yapan personele karÅŸÄ± görevleri sebebiyle kasten iÅŸlenen suçlar hakkÄ±nda da uygulanÄ±r.”

AKP, GÜVENLÄ°K SORUÅžTURMASINDA ISRARCI

Teklifte ihraç edilen veya güvenlik soruÅŸturmasÄ±na takÄ±larak atamasÄ± yapÄ±lmayan tabip ve diÅŸ hekimlerine ise çözüm deÄŸil, ceza çÄ±ktÄ±. Teklifte kanuna, kamu görevinden çÄ±karÄ±lan ve güvenlik soruÅŸturmasÄ± gerekçesiyle atamasÄ± yapÄ±lmayan hekimlerin sadece “Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumlarÄ± ile sözleÅŸmesi bulunmayan özel saÄŸlÄ±k kurum ve kuruluÅŸlarÄ±, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumlarÄ± ile sözleÅŸmesi bulunmayan vakÄ±f üniversiteleri, serbest meslek icrasÄ±” yapabilmelerine iliÅŸkin ibare eklenmesi isteniyor. Ancak devlet hizmeti yükümlüsü olanlar kamu görevine alÄ±nmamasÄ±na karar verildiÄŸi tarihten itibaren birinci grup ilçe merkezleri için belirlenen 600 gün devlet hizmet süresi boyunca mesleklerini icra edemeyecekler. Devlet hastaneleri ve devletle sözleÅŸmesi olan hastane ve kurumlar dÄ±ÅŸarÄ±da burakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda hekimlere özel muayene açmak dÄ±ÅŸÄ±nda bir seçenek bÄ±rakÄ±lmÄ±yor.

'BU TEKLÄ°F TALEPLERÄ°MÄ°ZÄ° CÄ°DDÄ°YE ALMAMAKTIR'

FotoÄŸraf: TTB

Kanun teklifine iliÅŸkin sorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tlayan TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent NazÄ±m YÄ±lmaz, hekimlerin taleplerinin ciddiye alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kanun teklifinin büyük bir kandÄ±rmaca olduÄŸunu söyledi. Böyle bir teklifle hekimlerin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kmanÄ±n “saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet benim için çok da önemli deÄŸil” anlamÄ±na geldiÄŸini belirten YÄ±lmaz, “Hekimler artÄ±k bu ÅŸartlarda çalÄ±ÅŸmak istemiyor. AKP'nin bu teklifi, taleplerimize hiçbir yanÄ±t vermemektedir. SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddetle ilgili düzenlemeyi 'Karakoldan bÄ±rakÄ±lmayacaklar' gibi yorumlayamayÄ±z. Bu zaten emniyet ve savcÄ±larÄ±n görevi. Bunun SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Temel Kanunu'yla bir iliÅŸkisi yok. Bu bizim eylemlerimizi arka plana düÅŸürmektir” diye konuÅŸtu.

'CUMA GÜNÜ NÖBET YERLERÄ°NDE OLACAÄžIZ'

Kamu görevinden atÄ±lan ve güvenlik soruÅŸturmasÄ± nedeniyle atamasÄ± yapÄ±lmayan hekimlere iliÅŸkin düzenlemenin ise OHAL kurallarÄ±nÄ±n da üstüne çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan YÄ±lmaz, teklifin “size resmi hekimlik yaptÄ±rmayacaÄŸÄ±z” anlamÄ±na gelkdiÄŸini söyledi. YÄ±lmaz, “Bu düzenleme SGK ile anlaÅŸmalÄ± kurumlar hekiimlik yapÄ±lmasÄ±nÄ± yasaklÄ±yor. Benim gibi düÅŸünmeyen hekimleri cezalandÄ±racaÄŸÄ±m diyorlar. Kimi ihraç edilen veya atamasÄ± yapÄ±lmayan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z SGK anlaÅŸmalÄ± özel hastanelerde çalÄ±ÅŸabiliyordu. Bu teklif ile o meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n da çalÄ±ÅŸmasÄ± engellenmek isteniyor” dedi. Bu teklifi kabul etmeyeceklerini belirten YÄ±lmaz, Cuma günü Dr. Fikret HacÄ±osman'Ä±n öldürülmesinin birinci ayÄ±nda nöbet yerlerinde gerekli cevabÄ± vereceklerini söyledi.

TEKLÄ°FTE BAÅžKA NELER VAR?

TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunulan SaÄŸlÄ±kla Ä°lgili BazÄ± Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifinde yer alan diÄŸer baÅŸlÄ±klar ise ÅŸöyle:

* Kanuna aykÄ±rÄ± ÅŸekilde embriyo ve üreme hücresi baÄŸÄ±ÅŸlayan, aÅŸÄ±layan, bulunduran, kullanan, saklayan ve nakledenlerle bunlarÄ±n alÄ±m ve satÄ±mÄ±nÄ± yapanlar, alÄ±m ve satÄ±mÄ±na aracÄ±lÄ±k edenler veya komisyonculuÄŸunu yapanlar veya bu fiilleri özendiren, bunlara yönlendiren, bunlara yönelik ilan, reklam veren, yayÄ±nlayan kiÅŸiler hakkÄ±nda, fiil daha aÄŸÄ±r cezayÄ± gerektiren bir suç teÅŸkil etmediÄŸi takdirde 3 yÄ±ldan 5 yÄ±la kadar hapis ve bin günden 2 bin güne kadar adli para cezasÄ± uygulanacak.

* BakanlÄ±ktan izin almadan organ nakli ve üremeye yardÄ±mcÄ± tedavi merkezi açÄ±lamayacak. Kanuna ve bakanlÄ±kça belirlenen usul ve esaslara aykÄ±rÄ± ÅŸekilde faaliyet gösteren saÄŸlÄ±k kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n, fiilin niteliÄŸi ve tekerrürü halinde faaliyeti durdurulacak veya faaliyet izni iptal edilecek.

* Teklife göre, doÄŸal yollarla çocuk sahibi olunamadÄ±ÄŸÄ± veya tÄ±bbi gereklilik bulunduÄŸu hallerde, kadÄ±n veya erkeÄŸin üreme hücrelerinin tÄ±bbi yöntemlerle döllenmeye elveriÅŸli hale getirilmek ve vücut içinde veya dÄ±ÅŸÄ±nda döllenmesini saÄŸlamak suretiyle üreme hücreleri veya embriyo anne adayÄ±na uygulanabilecek. Bu yöntem sadece evli olan eÅŸler arasÄ±nda gerçekleÅŸtirilecek. Bu tedavi uygulamalarÄ±, BakanlÄ±kça belirlenen tÄ±bbi esaslar çerçevesinde yalnÄ±zca BakanlÄ±kça yetkilendirilmiÅŸ hekimler tarafÄ±ndan ve BakanlÄ±kça ruhsatlandÄ±rÄ±lan üremeye yardÄ±mcÄ± tedavi uygulama merkezlerinde gerçekleÅŸtirilebilecek.

EÅŸlerden biri veya her ikisinden alÄ±nan üreme hücreleri ve bu hücrelerden elde edilen embriyonun, baÅŸka kiÅŸilere uygulanmasÄ± yoluyla çocuk sahibi olmak ve taÅŸÄ±yÄ±cÄ± annelik yapmak yasak olacak. BaÅŸkasÄ±na ait üreme hücresi veya embriyonun kullanÄ±lmasÄ± suretiyle donasyon iÅŸlemi yapÄ±lmasÄ± ve bu amaçla üreme hücresi veya embriyo baÄŸÄ±ÅŸlanmasÄ±, satÄ±lmasÄ±, bulundurulmasÄ±, kullanÄ±lmasÄ±, saklanmasÄ±, taÅŸÄ±nmasÄ±, ithalatÄ±, ihracatÄ± ve bu iÅŸlemlere aracÄ±lÄ±k edilmesi de yasaklanacak.

ORGAN NAKLÄ° KÄ°MLERDEN YAPILABÄ°LECEK?

* CanlÄ±dan organ nakli; alÄ±cÄ±nÄ±n en az iki yÄ±ldan beri evli olduÄŸu eÅŸi ile dördüncü dereceye kadar (dördüncü derece dahil) kan ve kayÄ±n hÄ±sÄ±mlarÄ±ndan yapÄ±labilecek. Organ nakli gereken hastalÄ±ÄŸÄ±n evlilikten sonra teÅŸhis edildiÄŸi durumlarda, eÅŸlerin en az iki yÄ±llÄ±k evli olmasÄ± ÅŸartÄ± aranmayacak.

Organ nakli hizmeti sunan hastanelerin bulunduÄŸu her ilde, Organ Nakli DeÄŸerlendirme Etik Komisyonu kurulacak.

* Teklifle, Türkiye limanlarÄ±na uÄŸrayan gemilerin saÄŸlÄ±k iÅŸlem ve kontrollerinde, Gemi SaÄŸlÄ±k Resmi Kanunu'nda gösterilen hususlara uymayanlara verilen idari para cezalarÄ± makul seviyede yeniden tespit ediliyor. Buna göre, Gemi SaÄŸlÄ±k Resmi Kanunu'nda belirtilen yasaklara aykÄ±rÄ± hareket eden gemi kaptanlarÄ±na, geminin ödemesi gereken indirimsiz saÄŸlÄ±k resmi kadar idari para cezasÄ± verilecek. Gemi saÄŸlÄ±k resmi ve idari para cezalarÄ±ndan, kaptan ve donatan müteselsilen sorumlu olacak.

* DiÅŸ hekimlerinin birden fazla tabiplik görevi kabul etmeleri için tabip odasÄ±ndan izin almalarÄ±na iliÅŸkin düzenlemeler yürürlükten kaldÄ±rÄ±lacak.

TÜTÜN DÜZENLEMESÄ°

* Televizyonda yayÄ±nlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanÄ±tÄ±m filmlerinde, sinema ve tiyatrolarda gösterilen eserlerde, internet, topluma açÄ±k olan sosyal medya ve benzeri ortamlarda tütün ürünleri kullanÄ±lamayacak, görüntülerine yer verilemeyecek. SaÄŸlÄ±k, eÄŸitim ve öÄŸretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde ve üniversite yerleÅŸkelerinde tütün ürünlerinin satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lamayacak. Tütün ürünleri kapalÄ± dolaplarda, kiÅŸilerin ulaÅŸamayacaÄŸÄ± ve göremeyeceÄŸi ÅŸekilde satÄ±ÅŸa sunulacak. Tütün ürünleri paketleri ile nargile ÅŸiÅŸelerinin üzerine, zararlarÄ±nÄ± belirten resimli ve Türkçe yazÄ±lÄ± uyarÄ± veya mesajlarÄ±n konulacaÄŸÄ± alan, yüzde 65'den yüzde 85'e çÄ±karÄ±lacak. Bütün tütün ürünlerinin üzerindeki yazÄ± ve ÅŸekiller aynÄ± olacak. Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri; markanÄ±n yazÄ±m ÅŸekli, yazÄ± karakteri, punto boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi, diÄŸer yazÄ±, ibare ve ÅŸekiller dahil olmak üzere, aynÄ± ÅŸekilde tasarlanan düz ve standart paket biçiminde piyasaya arz edilecek.

SÄ°GARA PAKETLERÄ°NÄ°N ÜZERÄ°NDE MARKANIN LOGOSU OLMAYACAK

* Marka, paketin sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin yüzde 5'ini aÅŸmayacak ÅŸekilde yazÄ±lacak. Paketlerin üzerine markanÄ±n logosu, simgesi veya sair iÅŸaretleri konulamayacak. Bu kurallar, birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri kutularÄ± için de geçerli olacak. Tek tip olarak tasarlanan sigara paketleri ile ilgili hususlar, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n uygun görüÅŸü alÄ±narak TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan yönetmelikle düzenlenecek. Bu yasaklara uymayanlar, mahalli mülki amir tarafÄ±ndan 5 bin TL'den 20 bin TL'ye kadar idari para cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lacak. Kapatma cezasÄ±ndan sonra aynÄ± dönem içinde tekrarlayan ihlallerde ise her defasÄ±nda iÅŸletmeye yirmi günden bir aya kadar kapatma cezasÄ± verilecek. Bu düzenlemenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten önce Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri, yedi ay içinde, Tütün Ürünlerinin ZararlarÄ±nÄ±n Önlenmesi Ve Kontrolü HakkÄ±nda Kanunun kurallarÄ± ve yasaklarÄ± düzenleyen maddesine uygun hale getirilecek.

SaÄŸlÄ±k emekÃ§isine darp ve silahla tehdit protesto edildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 16:25

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