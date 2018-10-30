Rusya NorveÃ§â€™in MÃ¸re bÃ¶lgesi dÄ±ÅŸÄ±nda askeri tatbikat yapacak

Rusya, NorveÃ§'te NATO tatbikatÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgede askeri tatbikat yapacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Mahmut ALGÜNERHAN

Oslo

Norveç’te, NATO’nun son dönemlerdeki en büyük askeri operasyonu devam ederken Rusya, Norveç’in karasularÄ±nÄ±n hemen dÄ±ÅŸÄ±nda askeri tatbikat gerçekleÅŸtirmeyi planlÄ±yor. Rusya’nÄ±n gerçekleÅŸtireceÄŸi askeri tatbikat NATO askeri tatbikatÄ±nÄ±n orta merkezinde füze atÄ±ÅŸ denemelerini içeriyor.

Rusya’nÄ±n bu tatbikatÄ± Norveç’in Kristiansund, Molde ve Ålesund ÅŸehirlerine yakÄ±n, Norveç’in birçok açÄ±k deniz tesisatlarÄ± bulunan Møre Sahili’nin hemen dÄ±ÅŸÄ±nda gerçekleÅŸecek. Bu tatbikat 1 ile 3 KasÄ±m tarihleri arasÄ±nda her gün saat 07.00’den, 14.00’e kadar devam edecek.

Norveç savunmasÄ±, Rusya’nÄ±n yapacaÄŸÄ± füze atÄ±ÅŸÄ± denemelerine raÄŸmen, NATO tatbikatÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± gibi devam edeceÄŸini söylüyor. Klassekampen (sÄ±nÄ±f mücadelesi) adlÄ± günlük Norveç gazetesi, 29 Ekim’de yaptÄ±ÄŸÄ± haberde, tüm ulusal ve uluslararasÄ± askeri operasyonlarÄ± yönetmekten sorumlu Norveç SilahlÄ± Kuvvetleri Ortak Harekat KomutanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n (FOH) bu bilgileri Klassekampen gazetesine belgelediÄŸini yazÄ±yor. Klassekampen haberinde FOH’te yarbay olan Ä°var Moen, kendilerine, “Bu mesaja aÅŸinayÄ±z. Trident Juncture tatbikatÄ± planlandÄ±ÄŸÄ± gibi devam edecek” açÄ±klamasÄ±nda bulunduÄŸunu söylüyor. Buna göre Rus donanmasÄ±nÄ±n tatbikatÄ±, NATO deniz kuvvetlerinin bulunduÄŸu aynÄ± bölgede ve aynÄ± zamanda gerçekleÅŸmiÅŸ olacak.

NATO tatbikatÄ±na karÅŸÄ± eylemler yapÄ±ldÄ±

YapÄ±lan açÄ±klamalara göre bu mesaj Cuma günü, devlete ait olan 12’si SilahlÄ± Kuvvetlere ait 45 havalimanÄ± iÅŸleten, radar, fener, havayolu baÄŸlantÄ±sÄ± için uzaktan kontrol üssü ve kontrol istasyonlarÄ± gibi çeÅŸitli türde güvenlik kurulumlarÄ±na sahip olan Norveç’in en büyük hava limanÄ± iÅŸletmesi Avinor tarafÄ±ndan alÄ±ndÄ±. Rusya Hava TrafiÄŸi Ana Merkezi mesajÄ±nda: “Bu, Rus donanmasÄ±nÄ±n 1, 2 ve 3 KasÄ±m 2018’de Norveç Denizi’nde füze atÄ±ÅŸ denemelerini planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± size bilgilendirmek içindir” ifadelerine yer verildi.

AçÄ±klamalara göre Avinor’un çok nadir böyle mesajlar aldÄ±ÄŸÄ± ve bu mesajÄ± aldÄ±ktan sonra, pilotlara bir uyarÄ± gönderdiÄŸi belirtiliyor. Hükümetin ortaÄŸÄ± SaÄŸ Parti’den (HØYRE) Norveç Savunma BakanÄ± Frank Bakke-Jensen ise devlet kanalÄ± NRK’ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamasÄ±nda çarpÄ±cÄ± bir durumun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Rusya’nÄ±n, Norveç’in yakÄ±n çevresinde ve müttefik güçlerin tatbikatÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yerde askeri faaliyet yürütmesinin alÄ±ÅŸÄ±lagelmiÅŸ olduÄŸunu belirterek, “Bunda çarpÄ±cÄ± bir ÅŸey yok. Norveç’ten yana biz bunu gözönüne alÄ±yoruz ve Rusya’nÄ±n faaliyetlerini takip edeceÄŸiz. Böyle durumlarda, güvenliÄŸi korumak ve kazalarÄ± önlemek için gerekli önlemler alÄ±nÄ±r” diyor.

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