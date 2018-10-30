KarakÃ¶y-BeyoÄŸlu tÃ¼neli iki gÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸmayacak

KarakÃ¶y-BeyoÄŸlu fÃ¼nikÃ¼ler hattÄ± bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 2 gÃ¼n hizmet vermeyecek.

Karaköy-BeyoÄŸlu arasÄ±nda yolcu taÅŸÄ±yan tarihi Karaköy Tünel hattÄ±, bakÄ±m ve onarÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ± sebebiyle 2 gün ulaÅŸÄ±m hizmeti veremeyecek.

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesinden alÄ±nan bilgiye göre, günlük 15 bin yolcu taÅŸÄ±yan Tarihi Tünel, Ä°stanbullulara daha iyi hizmet verebilmek adÄ±na, 30-31 Ekim tarihlerinde bakÄ±m ve onarÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle seferlerine ara verecek.

Tarihi Tünel Ä°ÅŸletmesinin kapalÄ± olduÄŸu süre içinde Karaköy-BeyoÄŸlu istasyonlarÄ± arasÄ±ndaki ulaÅŸÄ±m, Ä°ETT Ä°ÅŸletmeleri Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan konulan otobüs seferleriyle saÄŸlanacak.

DünyanÄ±n en eski ikinci metrosu olan Karaköy ile BeyoÄŸlu'yu en kÄ±sa yoldan birbirine baÄŸlayan ve Ä°stanbullulara 1875 yÄ±lÄ±ndan bu yana kÄ±sa bakÄ±m dönemleri dÄ±ÅŸÄ±nda aralÄ±ksÄ±z hizmet veren tarihi tünel, günde ortalama 198 sefer gerçekleÅŸtiriyor.

Tarihi tünel'in yÄ±llÄ±k yolcu sayÄ±sÄ± 5 milyon 500 bin kiÅŸiyi buluyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 15:51

www.evrensel.net