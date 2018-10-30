'Enflasyonla topyekÃ¼n mÃ¼cadele iÃ§in indirim bÃ¼yÃ¼k firmalara yaradÄ±'

TESK BaÅŸkanÄ± Bendevi PalandÃ¶ken: Enflasyonla topyekÃ¼n mÃ¼cadele indirimlerini bile kar kampanyasÄ±na Ã§evirenler var

Enflasyonla topyekun mücadele için yapÄ±lan indirim kampanyalarÄ±nÄ±n bazÄ± firmalar tarafÄ±ndan kazanç kampanyasÄ±na çevrildi.

Konuya dikkat çeken Türkiye Esnaf ve SanatkarlarÄ± Konfederasyonu (TESK) Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi Palandöken, enflasyonla topyekun mücadele için ülke genelinde baÅŸlatÄ±lan yüzde 10 indirim kampanyalarÄ±nÄ±n piyasayÄ± canlandÄ±rmaya yetmediÄŸini de vurguladÄ±.

SATILMAYAN ÜRÜNLERE Ä°NDÄ°RÄ°MLE YENÄ° PAZARLAMA STRATEJÄ°SÄ°

Enflasyonla mücadele kampanyasÄ±nÄ±n vatandaÅŸa deÄŸil büyük firmalara yaradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Palandöken, “Ä°stisnasÄ±z tüm ürünlere zam yapÄ±lÄ±rken indirim kampanyalarÄ± yalnÄ±zca belli baÅŸlÄ± ürünlerde uygulanÄ±yor. Enflasyonla topyekun mücadele indirimlerini bile kar kampanyasÄ±na çevirenler var. Resmen satÄ±lmayan ürünlere indirim yaparak yeni pazarlama stratejileri yapÄ±yorlar. Bu fÄ±rsatçÄ±lar yalnÄ±zca karlarÄ±nÄ± artÄ±rmakla kalmayÄ±p enflasyonla mücadeleye de ket vuruyor. SÄ±rf müÅŸteri çekmek için enflasyonla mücadele kampanyasÄ±nÄ± kullanmak adil bir davranÄ±ÅŸ deÄŸil” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

VATANDAÅž ÖNÜNÜ GÖREMÄ°YOR

Palandöken, “Maliyetleri bahane ederek zam yapanlar döviz düÅŸüÅŸe geçince indirim yapmasÄ±nÄ± da iyi bilmelidirler. Üç beÅŸ üründe yüzde 10 indirim var diye reklam yaparak müÅŸteri çekmeye çalÄ±ÅŸmasÄ±nlar. Enflasyonla mücadelede baÅŸarÄ±lÄ± olmak için yalnÄ±zca belli kalemdeki ürünlere deÄŸil tüm ürünlere vatandaÅŸÄ± rahatlatacak oranlarda indirim yapÄ±lmalÄ±. Zaten vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z artÄ±k indirim kampanyalarÄ±na itibar etmiyor. VatandaÅŸ neye elini atsa zamla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± için artÄ±k alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmaktan çekiniyor. YapÄ±lan alÄ±ÅŸveriÅŸler zaruri ihtiyaçlardan baÅŸka bir ÅŸey deÄŸil” diye konuÅŸtu.

Piyasaya yeniden güven gelmesi için indirimlerin daha ciddi ve inandÄ±rÄ±cÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini söyleyen Palandöken, “indirimler ne kadar cazip olursa piyasalar o kadar canlanÄ±r” tespitini yaptÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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