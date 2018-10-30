Geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m fabrikalarÄ± bir bir kapanÄ±yor

Ekonomik kriz ve yÃ¼ksek faiz nedeniyle pek Ã§ok geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m fabrikasÄ± iflas ediyor, atÄ±k toplayÄ±cÄ±larÄ± maÄŸdur durumda.

Geri dönüÅŸüm fabrikalarÄ±, ekonomik krize ve yüksek faiz oranlarÄ±na yenik düÅŸüyor. Adana'daki geri dönüÅŸüm iÅŸi yapan Ramazan Alkan, “Sadece Antep’te 10 fabrika kapandÄ±” bilgisini paylaÅŸÄ±rken, Ali Özberk ise, devlet desteÄŸine ihtiyaç duyduklarÄ±nÄ± söyledi.

Adana Yeni Metal Sanayi Sitesi'nde bulunan geri dönüÅŸüm fabrikalarÄ± kredi sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± çekiyor. Ekonomik krizin etkilerine dikkat çeken Alkanlar Plastik FabrikasÄ± sahibi Ramazan Alkan, çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± büyük fabrikalarÄ±n bankalardan kredi alamadÄ±klarÄ± için kendilerine ödeme yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

MA'nÄ±n haberine göre dolar yükselmeden önce plastiÄŸin kilosunu 1 TL’ye ÅŸimdi ise 2 TL'ye atÄ±k toplayÄ±cÄ±larÄ±ndan aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Alkan, "Bizler plastiÄŸi 2,5 TL'ye zor satÄ±yoruz. YaÅŸanan krizden kaynaklÄ± bizim satÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z büyük firmalar bankalarla iÅŸ yapamadÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± paramÄ±zÄ± veremiyorlar. Biz de para çekemiyoruz. Ä°ÅŸimiz plastikleri presleyip fabrikalara göndermektir. Bugün fabrikalar para veremiyorlar” dedi.

FotoÄŸraf: MA

‘DEMÄ°R VE KAÄžIT SEKTÖRÜ DE AYNI’

AtÄ±k toplayÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n daha çok Suriyeli mülteciler olduÄŸunu belirten Alkan, “Bize günde 10 ila 15 arasÄ±nda araç geliyor ve bu toplamda 10 ton plastik ve ÅŸiÅŸe demek. Demir ve kaÄŸÄ±t bunlarÄ± toplayanlarÄ±n durumu da bizim gibi. Plastik alÄ±mÄ±nda tek sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z para. Geç aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için bu durum toplayÄ±cÄ±lara yansÄ±yor” diye belirtti.

‘10 FABRÄ°KA Ä°FLAS ETTÄ°’

Birçok firmanÄ±n iflas ettiÄŸini ya da iÅŸleri durdurduÄŸunu söyleyen Alkan, “TopladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ürünleri Adana, Antep ve Afyon olmak üzere büyük fabrikalara gönderiyorduk. Kriz sonrasÄ± bu yerlerde birçok fabrika iÅŸlerini durdurdu ya da iflas etti. ÖrneÄŸin Antep’te bildiÄŸimiz 10 büyük toplayÄ±cÄ± firma iflas etti. BirçoÄŸu da iÅŸlerini durdurdu.” dedi.

FotoÄŸraf: MA

Özberk Fabrika sahibi Ali Özberk ise; faizlerin yüksekliÄŸine ve bankalarÄ±n çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± zorluklara dikkat çekerek, ÅŸunlarÄ± dile getirdi: "Kredi alamÄ±yoruz. Bundan dolayÄ± da istediÄŸimiz sermayeye ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z içinde talebe karÅŸÄ±lÄ±k veremiyoruz. Kredilerin aÅŸaÄŸÄ±ya çekilmesi gerekiyor. Devlet bize destek vermesi gerekiyor ki bize geri dönüÅŸüme hizmet verebilelim. Bizim desteÄŸe ihtiyacÄ±mÄ±z var.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 14:03

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