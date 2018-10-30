SaÄŸlÄ±k emekÃ§isine darp ve silahla tehdit protesto edildi

BaÄŸcÄ±lar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde saÄŸlÄ±k emekÃ§isi darp ve silahla tehdit edildi. SaÄŸlÄ±k emekÃ§ileri: Åžiddet yasasÄ± bir an Ã¶nce Ã§Ä±karÄ±lsÄ±n.

SaÄŸlÄ±k emekçileri BaÄŸcÄ±lar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi Acil Servisinde saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na saldÄ±ran silahla tehdit eden ve kaçÄ±rmaya teÅŸebbüs eden saldÄ±rganlarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na tepki gösterdi. SaÄŸlÄ±kçÄ±lar, yaptÄ±klarÄ± eylemle saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet yasasÄ±nÄ±n bir an önce çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

BaÄŸcÄ±lar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi EriÅŸkin Acil servisinde Cumartesi günü saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ±na yapÄ±lan saldÄ±rÄ± protesto edildi. SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmet Emekçileri SendikasÄ± (SES) BakÄ±rköy Åžubesi, BaÄŸcÄ±lar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi Poliklinik binasÄ± önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi.

"YaÅŸatmak isterken ölmek istemiyoruz. SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddet yasasÄ± ÅŸiddet yasasÄ± çÄ±karÄ±lsÄ±n" pankartÄ± açan saÄŸlÄ±k emekçileri, "SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddete hayÄ±r", "SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddet sona ersin", "YaÅŸatÄ±rken ölmek istemiyoruz", "SaÄŸlÄ±kçÄ±ya ÅŸiddet sona ersin" sloganlarÄ± attÄ±. BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± SES BakÄ±rköy Åžube EÅŸ BaÅŸkanÄ± Nuran Güngör okudu.

'BU OLAYIN TAKÄ°PÇÄ°SÄ° OLACAÄžIZ'

Güngör, BaÄŸcÄ±lar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi EriÅŸkin Acil servisinde Cumartesi günü saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yapÄ±lan saldÄ±rÄ±ya aktardÄ±: "DarbÄ± yapanlar yaptÄ±klarÄ± yetmemiÅŸ olacak ki kantin civarlarÄ±nda saklanarak arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kantine gitmesini beklemiÅŸ ve bir saldÄ±rÄ±da orada gerçekleÅŸmiÅŸ. PlanlanmÄ±ÅŸ bir saldÄ±rÄ± orta yerde dururken, karakolda arkadaÅŸÄ±mÄ±z saatlerce bahçede bekletilip ifadesi alÄ±nmazken saldÄ±rganlar elini kolunu sallayarak serbest kalmÄ±ÅŸlardÄ±r. SaÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z saldÄ±rÄ± ve darp ile maÄŸdur edilmiÅŸken bir maÄŸduriyeti de karakolda yaÅŸamÄ±ÅŸlardÄ±r. Sendika olarak bu olayÄ±n takipçisi olacaÄŸÄ±z. SaldÄ±rganlarÄ±n en aÄŸÄ±r cezayÄ± almasÄ± için hukuksal anlamda ne gerekiyorsa yapacaÄŸÄ±mÄ±zdan kimsenin ÅŸüphesi olmasÄ±n" diye konuÅŸtu.

'SAÄžLIKTA ÅžÄ°DDET YASASI BÄ°R AN ÖNCE ÇIKARILSIN'

"Son on yÄ±la bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddet ve saldÄ±rÄ±lar katlanarak artmÄ±ÅŸ, onlarca saÄŸlÄ±k emekçisi saÄŸlÄ±kta ki bu ÅŸiddete kurban edilmiÅŸtir" diyen Güngör, "Bütün bu ÅŸiddet vakalarÄ± yaÅŸanÄ±rken SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve hükümet bunlarÄ± görmezden gelmiÅŸ, yüzeysel bir takÄ±m önlemler alarak bu iÅŸin üstesinden gelmeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Bütün saÄŸlÄ±k meslek örgütlerinin üzerinde fikir birliÄŸine vardÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti önleyici bir yasayÄ± hayata geçirmeyerek bu ölümleri ve saldÄ±rÄ±larÄ± hemen her gün yaÅŸamamÄ±za neden olmuÅŸtur. Buradan bir kez daha SaÄŸlÄ±k BakanÄ±na sesleniyoruz; SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddet yasasÄ± bir an önce çÄ±karÄ±lsÄ±n" dedi.

'GÖREV SÜRELERÄ°MÄ°Z BOYUNCA SÖZLÜ VE FÄ°ZÄ°KÄ° ÅžÄ°DDETE UÄžRAMAKTAYIZ'

YaÅŸadÄ±klarÄ± ÅŸiddete deÄŸinen Güngör, "7/24 özveri ile görevini yapmaya çalÄ±ÅŸan saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ± olarak diÄŸer meslek gruplarÄ±na göre on altÄ± kat daha fazla ÅŸiddetle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmaktayÄ±z. Biz saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yüzde 70’i görev sürelerimiz boyunca sözlü veya fiziki ÅŸiddete uÄŸramaktayÄ±z. Bu saldÄ±rÄ±lara ve ölümlere bir yenisi eklenmeden bir daha söylüyoruz saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti önleyici yasa bir an önce çÄ±karÄ±lmalÄ±dÄ±r" dedi.

'BÄ°ZLER YAÅžATMAK Ä°ÇÄ°N BURADAYIZ'

Hastalara seslenen Güngör son olarak ÅŸunlarÄ± söyledi: "Sizlere daha nitelikli saÄŸlÄ±k hizmeti sunmak için bizlere yardÄ±mcÄ± olmanÄ±z gerekir. UnutmayÄ±nÄ±z ki bizler yaÅŸatmak için buralardayÄ±z. Sürekli saldÄ±rÄ±, tehdit ve öldürülme ihtimali içinde iÅŸini yapmaya çalÄ±ÅŸan bir hekim, bir hemÅŸire, bir hasta bakÄ±cÄ± sizlere nasÄ±l iyi bir saÄŸlÄ±k hizmeti sunabilir ki? Tüm hasta ve hasta yakÄ±nlarÄ±ndan daha doÄŸrusu tüm halkÄ±mÄ±zdan aslÄ±nda beklediÄŸimiz ÅŸey sizlere saÄŸlÄ±k hizmeti vermek için gününü gecesine katan saÄŸlÄ±k emekçilerine yapÄ±lan bu saldÄ±rÄ±lara sessiz kalmamanÄ±zdÄ±r. Kangrene dönmüÅŸ bu sorun ancak o zaman çözülebilir belki."

'ÖLÜMLE TEHDÄ°T EDÄ°LÄ°YORUM'

FotoÄŸraf: Evrensel

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Cumartesi günü ÅŸiddette uÄŸrayan saÄŸlÄ±k emekçisi Bülent Akdemir söz aldÄ±. Akdemir, "Cumartesi bu ÅŸiddeti ben yaÅŸadÄ±m ama Türkiye'nin her yerinde meslektaÅŸlarÄ±mÄ±z bu ÅŸiddeti yaÅŸÄ±yor. SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti kÄ±namak için buradayÄ±z ama her türlü ÅŸiddetin de karÅŸÄ±ndayÄ±z. Hasta yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan darbedildik, tehdit edildik. Daha sonra saldÄ±rganlar silahlÄ± bir ÅŸekilde hastaneye gelerek beni hastaneden kaçÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±, baÅŸaramayÄ±nca tekrar darbettiler. Åžikayete gittiÄŸimiz kurumda ifade alma sürecimiz iÅŸkenceye döndü, saldÄ±rganlar serbest ÅŸu an. Ölümle tehdit ediliyorum. Herkesin bu konuda duyarlÄ± olmasÄ± gerekir."

BasÄ±n açÄ±klamasÄ± ve konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan yürüyüÅŸe geçen saÄŸlÄ±k emekçileri slogan atarak olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± acil servis önüne geldi. YurttaÅŸlar da alkÄ±ÅŸlarla saÄŸlÄ±k emekçilerine destek verdi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 14:24

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