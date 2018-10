SaÄŸlÄ±k emekÃ§isine darp ve silahla tehdit protesto edildi

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık emekçisi darp ve silahla tehdit edildi. Sağlık emekçileri: Şiddet yasası bir an önce çıkarılsın.

Sağlık emekçileri Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık çalışanlarına saldıran silahla tehdit eden ve kaçırmaya teşebbüs eden saldırganların serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Sağlıkçılar, yaptıkları eylemle sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkarılmasını istedi.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Acil servisinde Cumartesi günü sağlık çalışanına yapılan saldırı protesto edildi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Bakırköy Şubesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Yaşatmak isterken ölmek istemiyoruz. Sağlıkta şiddet yasası şiddet yasası çıkarılsın" pankartı açan sağlık emekçileri, "Sağlıkta şiddete hayır", "Sağlıkta şiddet sona ersin", "Yaşatırken ölmek istemiyoruz", "Sağlıkçıya şiddet sona ersin" sloganları attı. Basın açıklamasını SES Bakırköy Şube Eş Başkanı Nuran Güngör okudu.

'BU OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Güngör, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Acil servisinde Cumartesi günü sağlık çalışanlarına yapılan saldırıya aktardı: "Darbı yapanlar yaptıkları yetmemiş olacak ki kantin civarlarında saklanarak arkadaşlarımızın kantine gitmesini beklemiş ve bir saldırıda orada gerçekleşmiş. Planlanmış bir saldırı orta yerde dururken, karakolda arkadaşımız saatlerce bahçede bekletilip ifadesi alınmazken saldırganlar elini kolunu sallayarak serbest kalmışlardır. Sağlık çalışanı arkadaşlarımız saldırı ve darp ile mağdur edilmişken bir mağduriyeti de karakolda yaşamışlardır. Sendika olarak bu olayın takipçisi olacağız. Saldırganların en ağır cezayı alması için hukuksal anlamda ne gerekiyorsa yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

'SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI BİR AN ÖNCE ÇIKARILSIN'

"Son on yıla bakıldığında sağlık çalışanlarının uğradığı şiddet ve saldırılar katlanarak artmış, onlarca sağlık emekçisi sağlıkta ki bu şiddete kurban edilmiştir" diyen Güngör, "Bütün bu şiddet vakaları yaşanırken Sağlık Bakanlığı ve hükümet bunları görmezden gelmiş, yüzeysel bir takım önlemler alarak bu işin üstesinden gelmeye çalışmıştır. Bütün sağlık meslek örgütlerinin üzerinde fikir birliğine vardığı sağlıkta şiddeti önleyici bir yasayı hayata geçirmeyerek bu ölümleri ve saldırıları hemen her gün yaşamamıza neden olmuştur. Buradan bir kez daha Sağlık Bakanına sesleniyoruz; Sağlıkta şiddet yasası bir an önce çıkarılsın" dedi.

'GÖREV SÜRELERİMİZ BOYUNCA SÖZLÜ VE FİZİKİ ŞİDDETE UĞRAMAKTAYIZ'

Yaşadıkları şiddete değinen Güngör, "7/24 özveri ile görevini yapmaya çalışan sağlık çalışanları olarak diğer meslek gruplarına göre on altı kat daha fazla şiddetle karşı karşıya kalmaktayız. Biz sağlık çalışanlarının yüzde 70’i görev sürelerimiz boyunca sözlü veya fiziki şiddete uğramaktayız. Bu saldırılara ve ölümlere bir yenisi eklenmeden bir daha söylüyoruz sağlıkta şiddeti önleyici yasa bir an önce çıkarılmalıdır" dedi.

'BİZLER YAŞATMAK İÇİN BURADAYIZ'

Hastalara seslenen Güngör son olarak şunları söyledi: "Sizlere daha nitelikli sağlık hizmeti sunmak için bizlere yardımcı olmanız gerekir. Unutmayınız ki bizler yaşatmak için buralardayız. Sürekli saldırı, tehdit ve öldürülme ihtimali içinde işini yapmaya çalışan bir hekim, bir hemşire, bir hasta bakıcı sizlere nasıl iyi bir sağlık hizmeti sunabilir ki? Tüm hasta ve hasta yakınlarından daha doğrusu tüm halkımızdan aslında beklediğimiz şey sizlere sağlık hizmeti vermek için gününü gecesine katan sağlık emekçilerine yapılan bu saldırılara sessiz kalmamanızdır. Kangrene dönmüş bu sorun ancak o zaman çözülebilir belki."

'ÖLÜMLE TEHDİT EDİLİYORUM'

Basın açıklamasının ardından Cumartesi günü şiddette uğrayan sağlık emekçisi Bülent Akdemir söz aldı. Akdemir, "Cumartesi bu şiddeti ben yaşadım ama Türkiye'nin her yerinde meslektaşlarımız bu şiddeti yaşıyor. Sağlıkta şiddeti kınamak için buradayız ama her türlü şiddetin de karşındayız. Hasta yakınları tarafından darbedildik, tehdit edildik. Daha sonra saldırganlar silahlı bir şekilde hastaneye gelerek beni hastaneden kaçırmaya çalıştı, başaramayınca tekrar darbettiler. Şikayete gittiğimiz kurumda ifade alma sürecimiz işkenceye döndü, saldırganlar serbest şu an. Ölümle tehdit ediliyorum. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekir."

Basın açıklaması ve konuşmaların ardından yürüyüşe geçen sağlık emekçileri slogan atarak olayın yaşandığı acil servis önüne geldi. Yurttaşlar da alkışlarla sağlık emekçilerine destek verdi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 14:24

