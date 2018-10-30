Ã‡ocuk parkÄ±ndaki elektirik trafosu can aldÄ±

Ã‡ekmekÃ¶y'de bir Ã§ocuk parkÄ±nda aÃ§Ä±k elektrik kablolarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu elektrik kablosu yÃ¼zÃ¼nden 8 yaÅŸÄ±ndaki Kadir AÃ§Ä±k yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Ä°stanbul Çekmeköy’deki çocuk parkÄ±nda arkadaÅŸlarÄ±yla saklambaç oynarken parkta bulunan trafoya saklanan 8 yaÅŸÄ±ndaki Kadir AçÄ±k, elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±larak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Mahalle halkÄ±, çocuk parkÄ±na elektrik trafosu konulmasÄ±na tepki göstererek, sorumlularÄ±n hesap vermesini istedi.

DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, arkadaÅŸlarÄ±yla saklambaç oynayan Kadir AçÄ±k, önceki gün saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda çocuk parkÄ±nda parkta bulunan trafoya saklandÄ±. Trafodaki elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±lan çocuk bir anda yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. ArkadaÅŸlarÄ± hemen aileye haber verdi.

FotoÄŸraf: Gamze ÅžimÅŸek/DHA

Ailesinin haber vermesi üzerine de olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri, yaptÄ±klarÄ± kontrolde Kadir AçÄ±k’Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Küçük çocuÄŸun cenazesi Ümraniye Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

OÄŸlunu kaybeden 5 çocuk babasÄ± Metin AçÄ±k, “8 yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸum parka geliyor burada. Bu trafoyu, elektrik kablolarÄ±nÄ± açÄ±k bÄ±rakmÄ±ÅŸlar. Çocuk buraya dokunuyor. OlduÄŸu yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±yor. Bana komÅŸular telefon etti. BuranÄ±n bir bekçisi vardÄ±. Bekçiyi iÅŸten çÄ±kartmÄ±ÅŸlar. Ondan sonra bu hale gelmiÅŸ burasÄ±. VurmuÅŸlar, kÄ±rmÄ±ÅŸlar. BuranÄ±n bir sorumlusu yok. Benim canÄ±m gitti. Bunun hesabÄ±nÄ± verecekler bana” dedi.

FotoÄŸraf: Gamze ÅžimÅŸek/DHA

Mahalle halkÄ± parkta toplanarak alÄ±nmayan önlemleri protesto etti. (HABER MERKEZÄ°)

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