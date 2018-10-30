BrÃ¼ksel HavalimanÄ±'nda grev devam ediyor

BrÃ¼ksel Zaventem HavalimanÄ±'nda bagajlarÄ± yÃ¼kleyen firma Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n Cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸladÄ±klarÄ± grevin sÃ¼rmesi nedeniyle Ã§ok sayÄ±da sefer iptal edildi.

Belçika'nÄ±n baÅŸkenti Brüksel'deki Zaventem HavalimanÄ±'nda, bagaj hizmetleri sunan Aviapartner ÅŸirketi çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n Cuma günü baÅŸladÄ±klarÄ± grevi sürdürme kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

AçÄ±klamada, Aviapartner'in, Brüksel uçuÅŸu gerçekleÅŸtiren 29 hava yolu firmasÄ±na bagaj hizmeti sunduÄŸu, söz konusu grev nedeniyle SalÄ± günü 100'ün üzerinde seferin iptal edildiÄŸi bildirildi.

Öte yandan, bagaj hizmetleri sunan Aviapartner ÅŸirketi çalÄ±ÅŸanlarÄ±yla grevi sonlandÄ±rmak için yürütülen müzakereler henüz sonuç vermedi.

Ücret ve çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi için yapÄ±lan grev, Belçika'da 1 hafta sürecek okul tatilinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± güne denk gelmiÅŸti.

Brüksel Zaventem HavalimanÄ±'nda hava yolu firmalarÄ±, Swissport veya Aviapartner'le çalÄ±ÅŸÄ±yor. Geçen yÄ±l 2 ÅŸirket de farklÄ± zamanlarda greve gitmiÅŸ, bu durumdan çok sayÄ±da yolcu etkilenmiÅŸti. (AA)

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