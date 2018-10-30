HDPâ€™li milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ cezaevlerinde yaÅŸanan hak ihlallerini Meclis Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu'na iletti.

Cezaevlerinden kendisine ulaÅŸan hak ihlalleri iddialarÄ±nÄ± Meclis Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu’na ileten HDP’li BeÅŸtaÅŸ, “Cezaevleri, eza evleri deÄŸildir. Yasalarla ve uluslararasÄ± sözleÅŸmelerle garanti altÄ±na alÄ±nan haklarÄ±n korunmasÄ± devletin sorumluluÄŸundadÄ±r.” dedi.

HDP Siirt Milletvekili ve TBMM Ä°nsan HaklarÄ±nÄ± Ä°nceleme Komisyonu Üyesi Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, Bayburt, Ä°nebolu ve BartÄ±n Cezaevinde yaÅŸanan ihlallere iliÅŸkin Ä°nsan HaklarÄ±nÄ± Ä°nceleme Komisyonuna baÅŸvuru dilekçeleri sundu.

Cezaevlerinde çok fazla sorun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ve insan haklarÄ±na aykÄ±rÄ± uygulamalarÄ±n son derece hÄ±z kazandÄ±ÄŸÄ± söyleyen BeÅŸtaÅŸ, kendisine her gün bir cezaevinden sorunlar içeren mektup ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

700'E YAKIN ÇOCUK CEZAEVÄ°NDE

Bayburt Cezaevinde sosyal paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle bulunan 2 kadÄ±n tutuklu ile 4 ve 6 yaÅŸlarÄ±ndaki Arin ve Avesta ismindeki çocuklarÄ±nÄ±n cezaevinde bulunduÄŸunu söyleyen BeÅŸtaÅŸ, “SayÄ±larÄ± 700 civarÄ±nda çocuk Türkiye cezaevlerinde bu kaderi paylaÅŸmaktadÄ±r. Bu aynÄ± zamanda çocuklarÄ±n da cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± anlamÄ±na gelmektedir.” dedi.

HASTALIK YOK DENDÄ°, KANSER ÇIKTI!

Cezaevinde ayrÄ±ca çok sayÄ±da hak ihlali yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen BeÅŸtaÅŸ’Ä±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ihlallerden bazÄ±larÄ± ÅŸöyle: “Mahpuslara askeri nizamla ayakta sayÄ±m uygulamasÄ± yapÄ±lÄ±yor. MahpuslarÄ±n anadilinde savunma talepleri kabul edilmiyor ve tercüme masraflarÄ± mahpuslara yükleniyor. Disiplin cezalarÄ± çoÄŸu kez keyfi olarak verilmekte olup, hakkÄ±ndaki disiplin cezasÄ± gerekçe gösterilerek pek çok mahpus yasalarÄ±n kendilerine tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± haklardan yararlandÄ±rÄ±lmamaktadÄ±r. Mahpuslar ailelerinden ve ikametgâhlarÄ±ndan uzak cezaevlerine sevk ediliyor. Hasta bir mahpus, muayene talepleri yerine getirildiÄŸi halde “hastalÄ±ÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±” gerekçesiyle koÄŸuÅŸuna gönderildi, ilerleyen zamanlarda ise meme kanseri olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.” MahpuslarÄ±n sÄ±k sÄ±k koÄŸuÅŸlarÄ± aranÄ±yor, mahremiyetleri gözetilmiyor, özel eÅŸyalarÄ±na el konuluyor.”

TUTUKLULAR Ä°HLALLERÄ°N BÄ°TMESÄ°NÄ° Ä°STEDÄ°

BeÅŸtaÅŸ, BartÄ±n 1 No’lu T Tipi Cezaevi’nden de sÄ±k sÄ±k hak ihlali haberleri geldiÄŸini söyledi. BeÅŸtaÅŸ, tutuklularÄ±n taleplerini paylaÅŸtÄ±. O taleplerden bazÄ±larÄ± ÅŸöyle:

“SaÄŸlÄ±k sorunlarÄ± için yapÄ±lan taleplere zamanÄ±nda yanÄ±t verilmesi, acil durumlarda da yine hastanÄ±n aynÄ± gün revire çÄ±kmasÄ± için gerekli iÅŸlemlerin yapÄ±lmasÄ±, hastane sevklerinin süresinde yapÄ±lmasÄ±, kalp krizi gibi durumlarda hastanÄ±n ambulans ile hastaneye götürülmesi, muayene esnasÄ±nda gardiyan bulunmamasÄ± ve kelepçe uygulamasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ile yeÅŸil reçeteli ilaçlarÄ±n mahpuslara verilmesi. Yasada açÄ±kça yer alan spor, sohbet, kurslara ve atölye çalÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lÄ±m, kütüphaneden yararlanma hakkÄ±, resim malzemelerinin mahpuslara verilmesi, açÄ±k alanlardaki tel örgülerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±. Mahpuslar için öngörülen 10 kitap sÄ±nÄ±rlamasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, mahpuslara gönderilen yayÄ±n ve kitaplarÄ±n verilmesi.”

BeÅŸtaÅŸ, Ä°nebolu M Tipi KapalÄ± Cezaevinin de yÄ±kÄ±lma riski altÄ±nda olduÄŸunu söyledi. BinanÄ±n oldukça eski olduÄŸu için son derece vahim bir tablo oluÅŸtuÄŸunu söyleyen BeÅŸtaÅŸ, tutuklular ve cezaevi personelinin can güvenliÄŸinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Kendisine ulaÅŸan bu taleplerin her birinin hem yasal dayanaÄŸa sahip talepler olduÄŸunu hem de temel insan haklarÄ± olduÄŸunu söyleyen BeÅŸtaÅŸ, “Cezaevleri hiç kuÅŸku yok ki eza evleri deÄŸildir. Bu nedenle yasalarla ve uluslararasÄ± sözleÅŸmelerle garanti altÄ±na alÄ±nan haklarÄ±n temini ve bu haklarÄ±n uygulanmasÄ± için her türlü önlemin alÄ±nmasÄ± devletin sorumluluÄŸundadÄ±r.” ifadelerini kullandÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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